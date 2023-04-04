تم الاعتراف بـ Comarch من بين أفضل مزودي حلول تكنولوجيا الولاء

كراكوف، بولندا، 4 أبريل/ نيسان 2023 /PRNewswire/ -- تم إدراج شركة البرمجيات العالمية Comarch كواحدة من أهم 12 مزودًا لحلول تكنولوجيا الولاء، كما تتمتع الشركة بخبرة تزيد عن 20 عامًا في المجال. يأتي الاعتراف من The Forrester Wave: تقرير Loyalty Technology Solutions للربع الأول من 2023 - وهو دليل شامل لمتخصصي التسويق في الأعمال التجارية للمستهلك B2C الذين يبحثون عن أفضل مزودي برامج الولاء التي تستجيب لاحتياجاتهم.

يشير تقييم أهم 12 شريكًا في الولاء إلى الأداء القوي لـ Comarch، معترفًا بأن الشركة تقوم بعولمة برامج الولاء، حيت إن أحد أكبر مجالات تركيزها يتمثل في مشاركة المجتمع و وبأنّ التحسينات المخطط لها من قبل الشركة تتماشى مع رؤيتها المرتكزة على الخبرة. وفقًا لتقرير Forrester المذكور، تكمنُ نقاط قوة منصة الولاء التابعة لـ Comarch في إدارتها المتقدمة لملفات تعريف الأعضاء وفي قدراتها لمنع الاحتيال. وأشار التقرير إلى أن شركة البرمجيات تعرض خبرة منصتها مع مجموعة من الخدمات التقنية القوية، ما يشر إلى أن الشركة قامت باستثمارات كبيرة في تحسينات المنصات واستراتيجيتها الموجّهة للسوق، كما أن لديها قياس قوي لبرنامج KPI.

تؤمن Comarch أنّ The Forrester Wave: يُعدّ تقرير Loyalty Technology Solutions للربع الأول من 2023 اعترافا بأخلاقيات العمل القوية وبالفعالية في مساعي الولاء التقنية والاستراتيجية التي تنهجها Comarch. يشير إدراج الشركة في مثل هذا التقرير الشامل من منظور Comarch أنها أصحت تمثل اختيارا محوريا للعلامات التجارية العالمية التي تبحث عن المساعدة في إدارة الأنشطة المرتبطة بالولاء على نطاق واسع. من خلال منصتها للتسويق التي تعتمد الذكاء الاصطناعي، تعد Comarch شريكًا يتسّم بخاصية الولاء ذي مبادرات قادرة على تحقيق نتائج ملموسة.

"أنا سعيد بالاعتراف الذي تلقته Comarch من قبل "فوريستر ويف" للأبحاث Forrester Wave. أصبح الولاء عاملا سائدًا وسريع النموّ. نحن بحاجة إلى نماذج أعمال جديدة ومنظومات مبسّطة للتسليم/الاندماج في MarTech. خلال هذه الأوقات الصعبة المتّسمة بغياب الاستقرار المالي، من اللازم التركيز على ولاء العملاء عن طريق الخبرة المتميزة والتخصيص وتوفير قيمة أكبر للعملاء الأوفياء. منصتنا للتسويق القائمة على الذكاء الاصطناعي وعلى مجموعة واسعة من خدمات الأعمال تسهل من مهمة المسوقين. نحن هنا لدعمكم في كل خطوة من خطوات هذا المسار، من بناء الاستراتيجية إلى العمليات اليومية "-يقول يانوش جيرمياس فيليبياك، الرئيس التنفيذي لشركة .Comarch Inc

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