Ưu đãi MICE Mùa Hè 2026: voco™ Scenia Bay Nha Trang by IHG mang đến làn gió mới cho các sự kiện và hội họp tại Nha Trang

NHA TRANG, Việt Nam, ngày 13 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- Trong những năm gần đây, kỳ vọng đối với du lịch hội họp và khen thưởng đã thay đổi rõ rệt; các doanh nghiệp tìm kiếm những điểm đến không chỉ đáp ứng công năng mà còn mang lại nhiều trải nghiệm độc đáo và ấn tượng. Trong bối cảnh đó, voco™ Scenia Bay Nha Trang by IHG mang đến nhiều lựa chọn mới mẻ cho du lịch MICE ven biển tại miền trung Việt Nam.

Khách sạn voco™ Scenia Bay Nha Trang by IHG sở hữu hệ thống phòng họp được bố trí linh hoạt với ánh sáng tự nhiên, cho phép tùy chỉnh đa dạng theo từng nhu cầu hội nghị, khu vực sảnh đón khách rộng rãi và phòng ballroom hướng biển

Toạ lạc tại Nha Trang, một trong những thành phố biển phát triển bậc nhất Việt Nam, khách sạn thừa hưởng lợi thế về khí hậu nắng ấm quanh năm, hệ sinh thái ẩm thực phong phú và nhiều hoạt động giải trí, tạo nền tảng lý tưởng cho các chương trình du lịch hội nghị.

Nằm trên trục đường Phạm Văn Đồng - cách Sân bay Quốc tế Cam Ranh khoảng 40 phút di chuyển, voco™ Scenia Bay Nha Trang by IHG mang đến một sự cân bằng hiếm có cho các hoạt động MICE: vị trí hướng toàn cảnh biển, đồng thời vẫn đáp ứng đầy đủ các yếu tố tiện nghi. Đúng với tinh thần của thương hiệu voco™, khách sạn thể hiện rõ tinh thần hiện đại, phong cách, phóng khoáng và trên hết là sự hiếu khách tự nhiên, chân thành - đưa đến một bầu không khí vừa chuyên nghiệp, vừa gần gũi.

Một trong những yếu tố tạo nên khác biệt rõ nét của khách sạn cho phân khúc MICE nằm ở chính trải nghiệm phòng nghỉ, với 100% phòng nghỉ ở mọi hạng phòng đều sở hữu tầm nhìn hướng biển. Các hạng phòng tiêu chuẩn có diện tích từ 37m², mang đến trải nghiệm lưu trú cao cấp ngay từ lựa chọn phòng cơ bản. Mỗi phòng nghỉ mở ra một không gian thư thái, nơi du khách có thể ngắm nhìn vịnh Nha Trang tuyệt đẹp, tái tạo năng lượng sau một ngày hội họp và tận hưởng trọn vẹn cảm giác của một kỳ nghỉ ven biển.

Ngoài lợi thế về vị trí và trải nghiệm lưu trú, voco™ Scenia Bay Nha Trang by IHG còn mang đến không gian hội họp và sự kiện đa dạng với nhiều sự lựa chọn phù hợp với các hình thức hội nghị và sự kiện gặp gỡ khác nhau. Hệ thống phòng họp được bố trí linh hoạt với ánh sáng tự nhiên, cho phép tùy chỉnh đa dạng theo từng nhu cầu hội nghị, khách sạn còn sở hữu khu vực sảnh đón khách rộng rãi và phòng ballroom hướng biển với trần cao 7,5 mét, cùng sức chứa lên đến 360 khách. Song song đó, hệ thống nhà hàng - quầy bar cùng các không gian giao lưu đa dạng của khách sạn mở ra nhiều cơ hội để giữ cảm giác tươi mới cho chương trình sau nhiều ngày sự kiện.

Mùa hè này, voco™ Scenia Bay Nha Trang by IHG giới thiệu gói ưu đãi MICE đặc biệt, được thiết kế nhằm tối ưu đồng thời ngân sách tổ chức và trải nghiệm của khách tham dự. Các đoàn khách được hưởng nhiều quyền lợi hấp dẫn như phòng nghỉ miễn phí, các gói ưu đãi bổ sung và nâng cấp trải nghiệm ẩm thực cho sự kiện từ 50 khách trở lên. Các buổi tiệc tối thêm phần hoàn thiện với các lựa chọn đồ uống đi kèm, trong khi các sự kiện quy mô lớn được hưởng thêm ưu đãi về hệ thống âm thanh - hình ảnh và màn hình LED, giúp quá trình tổ chức diễn ra trơn tru và chuyên nghiệp hơn. Bên cạnh đó, đơn vị tổ chức còn nhận gấp đôi điểm thưởng thông qua chương trình IHG Business Rewards cho mỗi sự kiện đủ điều kiện, tiếp tục gia tăng giá trị ngay cả sau khi chương trình khép lại.

Để biết thêm thông tin hoặc đặt phòng, vui lòng truy cập website khách sạn, gọi +84 (0) 258 359 5555 hoặc email [email protected]

Hình ảnh khách sạn chất lượng cao được cung cấp tại: Media Gallery

SOURCE voco Scenia Bay Nha Trang by IHG