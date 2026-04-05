XJTLU dan CP Group Luncurkan Pusat Kerja sama Pendidikan di Thailand

Fasilitas ini menyatukan keunggulan XJTLU, universitas kerja sama Tiongkok-negara asing yang terbesar di Tiongkok, dan CP Group, salah satu grup bisnis terbesar dan paling terdiversifikasi di dunia.

Mahasiswa tidak hanya memanfaatkan model pendidikan inovatif dari XJTLU, namun juga memperoleh pengalaman langsung menghadapi praktik dan tantangan industri bersama CP Group. Kolaborasi ini membangun jembatan yang dinamis antara pembelajaran di kampus dan penerapannya di dunia profesional.

Acara peresmian menghadirkan sambutan dari Profesor Xiaojun Zhang, Chief Officer of Education, XJTLU, serta Dr. Teerapon Tanomsakyut, Chief of Sustainability and Strategic Development Officer, CP Group.

Dalam sambutannya, Profesor Zhang menyoroti kerja sama yang telah terjalin antara XJTLU dan CP Group selama beberapa tahun terakhir. "Kini, mahasiswa kami mengerjakan proyek nyata dari CP Group sebagai bagian dari pembelajaran, dan sejumlah lulusan XJTLU juga telah bergabung dengan perusahaan tersebut," ujarnya.

Dr. Tanomsakyut menekankan, kolaborasi ini akan mempercepat pengembangan sistem pendidikan yang lebih responsif terhadap kebutuhan nyata melalui perpaduan keahlian bisnis dan akademik.

Setelah acara peresmian dan penandatanganan nota kesepahaman, Profesor Youmin Xi, Executive President, XJTLU, memberikan wawancara khusus mengenai arah pendidikan pada masa depan.

Professor Xi menyatakan: "Inisiatif ini mencerminkan komitmen kami untuk menata ulang pendidikan masa depan—membangun ekosistem pembelajaran yang terbuka, terhubung, dan inovatif sehingga memberdayakan individu serta organisasi untuk menghadapi kompleksitas, membuka potensi, dan menciptakan nilai bersama di tengah perubahan yang cepat."

Fasilitas ini akan menyediakan berbagai kursus singkat dan pelatihan lain dengan model pembelajaran hybrid yang memadukan interaksi tatap muka berbasiskan studio dengan pengalaman berbasiskan proyek secara daring.

Menyasar pembelajar jangka panjang, fasilitas ini menawarkan jadwal yang fleksibel—mulai dari kelas malam, akhir pekan, hingga masa libur sekolah. Dengan skema ini, mahasiswa maupun profesional dapat terus belajar tanpa mengganggu studi maupun karier.

SOURCE Xi'an Jiaotong-Liverpool University