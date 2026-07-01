Wultra Huy Động Được 6,8 Triệu Euro trong Vòng Gọi Vốn Series A để Đẩy Nhanh Quá Trình Mở Rộng Toàn Cầu Các Giải Pháp Định Danh Kỹ Thuật Số Hậu Lượng Tử

PRAGUE, ngày 1 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- Wultra, nhà cung cấp các giải pháp xác thực hậu lượng tử và định danh kỹ thuật số dành cho các ngân hàng và công ty công nghệ tài chính tại Châu Âu, đã công bố hoàn tất vòng gọi vốn Series A trị giá 6,8 triệu euro. Sau khi thành lập văn phòng tại Singapore, Wultra hỗ trợ các tổ chức tài chính trên khắp ASEAN thay thế các phương thức xác thực cũ bằng các công nghệ hậu lượng tử có khả năng chống lừa đảo, giúp cải thiện bảo mật và trải nghiệm người dùng. Vòng gọi vốn này được Seventure Partners hỗ trợ, với sự tham gia của hai nhà sáng lập ARIADNEXT là Marc Norlain và Guillaume Despagne cùng các nhà đầu tư hiện tại là J&T Ventures và Elevator Ventures.

Vòng gọi vốn này phản ánh niềm tin mạnh mẽ của các nhà đầu tư vào tầm nhìn của Wultra. Số vốn huy động sẽ được sử dụng để mở rộng nền tảng định danh kỹ thuật số của Wultra, đẩy nhanh giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của công ty và hỗ trợ mở rộng hoạt động sang Trung Đông và Hoa Kỳ. Khoản vốn này cũng sẽ hỗ trợ phát triển đội ngũ nhân sự, tăng cường tập trung vào các khách hàng chiến lược lớn và hỗ trợ thực hiện các mục tiêu chiến lược dài hạn của công ty.

Khoản đầu tư này được thực hiện trong bối cảnh các tổ chức trên toàn thế giới đang hiện đại hóa các hệ thống định danh kỹ thuật số nhằm ứng phó với tình trạng gian lận danh tính được AI hỗ trợ, bao gồm cả deepfake. Đồng thời, các tổ chức cũng đang đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang bảo mật hậu lượng tử sau khi Viện Tiêu Chuẩn và Công Nghệ Quốc Gia (NIST) công bố các tiêu chuẩn mật mã hậu lượng tử, cùng với những nỗ lực trên toàn ngành nhằm đáp ứng các mốc thời gian chuyển đổi mới do các chính phủ và các tổ chức trong ngành đặt ra. Trong bối cảnh các chính phủ, cơ quan quản lý và tổ chức tài chính ngày càng chú trọng xây dựng khả năng chống chịu lâu dài của hệ thống mật mã, nhu cầu đối với các giải pháp xác thực và định danh kỹ thuật số sẵn sàng cho kỷ nguyên hậu lượng tử, có thể triển khai trong thực tế, đang ngày càng gia tăng.

Khoản Vốn Nối Tiếp Một Năm Mở Rộng Chiến Lược Mạnh Mẽ

Vòng gọi vốn này diễn ra sau một năm hoạt động đầy thành công của công ty. Vào tháng 8 năm 2025, Wultra được vinh danh là Nhà Cung Cấp Mẫu duy nhất trong hạng mục Xác Thực Hậu Lượng Tử của báo cáo Gartner® Hype Cycle™ for Digital Identity năm 2025, qua đó khẳng định sự ghi nhận sớm dành cho công ty trong lĩnh vực mới nổi này. Trong năm 2025, Wultra tiếp tục mở rộng sự hiện diện trên toàn cầu bằng việc khai trương văn phòng tại Singapore - một trong những trung tâm công nghệ tài chính hàng đầu châu Á - nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với các giải pháp định danh kỹ thuật số hiện đại trên khắp khu vực ASEAN.

"Năm vừa qua là một giai đoạn phát triển vô cùng sôi động đối với Wultra. Chúng tôi đã mở rộng danh mục sản phẩm từ lĩnh vực xác thực sang toàn bộ hành trình định danh kỹ thuật số, từ việc đăng ký người dùng và xác minh danh tính đến xác thực người dùng, ủy quyền giao dịch và chữ ký điện tử. Chúng tôi đã mở rộng đội ngũ nhân sự thêm gần 50%, thiết lập sự hiện diện tại Singapore và hiện đang hỗ trợ hơn 70 khách hàng tại 25 quốc gia trên toàn thế giới," Petr Dvorak, Nhà Sáng Lập kiêm Giám Đốc Điều Hành của Wultra, cho biết.

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