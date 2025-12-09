تصنيف Comarch كشركة صاحبة أداء قوي في تقييم منصَّات الولاء من قِبل مؤسسة بحثية مستقلة

كراكوف، بولندا، 9 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ --أعلنت شركة Comarch، المزود العالمي لحلول وخدمات تكنولوجيا المعلومات، اليوم عن تصنيفها كشركة صاحبة أداء قوي في تقرير The Forrester Wave™: منصَّات الولاء، للربع الرابع من 2025. وقد أعد التقرير John Pedini، وقيّم أبرز المزودين في هذا القطاع لمساعدة المتخصصين على اختيار الشريك المناسب لاحتياجاتهم.

الرؤية الاستراتيجية

يؤكد تقرير Forrester أن "شركة Comarch تُعدُّ الخيار الأمثل للشركات العالمية متعددة العلامات التجارية ومتعددة المناطق التي تبحث عن خبرة متخصصة في قطاعات الطيران، وتجارة الوقود بالتجزئة، والخدمات المالية".

ويشير التقرير أيضًا إلى أن "Comarch تنظر إلى تقنية الولاء باعتبارها المحفز لتجربة العملاء (CX) وتقنيات التسويق، ما يؤدي إلى إنشاء خارطة طريق تركز على الأتمتة والذكاء الاصطناعي والقابلية للتجزئة".

المجتمع وتفاعل المستخدمين

حصلت Comarch على أعلى تقييم ممكن في معيار المجتمع ضمن هذا التقييم، حيث أشار التقرير إلى أن "Comarch تنظم جدولاً مكثفًا من الفعاليات المباشرة ولديها مجتمع ضخم على الإنترنت يمكّن المستخدمين من التعلُّم وتبادل أفضل الممارسات".

وقال Sami Nachawati، المدير الاستشاري في Comarch: "نعتقد أن تصنيفنا في تقييم Forrester Wave يعكس التزامنا الثابت بالتميُّز التقني والتوافق الاستراتيجي مع احتياجات الشركات العالمية المتطورة". "تركيزنا على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وضمان منصَّة معيارية وقابلة للتخصيص بشكلٍ كبير يمنح عملائنا المرونة اللازمة لتقديم تجربة عملاء متفوقة".

الوصول إلى التقرير الكامل

للاطّلاع على التقييم الكامل ومعرفة المزيد عن تصنيف Comarch، يمكن الوصول إلى التقرير الكامل The Forrester Wave™: منصَّات الولاء، للربع الرابع من 2025 من هنا: https://www.comarch.com/trade-and-services/loyalty-marketing/resources/forrester-wave-loyalty-platforms-q4-2025/

لا تؤيد Forrester أي شركة أو منتج أو علامة تجارية أو خدمة مدرجة في منشوراتها البحثية، ولا تنصح أي شخص باختيار منتجات أو خدمات أي شركة أو علامة تجارية بناءً على التصنيفات الواردة في هذه المنشورات. وتستند المعلومات إلى أفضل الموارد المتاحة، وتعكس الآراء مستوى التقديرات في وقت إعداد التقرير وهي قابلة للتغيير. لمزيد من المعلومات، يمكن الاطّلاع على سياسة موضوعية Forrester هنا.

نبذة عن Comarch

تأسست شركة Comarch في عام 1993 في كراكوف، بولندا. وهي واحدة من أكبر شركات تكنولوجيا المعلومات في أوروبا وتنفذ مشاريع للعلامات التجارية الرائدة في بولندا والعالم في أهم قطاعات الاقتصاد. وقد استفادت عشرات الآلاف من العلامات التجارية المعروفة في أكثر من 100 دولة على 6 قارات من خدمات Comarch، ومن بينها: Allianz، وAuchan، وBNP Paribas Fortis، وBP، وCarrefour، وHeathrow Airport، وHeineken، وING، و+LG U، وOrange، وTelefónica، وT-Mobile، وVodafone.

