WYF quy tụ hơn 700 học sinh, sinh viên từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Lãnh đạo Kinh tế Tương lai tại Hồng Kông

HỒNG KÔNG, ngày 16 tháng 8 năm 2026 /PRNewswire/ -- Ngày 13 tháng 8, Diễn đàn Thanh niên Thế giới (WYF), tổ chức phi lợi nhuận quốc tế thúc đẩy học tập dựa trên thử thách và phát triển thanh niên, đã kết thúc Hội nghị Thượng đỉnh Lãnh đạo Kinh tế Tương lai (WYF-FELS), quy tụ hơn 700 học sinh, sinh viên đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ.

WYF Brings Together 700+ Students from Over 20 Countries and Regions for Future Economics Leadership Summit in Hong Kong

Các đại biểu đến từ Trung Quốc, Croatia, Đặc khu hành chính Hồng Kông, Ấn Độ, Indonesia, Italy, Nhật Bản, Malaysia, Mông Cổ, Myanmar, Nepal, Thái Lan, Türkiye, Vương quốc Anh, Uzbekistan, Việt Nam và Zimbabwe, cùng nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khác (theo thứ tự bảng chữ cái). Diễn ra từ ngày 9 đến ngày 13 tháng 8, hội nghị tập trung tìm hiểu mối liên hệ giữa kinh tế, kinh doanh, công nghệ và xã hội.

Làm việc theo nhóm, các học sinh, sinh viên đã xem xét những vấn đề thực tiễn và xây dựng các giải pháp dựa trên bằng chứng thông qua các thử thách học thuật, dự án hợp tác và thuyết trình. WYF-FELS khuyến khích các em tư duy như những nhà kinh tế, doanh nhân và nhà lãnh đạo tương lai, đồng thời tăng cường tư duy phản biện, kỹ năng giao tiếp và hợp tác đa văn hóa.

Hội nghị vinh dự đón tiếp các nhà lãnh đạo và chuyên gia từ giới học thuật, ngành nghề và giáo dục quốc tế, bao gồm Patrick Schultz, Giám đốc điều hành kiêm Tổng Giám đốc của Business Professionals of America (BPA); Tierney Kraft, Giám đốc Vận hành của Council for Economic Education (CEE); Alaina Ritchie, Giám đốc Quan hệ đối tác của Council for Economic Education (CEE); và Alison Marie Tanker, Giám đốc điều hành, Chương trình Quốc tế, Minerva Baccalaureate. Các giáo sư và chuyên gia theo từng lĩnh vực từ các tổ chức như ITU, CUHK và HKUST cũng đóng góp vào chương trình, kết nối việc học trên lớp với các xu hướng kinh tế, đổi mới kinh doanh và phát triển toàn cầu.

Một buổi tọa đàm lãnh đạo quy tụ các học sinh, sinh viên và cựu sinh viên xuất sắc để thảo luận về ảnh hưởng của WYF đối với lựa chọn học tập, sự phát triển bản thân và sự tham gia của họ vào các vấn đề toàn cầu. Các đại biểu cũng tìm hiểu cách hoạt động chia sẻ câu chuyện do chính người trẻ dẫn dắt, các đại sứ học sinh, sinh viên và các cộng đồng số có thể lan tỏa tác động của hội nghị sau khi sự kiện kết thúc.

Các hoạt động nổi bật gồm U20 – Youth Voice, Immersion Lab và World Youth Fusion, cùng nhiều hoạt động khác, cho thấy khả năng của học sinh, sinh viên trong việc hiểu các vấn đề phức tạp, hợp tác xuyên biên giới, đề xuất các giải pháp hướng tới tương lai và thúc đẩy giao lưu liên văn hóa.

WYF sẽ tiếp tục hợp tác với các trường học, nhà giáo dục, trường đại học và các đối tác trong ngành nhằm mở rộng khả năng tiếp cận hình thức học tập gắn với thực tiễn, đồng thời kết nối học sinh, sinh viên với các cơ hội học tập, thực tập và nghề nghiệp trong tương lai.

Giới thiệu về Diễn đàn Thanh niên Thế giới

Diễn đàn Thanh niên Thế giới (WYF) là nền tảng phi lợi nhuận quốc tế về phát triển thanh niên, mỗi năm thu hút hơn 500.000 người trẻ tại hơn 30 quốc gia thông qua các chương trình giáo dục, thử thách, hội nghị quốc tế và các sáng kiến do thanh niên dẫn dắt.

SOURCE World Youth Forum (WYF)