Wellness Innercell mở rộng sang Indonesia thông qua hợp tác văn phòng đại diện tại Surabaya

SEOUL, Hàn Quốc, ngày 19 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Wellness Innercell, công ty chăm sóc sức khỏe chuyên về thực phẩm bổ sung và các sản phẩm làm đẹp, công bố đã ký kết thỏa thuận hợp tác văn phòng đại diện tại Surabaya, Indonesia, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng hiện diện tại thị trường Đông Nam Á.

Thỏa thuận này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2026 đến ngày 28 tháng 2 năm 2027 và được kỳ vọng sẽ đóng vai trò là nền tảng chiến lược cho kế hoạch thâm nhập thị trường Indonesia của công ty.

Thông qua hợp tác này, Wellness Innercell dự kiến tiến hành nghiên cứu thị trường, xác định các đối tác thu mua tiềm năng, xây dựng kênh phân phối và chuẩn bị các hồ sơ cần thiết theo quy định cho việc mở rộng thị trường. Công ty sẽ đặc biệt tập trung quảng bá JOINT CARE, thương hiệu thực phẩm bổ sung hỗ trợ sức khỏe xương khớp chủ lực của mình, đồng thời tăng cường các hoạt động tiếp thị và phát triển kinh doanh hướng tới người tiêu dùng và các nhà phân phối địa phương.

Surabaya, một trong những trung tâm thương mại và logistics lớn nhất của Indonesia, mang đến khả năng tiếp cận các mạng lưới phân phối và thị trường tiêu dùng trọng điểm trên khắp khu vực phía đông của quốc gia này. Wellness Innercell dự định tận dụng văn phòng địa phương để thực hiện nghiên cứu người tiêu dùng, gặp gỡ các nhà phân phối và nhà nhập khẩu, xác định đối tác kinh doanh cũng như đánh giá các kênh bán hàng trực tuyến và trực tiếp.

Bên cạnh đó, công ty đang chuẩn bị tham gia một dự án bán hàng trên truyền hình (home shopping) tại Indonesia vào cuối năm nay, hợp tác với tỉnh Gyeongsangnam-do. Thông qua kênh bán hàng trên truyền hình, Wellness Innercell đặt mục tiêu giới thiệu trực tiếp các sản phẩm của mình tới người tiêu dùng bằng cách làm nổi bật các đặc tính sản phẩm, phương thức sử dụng và triết lý chăm sóc sức khỏe của thương hiệu. Để hỗ trợ sáng kiến này, công ty đang phát triển các tài liệu tiếp thị được địa phương hóa, bộ tài liệu thông tin sản phẩm, nội dung thuyết trình phục vụ phát sóng và các hồ sơ đề xuất dành cho nhà mua hàng, được thiết kế phù hợp với thị trường Indonesia.

JOINT CARE là thực phẩm bổ sung hỗ trợ sức khỏe xương khớp, được bào chế với các thành phần gồm MSM, N-acetyl glucosamine, canxi san hô, magiê, vitamin D và kẽm. Wellness Innercell dự kiến định vị thương hiệu này không đơn thuần là một thực phẩm bổ sung mà là một giải pháp chăm sóc sức khỏe hằng ngày, hỗ trợ lối sống năng động và khả năng vận động linh hoạt, khỏe mạnh.

Đại diện Wellness Innercell cho biết: "Dự án văn phòng đại diện tại Surabaya là bước khởi đầu đầy ý nghĩa trong quá trình thâm nhập thị trường Indonesia. Thông qua sáng kiến bán hàng trên truyền hình sắp tới và việc tiếp tục hợp tác với các đối tác địa phương, chúng tôi hướng đến mục tiêu xây dựng JOINT CARE trở thành một thương hiệu chăm sóc sức khỏe Hàn Quốc đáng tin cậy đối với người tiêu dùng và các đối tác thu mua tại Indonesia".

Wellness Innercell phát triển và kinh doanh nhiều sản phẩm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp, bao gồm JOINT CARE và VASCULAR CARE. Công ty kỳ vọng việc mở rộng sang Indonesia sẽ tăng cường năng lực cạnh tranh toàn cầu của các sản phẩm chăm sóc sức khỏe Hàn Quốc, đồng thời tạo ra những cơ hội mới tại các thị trường nước ngoài.

SOURCE Wellness Innercell