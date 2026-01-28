Membangun Fondasi Manufaktur Fotovoltaik Pintar: SKYWORTH Merampungkan Struktur Utama Kawasan Industri Fotovoltaik Pintar

SHENZHEN, Tiongkok, 28 Januari 2026 /PRNewswire/ -- Pada 26 Januari 2026, struktur utama Kawasan Industri Fotovoltaik Pintar (Smart PV) SKYWORTH telah selesai dibangun di Distrik Guangming, Shenzhen, Tiongkok. Pencapaian ini menjadi momen penting dalam strategi jangka panjang SKYWORTH di sektor energi terbarukan global, serta menegaskan komitmen SKYWORTH dalam membangun ekosistem industri fotovoltaik yang berorientasi masa depan.

Proyek ini dikembangkan oleh SKYWORTH PV dan SKYWORTH Group Construction & Development, serta dibangun oleh China Construction Eighth Engineering Division. Selain mengintegrasikan manufaktur cerdas, teknologi hijau, dan perencanaan industri berskala besar, proyek ini membuktikan kolaborasi yang efektif antara dunia usaha dan pemerintah daerah dalam mempercepat perkembangan sektor manufaktur mutakhir dan industri berkelanjutan.

Sejak tahap perencanaan, Kawasan Industri Fotovoltaik Pintar SKYWORTH dirancang lebih dari sekadar konsep fasilitas manufaktur konvensional. Dengan luas lahan mencapai 63.930,84 meter persegi dan luas bangunan total yang direncanakan seluas 318.266,02 meter persegi, proyek ini mencakup empat gedung pabrik dan kompleks asrama dengan berbagai unit. Tata letak tersebut membentuk ruang industri yang terpadu dan terstruktur guna mendukung riset teknologi, produksi cerdas, serta pengembangan terkoordinasi di seluruh rantai nilai fotovoltaik.

Penyelesaian struktur utama proyek ini bukan sekadar pencapaian konstruksi, melainkan juga menjadi fondasi fisik yang kokoh bagi tahap pertumbuhan berikutnya SKYWORTH PV. Seiring perkembangan proyek menuju tahap penyelesaian, kawasan industri ini memperkuat sistem riset dan manufaktur dalam skala yang lebih besar, sekaligus menyediakan infrastruktur yang mendukung inovasi berkelanjutan, peningkatan efisiensi produksi, dan ekspansi kapasitas dalam jangka panjang.

Dalam acara yang merayakan penyelesaian struktur utama, Wanfei Qu, CIO, SKYWORTH Group, yang juga menjabat Director & CEO, SKYWORTH PV, memaparkan visi strategis di balik proyek ini:

"SKYWORTH PV selalu berkomitmen pada model pengembangan yang menyatukan 'PV + keuangan inklusif + teknologi digital'. Penyelesaian struktur utama kawasan industri ini merupakan langkah penting menuju pengembangan yang berskala luas dan cerdas. Ke depan, kawasan industri ini akan menjadi pusat utama riset dan manufaktur. Target kami, kawasan industri fotovoltaik ini menjadi proyek percontohan untuk Distrik Guangming, Kota Shenzhen, dan Kawasan Teluk Besar (Greater Bay Area) di Tiongkok."

Ke depan, Kawasan Industri Fotovoltaik Pintar SKYWORTH segera menjadi motor utama yang mendorong inovasi dan kapabilitas manufaktur. Dengan menyatukan fasilitas riset, produksi, dan pendukung dalam satu platform terpadu, kawasan industri ini akan memperkuat kolaborasi rantai pasok, mempercepat iterasi produk, serta meningkatkan respons SKYWORTH PV terhadap permintaan pasar global.

Setelah rampung dan mulai beroperasi, kawasan industri ini berkontribusi besar terhadap peningkatan industri regional, pengembangan manufaktur energi terbarukan berkualitas tinggi, serta peran SKYWORTH dalam mendorong transisi energi global.

SOURCE SKYWORTH PV