XTransfer ได้รับการยกย่องให้ติดอันดับบริษัทฟินเทคชั้นนำของโลกประจำปี 2569 โดย CNBC
News provided byXTransfer
03 Aug, 2026, 14:53 CST
สิงคโปร์ 3 ส.ค. 2026 /PRNewswire/ -- XTransfer แพลตฟอร์มการชำระเงินเพื่อการค้าระหว่างประเทศแบบ B2B ชั้นนำระดับโลก มีความภาคภูมิใจที่จะประกาศให้ทราบว่าบริษัทได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในบริษัทฟินเทคชั้นนำของโลกประจำปี 2026 (กลุ่มการชำระเงิน) จาก CNBC เป็นครั้งแรก การติดอันดับในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการยอมรับถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของ XTransfer ในการเสริมศักยภาพให้กับ SME ด้วยโซลูชันการชำระเงินข้ามพรมแดนที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และเข้าถึงได้เท่านั้น แต่ยังตอกย้ำถึงอิทธิพลของบริษัทที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในอุตสาหกรรมนี้อีกด้วย
การจัดอันดับประจำปีดังกล่าว ซึ่งจัดทำขึ้นร่วมกับ Statista พอร์ทัลสถิติและผู้ให้บริการจัดอันดับอุตสาหกรรมชั้นนำระดับโลก ยังถือเป็นการยกย่องบริษัทฟินเทคที่มีนวัตกรรมและสร้างผลกระทบในระดับสูงที่สุดทั่วโลกอีกด้วย
"การได้รับการยอมรับในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความทุ่มเทของทีมงานของเรา รวมถึงความไว้วางใจที่ลูกค้าและพันธมิตรมอบให้เราในทุกๆ วัน" Bill Deng ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ XTransfer กล่าว "การดำเนินงานทางการเงินข้ามพรมแดนอาจมีความซับซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจ SME เราจึงมุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหาความท้าทายในการดำเนินงานที่แท้จริงเบื้องหลังการชำระเงินระหว่างประเทศ เพื่อลดอุปสรรค เพิ่มความโปร่งใส และเสริมสร้างการควบคุมความเสี่ยง เพื่อให้ภาคธุรกิจสามารถมุ่งเน้นไปที่การเติบโตได้อย่างเต็มที่"
การที่ XTransfer ได้รับการจัดอันดับนั้นถือเป็นการเน้นย้ำถึงบทบาทที่เพิ่มขึ้นของบริษัทในระบบนิเวศการชำระเงินระดับโลก และภารกิจระยะยาวในการทำให้การชำระเงินเพื่อการค้าระหว่างประเทศนั้นง่ายขึ้น ปลอดภัยขึ้น และเข้าถึงได้มากขึ้นสำหรับ SME ทั่วโลก XTransfer จะยังคงเดินหน้าลงทุนในด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ควบคู่ไปกับการกระชับความร่วมมือกับสถาบันการเงินชั้นนำ เพื่อช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถทำการค้าระดับโลกได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้น
รายชื่อบริษัทฟินเทคชั้นนำของโลกโดย CNBC ได้ทำการประเมินบริษัทหลายพันแห่งใน 7 กลุ่มธุรกิจหลัก รวมถึงกลุ่มการชำระเงินและเทคโนโลยีระดับองค์กร บริษัทต่างๆ จะถูกประเมินโดยพิจารณาจากดัชนีชี้วัดผลงานเชิงปริมาณ (KPI) ตัวชี้วัดการเติบโต และอิทธิพลในอุตสาหกรรม โดยใช้ข้อมูลจากรายงานสาธารณะ ข้อมูลที่บริษัทส่งเข้ามา และการวิจัยอิสระ
ซึ่งจากผลการศึกษาดังกล่าว XTransfer รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการยกย่องให้อยู่ในรายชื่อบริษัทฟินเทคชั้นนำของโลกประจำปี 2569 โดย CNBC ดูรายชื่อได้ที่นี่
เกี่ยวกับ XTransfer
XTransfer คือแพลตฟอร์มการชำระเงินเพื่อการค้าระหว่างประเทศแบบ B2B ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีมูลค่าการชำระเงินรวม (TPV) กว่า 6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2568 ตามข้อมูลของ CIC บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 2560 ในฐานะหนึ่งในแพลตฟอร์มการชำระเงินแห่งแรกๆ ของโลกที่อุทิศตนเพื่อการค้าระหว่างประเทศแบบ B2B โดยเราได้ให้บริการฐานลูกค้าที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจ SME ที่ลงทะเบียนแล้วกว่า 890,000 รายทั่วโลก
เราได้เชื่อมโยงสถาบันการเงินชั้นนำเข้ากับ SME ซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของการค้าโลกโดยตรง เพื่อเปิดโอกาสให้ธุรกิจทุกขนาดสามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินที่ปลอดภัย เป็นไปตามกฎระเบียบ และราบรื่นในระดับเดียวกับที่เคยสงวนไว้สำหรับบริษัทข้ามชาติ โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 เราได้ให้บริการด้านการชำระเงินในประเทศและภูมิภาคกว่า 200 แห่งผ่านการเป็นพันธมิตรร่วมกับสถาบันการเงินต่างๆ ซึ่งรวมถึงธนาคารระหว่างประเทศที่มีชื่อเสียงมากที่สุดบางแห่งทั่วโลก
SOURCE XTransfer
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