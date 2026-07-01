Wultra Menggalang Dana Seri A Senilai €6,8 Juta Untuk Percepat Perluasan Solusi Identitas Digital Pasca Kuantum di Seluruh Dunia

PRAGUE, 1 Juli, 2026 /PRNewswire/ -- Wultra adalah penyedia solusi otentikasi pasca kuantum dan identitas digital untuk bank dan perusahaan teknologi finansial di Eropa. Wultra mengumumkan penyelesaian putaran pendanaan Seri A senilai €6,8 juta. Setelah mendirikan kantor di Singapura, Wultra membantu lembaga keuangan di negara-negara ASEAN mengganti metode otentikasi lama menjadi teknologi pasca kuantum yang tahan phishing untuk meningkatkan keamanan dan pengalaman pengguna. Putaran investasi ini didukung oleh investor utama Seventure Partners; pendiri ARIADNEXT, Marc Norlain dan Guillaume Despagne; serta investor lama, J&T Ventures dan Elevator Ventures.

Putaran pendanaan ini menegaskan kepercayaan investor yang kuat terhadap visi Wultra. Dana hasil pendanaan akan digunakan untuk meningkatkan platform identitas digital Wultra, mempercepat fase pertumbuhan perusahaan selanjutnya, dan mendukung ekspansinya ke Timur Tengah dan Amerika Serikat. Pendanaan ini juga akan mendukung pertumbuhan tim, memungkinkan perusahaan untuk lebih berfokus pada pelanggan strategis berskala besar, dan mendukung tujuan strategis jangka panjang perusahaan.

Investasi ini dilakukan seiring dengan modernisasi sistem identitas digital oleh berbagai perusahaan di seluruh dunia untuk mengatasi penipuan identitas yang memanfaatkan AI, termasuk deepfake. Di saat yang sama, mereka juga mempercepat peralihan ke keamanan pasca kuantum setelah National Institute of Standards and Technology (NIST) menerbitkan standar kriptografi pasca kuantum dan upaya tanpa henti di seluruh industri untuk memenuhi tenggat waktu peralihan yang ditetapkan oleh pemerintah dan badan-badan industri. Karena semakin banyak pemerintah, pembuat peraturan, dan lembaga keuangan merencanakan ketahanan kriptografi jangka panjang, permintaan solusi otentikasi dan identitas digital yang praktis dan siap menghadapi era kuantum juga terus meningkat.

Pendanaan Setelah Sukses Melakukan Ekspansi Strategis Selama Satu Tahun

Putaran pendanaan ini dilakukan setelah perusahaan mencatat kinerja yang kuat selama satu tahun. Bulan Agustus 2025, Wultra dinobatkan sebagai satu-satunya Sample Vendor kategori Post-Quantum Authentication di Gartner® Hype Cycle™ for Digital Identity 2025, yang menegaskan pengakuan sebelumnya terhadap Wultra sebagai pelopor kategori baru ini. Tahun 2025, Wultra semakin memperluas jejak globalnya dengan membuka kantor di Singapura, salah satu pusat teknologi keuangan yang terkemuka di Asia. Pembukaan kantor baru ini untuk memenuhi peningkatan permintaan solusi identitas digital modern di kawasan ASEAN.

"Tahun lalu adalah periode yang sangat dinamis bagi Wultra." Kami mengembangkan portofolio produk kami melampaui otentikasi hingga mencakup rangkaian identitas digital yang lebih luas, mulai dari proses orientasi dan verifikasi identitas hingga otentikasi pengguna, otorisasi transaksi, dan tanda tangan elektronik. "Kami telah memperluas tim kami hingga hampir 50%, membuka kantor di Singapura, dan kini melayani lebih dari 70 klien di 25 negara," kata Petr Dvorak, Pendiri & CEO Wultra.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.wultra.com.

SOURCE Wultra