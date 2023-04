Comarch reconhecida entre os principais provedores de soluções de tecnologia de fidelidade

CRACÓVIA, Polônia, 4 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A Comarch, uma empresa global de software com mais de 20 anos de experiência no mercado, foi listada como uma das 12 provedoras de soluções de tecnologia de fidelidade mais significativas. O reconhecimento vem da The Forrester Wave™: Loyalty Technology Solutions, relatório para o primeiro trimestre de 2023, um guia abrangente para profissionais de marketing B2C que buscam os melhores fornecedores de programas de fidelidade para suas necessidades.

A avaliação dos 12 parceiros de fidelidade mais significativos menciona a Comarch como tendo um forte desempenho, reconhecendo que a empresa globaliza programas de fidelidade, que uma de suas maiores áreas de foco é o engajamento da comunidade e que suas melhorias planejadas se alinham com sua visão focada na experiência. De acordo com o relatório da Forrester, os pontos fortes da Plataforma de Marketing de Fidelidade da Comarch incluem gerenciamento avançado de perfis de membros e recursos de prevenção de fraudes. O relatório observou que a empresa de software mostra sua experiência em plataforma com uma gama de serviços técnicos sólidos, tem feito investimentos significativos em aprimoramentos de plataforma e em sua estratégia de entrada no mercado e possui um sólido programa de medição de KPI.

A Comarch acredita que o reconhecimento da The Forrester Wave™: Loyalty Technology Solutions para o primeiro trimestre de 2023 é uma prova da forte ética de trabalho e eficácia da Comarch em esforços de fidelidade técnicos e estratégicos. Ser mencionada em uma visão geral tão abrangente do setor mostra, na opinião da Comarch, que a empresa é uma escolha sólida para marcas globais que buscam ajuda no gerenciamento de atividades focadas em fidelidade em larga escala. Com sua plataforma de marketing baseada em IA, a Comarch é uma parceira de fidelidade cujas iniciativas trazem resultados mensuráveis.

"Estou entusiasmado com o reconhecimento da Comarch na Forrester Wave. A fidelização está se tornando popular e crescendo rapidamente. Precisamos de novos modelos de negócios e entrega/integração simplificada em ecossistemas martech. Nesses tempos difíceis de instabilidade financeira, é essencial focar na fidelidade do cliente por meio de ótima experiência, personalização e fornecimento de valor significativo aos consumidores fiéis. Nossa plataforma de marketing baseada em IA e nossa ampla gama de serviços de negócios facilitam muito para os profissionais de marketing. Estamos aqui para apoiá-lo em cada etapa da jornada, desde a construção de estratégia até as operações cotidianas" – disse Janusz Jeremiasz Filipiak, CEO da Comarch Inc.

