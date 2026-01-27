Xây dựng nền tảng cốt lõi cho sản xuất điện mặt trời thông minh: Khu Công nghiệp Điện mặt trời thông minh SKYWORTH đạt mốc cất nóc kết cấu chính

THÂM QUYẾN, Trung Quốc, ngày 27 tháng 1 năm 2026 /PRNewswire/ -- Ngày 26 tháng 1 năm 2026, kết cấu chính của Khu công nghiệp Điện mặt trời thông minh SKYWORTH đã chính thức được cất nóc tại quận Guangming, thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc. Cột mốc này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chiến lược dài hạn của SKYWORTH trong lĩnh vực năng lượng tái tạo toàn cầu, đồng thời nhấn mạnh cam kết của công ty trong việc xây dựng một hệ sinh thái công nghiệp quang điện hướng tới tương lai.

Dự án do SKYWORTH PV và SKYWORTH Group Construction & Development đồng phát triển, và được thi công bởi China Construction Eighth Engineering Division, thể hiện sự tích hợp sâu giữa sản xuất thông minh, công nghệ xanh và quy hoạch công nghiệp quy mô lớn. Dự án cũng phản ánh sự phối hợp hiệu quả giữa doanh nghiệp và chính quyền địa phương nhằm thúc đẩy phát triển các ngành sản xuất tiên tiến và bền vững.

Ngay từ đầu, Khu công nghiệp Điện mặt trời thông minh SKYWORTH đã được thiết kế để vượt ra ngoài mô hình nhà máy sản xuất truyền thống. Với tổng diện tích đất 63.930,84 m² và tổng diện tích sàn xây dựng dự kiến 318.266,02 m², khu công nghiệp có bốn tòa nhà nhà xưởng cùng một khu ký túc xá nhiều khối, hình thành một không gian công nghiệp tổng thể, cấu trúc bài bản. Cấu trúc này nhằm hỗ trợ nghiên cứu công nghệ, sản xuất thông minh và phát triển phối hợp toàn bộ chuỗi giá trị điện mặt trời.

Việc cất nóc kết cấu chính không chỉ là một cột mốc xây dựng — mà còn thể hiện việc thiết lập một nền móng vật chất vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo của SKYWORTH PV. Khi dự án tiến gần tới hoàn thiện, khu công nghiệp sẽ cho phép hoạt động R&D và sản xuất được hệ thống hóa và mở rộng quy mô tốt hơn, cung cấp cơ sở hạ tầng cần thiết để thúc đẩy đổi mới liên tục, nâng cao hiệu suất sản xuất và mở rộng năng lực dài hạn.

Tại buổi lễ, Bà Wanfei Qu, Giám đốc Thông tin của SKYWORTH Group, đồng thời là Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc điều hành của SKYWORTH PV, đã nêu rõ tầm nhìn chiến lược đằng sau dự án:

"SKYWORTH PV vẫn luôn cam kết với mô hình phát triển tích hợp 'PV + tài chính bao trùm + công nghệ số'. Việc cất nóc khu công nghiệp đánh dấu một bước quan trọng hướng tới phát triển có quy mô và thông minh. Trong tương lai, địa điểm này sẽ đóng vai trò là trung tâm cốt lõi cho hoạt động R&D và sản xuất, đồng thời chúng tôi nhắm mục tiêu hướng tới phát triển nó thành khu công nghiệp điện mặt trời kiểu mẫu cho quận Guangming, Thâm Quyến và Khu vực Vịnh Lớn ở Trung Quốc".

Trong thời gian tới, Khu công nghiệp Điện mặt trời thông minh SKYWORTH được định vị để trở thành động lực trung tâm cho năng lực đổi mới sáng tạo và sản xuất của công ty. Việc tích hợp R&D, sản xuất, và các cơ sở hạ tầng hỗ trợ trong một nền tảng thống nhất, khu công nghiệp sẽ giúp tăng cường hợp tác chuỗi cung ứng, đẩy nhanh quá trình cải tiến sản phẩm và nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu của thị trường toàn cầu của SKYWORTH PV.

Khi hoàn thiện và đi vào vận hành toàn diện, khu công nghiệp dự kiến sẽ đóng góp tích cực cho quá trình nâng cấp công nghiệp khu vực, hỗ trợ phát triển ngành sản xuất năng lượng tái tạo chất lượng cao, đồng thời củng cố vai trò của SKYWORTH trong việc thúc đẩy quá trình chuyển dịch năng lượng toàn cầu.

