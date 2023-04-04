Comarch входит в число ведущих поставщиков технологий лояльности

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Comarch

Apr 04, 2023, 08:30 ET

КРАКОВ (Польша), 4 апреля 2023 г. /PRNewswire/ -- Разработчик программного обеспечения — компания Comarch, имеет более чем 20-летний опыт работы на рынке и является одним из 12 наиболее значимых поставщиков технологий для реализации программ лояльности. Компания получила признание и была включена в подборку поставщиков Forrester Wave: Loyalty Technology Solutions (доклад за 1 кв. 2023 г.) — которая является исчерпывающим руководством для специалистов по маркетингу B2C, стремящихся найти лучших поставщиков программ лояльности для решения своих задач.

В докладе представлены 12 наиболее значимых партнеров по лояльности, среди которых упоминается и компания Comarch. Она названа сильным исполнителем, который глобализирует программы лояльности; одной из ее наиболее приоритетных областей является вовлечение сообщества, а запланированные компанией улучшения согласуются с ее концепцией, ориентированной на опыт. Согласно докладу Forrester, преимущества маркетинговой платформы лояльности Comarch включают в себя расширенные возможности управления профилями участников и предотвращения мошенничества. В докладе отмечается, что компания демонстрирует возможности своей платформы с помощью широкого спектра мощных технических сервисов, выделила значительные инвестиции в совершенствование платформы и свою стратегию выхода на рынок, а также имеет четкие показатели КПЭ.

Компания Comarch считает, что ее упоминание в докладе The Forrester Wave: Loyalty Technology Solutions за 1 кв. 2023 г. является свидетельством высокого уровня этики и эффективности Comarch как в технических, так и в стратегических аспектах программ лояльности. По мнению представителей Comarch, упоминание в столь значительном обзоре для этой отрасли показывает, что компания является надежным выбором для мировых брендов, которым нужно обеспечить поддержку в управлении масштабными программами лояльности. Благодаря своей маркетинговой платформе с применением искусственного интеллекта компания Comarch является партнером по лояльности, чьи продукты приносят ощутимые результаты.

«Я очень рад признанию Comarch в Forrester Wave. Программы лояльности приобретают большую популярность и эта сфера развивается быстрыми темпами. Нам нужны новые бизнес-модели и упрощенное внедрение или интеграция в мартех-экосистемы. В эти трудные времена финансовой нестабильности необходимо сосредоточиться на лояльности клиентов за счет высокого качества обслуживания, персонализации и предоставления значительной выгоды лояльным потребителям. Наша маркетинговая платформа на базе ИИ и широкий спектр бизнес-услуг упрощают множество задач для маркетологов. Мы готовы поддержать вас на каждом этапе, от разработки стратегии до рутинных процессов», заявил глава компании Comarch Inc. Януш Еремиас Филипяк (Janusz Jeremiasz Filipiak).

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Франческа Рикотта (Francesca Ricotta), [email protected]

SOURCE Comarch

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