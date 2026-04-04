XJTLU và CP Group ra mắt trung tâm giáo dục chung tại Thái Lan

Trung tâm tập trung phát triển kỹ năng thực tiễn và năng lực giải quyết vấn đề trong thế giới thực

BANGKOK, ngày 4 tháng 4 năm 2026 /PRNewswire/ -- Đại học Xi'an Jiaotong-Liverpool University (XJTLU) tại Trung Quốc và Charoen Pokphand Group (CP Group) tại Thái Lan hôm nay đã công bố ra mắt Trung tâm Giáo dục Tích hợp Đồng bộ XJTLU (Thái Lan). Đặt trụ sở tại Bangkok, Trung tâm sẽ đưa các đổi mới giáo dục của XJTLU đến Thái Lan thông qua mô hình Giáo dục Tích hợp Đồng bộ (Syntegrative Education), được triển khai qua các chương trình vi chứng chỉ ngắn hạn, linh hoạt nhằm phát triển nhân tài. Đồng thời, Trung tâm cũng sẽ thực hiện các dự án nghiên cứu và phát triển với sự hợp tác chặt chẽ cùng CP Group.

Dr Teerapon Tanomsakyut (centre, left) and Professor Xiaojun Zhang (centre, right) sign the Memorandum of Understanding (PRNewsfoto/Xi'an Jiaotong-Liverpool University)

Trung tâm kết hợp chuyên môn của XJTLU, trường đại học hợp tác Trung Quốc - nước ngoài lớn nhất tại Trung Quốc, và CP Group, một trong những tập đoàn kinh doanh lớn nhất và đa dạng nhất thế giới.

Sinh viên sẽ được hưởng lợi không chỉ từ mô hình giáo dục tiên tiến của XJTLU, mà còn từ các thực tiễn ngành nghề và những thách thức thực tế đến từ CP Group, tạo nên một cầu nối thiết thực giữa học tập và ứng dụng.

Sự kiện ra mắt có sự tham gia phát biểu của Giáo sư Xiaojun Zhang, Giám đốc Ban Giáo dục tại XJTLU, và Tiến sĩ Teerapon Tanomsakyut, Giám đốc Phát triển Chiến lược và Bền vững tại CP Group.

Trong bài phát biểu khai mạc, Giáo sư Zhang đề cập tới mối quan hệ hợp tác đã được thúc đẩy trong nhiều năm qua giữa XJTLU và CP Group. "Hiện nay, sinh viên của chúng tôi đang tham gia vào các dự án thực tế của CP Group như một phần trong chương trình học, đồng thời cũng đã có nhiều cựu sinh viên XJTLU gia nhập đội ngũ của CP".

Tiến sĩ Tanomsakyut cho biết sự hợp tác này sẽ thúc đẩy việc xây dựng một hệ thống giáo dục có khả năng đáp ứng tốt hơn các nhu cầu thực tiễn, thông qua sự kết hợp giữa chuyên môn doanh nghiệp và học thuật.

Sau lễ ra mắt Trung tâm và ký kết Biên bản ghi nhớ, Giáo sư Youmin Xi, Chủ tịch Điều hành của XJTLU, đã có buổi phỏng vấn đặc biệt về việc tìm kiếm hướng đi cho nền giáo dục tương lai.

Giáo sư Xi nói: "Sáng kiến này thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc đổi mới tư duy giáo dục cho tương lai – xây dựng một hệ sinh thái đổi mới xã hội và học tập kết nối, cởi mở, nhằm hỗ trợ các cá nhân và tổ chức thích ứng với sự phức tạp, khai phá tiềm năng và đồng kiến tạo giá trị trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng".

Trung tâm sẽ cung cấp các khóa học ngắn hạn cùng nhiều chương trình đào tạo khác sử dụng mô hình giảng dạy hỗn hợp, kết hợp giữa học trực tiếp theo hình thức studio với trải nghiệm học tập trực tuyến dựa trên dự án.

Nhằm hướng đến những người học suốt đời, Trung tâm cung cấp các hình thức học linh hoạt như lớp buổi tối, cuối tuần và trong kỳ nghỉ, cho phép cả sinh viên và người đi làm tham gia học tập mà không ảnh hưởng đến công việc hoặc việc học.

SOURCE Xi'an Jiaotong-Liverpool University