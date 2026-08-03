XTransfer được vinh danh trong danh sách Các công ty Fintech hàng đầu thế giới năm 2026 của CNBC

SINGAPORE, ngày 3 tháng 8 năm 2026 /PRNewswire/ -- XTransfer, nền tảng thanh toán thương mại xuyên biên giới B2B hàng đầu thế giới, tự hào thông báo rằng lần đầu tiên được vinh danh trong danh sách Các công ty Fintech hàng đầu thế giới (lĩnh vực Thanh toán) năm 2026 của CNBC. Việc góp mặt trong danh sách không chỉ ghi nhận cam kết không ngừng của XTransfer trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) bằng các giải pháp thanh toán xuyên biên giới an toàn, hiệu quả và dễ tiếp cận, mà còn nêu bật tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của công ty trong ngành.

XTransfer Named to CNBC’s World’s Top Fintech Companies 2026 (PRNewsfoto/XTransfer)

Bảng xếp hạng thường niên này được thực hiện với sự hợp tác của Statista, cổng thông tin thống kê và đơn vị cung cấp bảng xếp hạng ngành hàng đầu thế giới, nhằm tôn vinh những công ty fintech đổi mới sáng tạo và có sức ảnh hưởng lớn nhất trên toàn cầu.

"Sự công nhận này phản ánh tinh thần cống hiến của đội ngũ chúng tôi cũng như niềm tin mà khách hàng và các đối tác dành cho chúng tôi mỗi ngày", Bill Deng, Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của XTransfer cho biết. "Các hoạt động tài chính xuyên biên giới có thể rất phức tạp, đặc biệt đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chúng tôi tập trung giải quyết những thách thức thực tế trong quá trình vận hành đằng sau các khoản thanh toán quốc tế, giảm bớt các trở ngại, cải thiện khả năng theo dõi giao dịch và tăng cường kiểm soát rủi ro, để các doanh nghiệp có thể tập trung vào tăng trưởng".

Việc được đưa vào danh sách lần này nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của XTransfer trong hệ sinh thái thanh toán toàn cầu và sứ mệnh dài hạn của công ty trong việc giúp thanh toán thương mại xuyên biên giới trở nên đơn giản hơn, an toàn hơn và dễ tiếp cận hơn đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên toàn thế giới. XTransfer sẽ tiếp tục đầu tư vào công tác tuân thủ quy định và đổi mới sản phẩm, đồng thời tăng cường hợp tác với các tổ chức tài chính hàng đầu nhằm hỗ trợ thêm nhiều doanh nghiệp tự tin giao thương toàn cầu.

Danh sách Các công ty Fintech hàng đầu thế giới của CNBC đánh giá hàng nghìn doanh nghiệp thuộc bảy lĩnh vực chính, trong đó có Thanh toán và Công nghệ doanh nghiệp. Các công ty được đánh giá dựa trên các chỉ số KPI định lượng, chỉ số tăng trưởng và mức độ ảnh hưởng trong ngành, với dữ liệu được tổng hợp từ các báo cáo công khai, thông tin do doanh nghiệp cung cấp và các nghiên cứu độc lập.

Dựa trên kết quả của nghiên cứu này, XTransfer vinh dự được góp mặt trong danh sách Các công ty Fintech hàng đầu thế giới năm 2026 của CNBC. Xem danh sách tại đây .

Giới thiệu về XTransfer

XTransfer, nền tảng thanh toán thương mại xuyên biên giới B2B lớn nhất thế giới với tổng giá trị thanh toán (TPV) đạt hơn 60 tỷ USD trong năm 2025, theo CIC. Được thành lập vào năm 2017, XTransfer là một trong những nền tảng thanh toán đầu tiên trên thế giới chuyên phục vụ hoạt động thương mại xuyên biên giới B2B và hiện phục vụ cơ sở khách hàng lớn nhất trong ngành với hơn 890.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ đã đăng ký trên toàn cầu.

Chúng tôi kết nối trực tiếp các tổ chức tài chính hàng đầu với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, lực lượng nòng cốt của thương mại toàn cầu, giúp các doanh nghiệp ở mọi quy mô tiếp cận cùng một hạ tầng thanh toán an toàn, tuân thủ quy định và liền mạch vốn trước đây chỉ dành cho các tập đoàn đa quốc gia. Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2026, chúng tôi cung cấp dịch vụ thanh toán tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ thông qua quan hệ hợp tác với các tổ chức tài chính, bao gồm một số ngân hàng quốc tế uy tín nhất thế giới.

SOURCE XTransfer