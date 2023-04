Comarch zaradená medzi najlepších poskytovateľov vernostných technologických riešení

KRAKOW, Poľsko, 4. apríla 2023 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Comarch, globálny softvérový dom s viac ako 20-ročnými skúsenosťami na trhu, bola uvedená ako jeden z 12 najvýznamnejších poskytovateľov vernostných technologických riešení. Uznanie vychádza zo správy The Forrester Wave™: Loyalty Technology Solutions za 1. štvrťrok 2023 – komplexná príručka pre marketingových profesionálov B2C, ktorí hľadajú najlepších dodávateľov vernostných programov pre svoje potreby.

V hodnotení 12 najvýznamnejších vernostných partnerov sa uvádza spoločnosť Comarch ako ako silný subjekt. Oceňuje sa, že spoločnosť globalizuje vernostné programy, pričom jednou z oblastí, na ktoré sa najviac zameriava, je zapojenie komunity, a že ich plánované vylepšenia sú v súlade s jej víziou zameranou na skúsenosti. Podľa správy spoločnosti Forrester medzi silné stránky platformy vernostného marketingu spoločnosti Comarch patrí pokročilá správa profilov členov a možnosti prevencie podvodov. V správe sa uvádza, že softvérový dom predstavuje svoje odborné znalosti s platformou s celým radom silných technických služieb, významne investoval do vylepšení platformy a svojej stratégie uvedenia na trh a má spoľahlivé meranie KPI programu.

Comarch verí, že uznanie od The Forrester Wave™: Loyalty Technology Solutions za 1. štvrťrok 2023, je dôkazom silnej pracovnej etiky a efektívnosti spoločnosti Comarch v oblasti technickej aj strategickej lojality. Podľa názoru spoločnosti Comarch jej uvedenie v takomto komplexnom prehľade odvetvia ukazuje, že Comarch je spoľahlivou voľbou pre globálne značky, ktoré hľadajú pomoc pri riadení aktivít zameraných na lojalitu vo veľkom rozsahu. Vďaka svojej marketingovej platforme založenej na umelej inteligencii je spoločnosť Comarch vernostným partnerom, ktorého iniciatívy prinášajú merateľné výsledky.

„Som nadšený zo zaradenia spoločnosti Comarch do Forrester Wave. Lojalita sa stáva bežnou a rýchlo rastie. Potrebujeme nové obchodné modely a zjednodušené dodávky/integráciu do ekosystémov martech. V týchto ťažkých časoch finančnej nestability je nevyhnutné zamerať sa na lojalitu zákazníkov prostredníctvom skvelých skúseností, personalizácie a poskytovania významnej hodnoty verným spotrebiteľom. Naša marketingová platforma založená na umelej inteligencii a široká škála obchodných služieb to obchodníkom výrazne uľahčujú. Sme tu, aby sme vás podporili na každom kroku cesty, od budovania stratégie až po každodenné činnosti" – hovorí Janusz Jeremiasz Filipiak, generálny riaditeľ spoločnosti Comarch Inc.

