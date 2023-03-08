إعلان Clé de Peau Beauté عن المتلقي الخامس لـ "جوائز قوة التألق"

تُمنح هذه الجائزة تقديرًا لجهود النساء اللاتي أسهمن إسهامات بارزة في تعليم الفتيات والنساء العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) وتحسين حياتهنّ

Ms. Dao Thi Hong Quyen, 2023 Award Recipient of the ‘Power of Radiance Awards’

طوكيو، 8 مارس/آذار 2023 /PRNewswire/ -- تفخر Clé de Peau Beauté، العلامة التجارية الفاخرة للعناية بالبشرة والمكياج، بالإعلان عن عامها الخامس من "جوائز قوة التألق" وتعيين داو ثي هونغ كوين من هانوي، فيتنام كمتلقي لهذا العام. يشمل الالتزام الخيري على المدى الطويل لـ Clé de Peau Beauté "جوائز قوة التألق" السنوية وشراكة متعددة السنوات مع اليونيسف، والتي تهدف إلى دعم برامج التعليم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في جميع أنحاء العالم لتمكين عالم أفضل.

تعد الحلول العلمية والتكنولوجية مهمة في استهداف بعض أكبر المشكلات في العالم، بما في ذلك تغير المناخ والفقر. على هذا النحو، لا يمكن التغاضي عن الإمكانات التي لا حدود لها من نصف سكان العالم والتي تضم الفتيات والنساء. لكنّ الفتيات في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات على وجه الخصوص لا يتاح لهنّ تعلم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات؛ ومع ازدياد الطلب على تخصصات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) والتي تستلزم تعلم الحاسوب وبرمجياته، ازدادت الفجوة بين الجنسين في هذه التخصصات بسبب محدودية مشاركة النساء فيها.

السيدة كوين هي معلمة علم الأحياء الشغوفة التي تعمل على سد الثغرات في تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) ومعالجة التحيز بين الجنسين في مجتمعها. في فيتنام، ينتشر التباين في التعليم بشكل خاص بين الأطفال من أفقر المقاطعات، [1] والتي تتكون من مجموعات الأقليات العرقية بشكل كثير، من ذوي الاحتياجات الخاصة والفتيات. وهذا صحيح بشكل خاص في تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، الموجهة في الغالب إلى الذكور، [2] مما تسبب في منع فتيات معزولات أكاديميا من دخول القوى العاملة. [3] وصل عدد الفتيات اللائي يقمن باجتياز امتحان القبول في الصف العاشر في عام 2019 إلى حوالي 10.5 ٪ في مقاطعة لاو كاي الجبلية النائية في شمال غرب فيتنام، وهي مقاطعة ذات تركيزات عالية من الأقليات العرقية. [4] أدى بداية الوباء إلى تفاقم أزمة التعلم الرهيبة بالفعل في فيتنام. [5]

السيدة كوين مصممة على تغيير هذا من خلال تعزيز تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) للفتيات والمجموعات المهمشة في فيتنام، ومنحهم الفرصة للانضمام والمساهمة في هذه المجالات الهامة. قدمت السيدة كوين بصفتها رئيسة للعلوم في مدرسة Genesis، مساهمات كبيرة في تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) على مدار السنوات الثماني الماضية. دعمت السيدة كوين كمؤسسة لمشروع "تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) في المناطق القروية" في عام 2018، أكثر من 10 مدارس، حيث تستفيد أكثر من 1200 فتاة. بصفتها سفيرة لمشروع البنات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (Girl in STEM) تحت المجلس البريطاني، شهد مشروعها في مدرسة لو هونغ فونغ الثانوية مشاركة الطالبات في أنشطة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM بنسبة تصل إلى 70٪. خلال كوفيد-19، أجرت 28 ندوات عبر الإنترنت للمعلمين حول تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM، مع محتوى جديد حول تنمية STEM والمهارات الشخصية بما في ذلك مهارات الاستشارة لأكثر من 84000 مدرس في فيتنام.

قالت السيدة ميزوكي هشموتو، كبيرة مسؤولي العلامة التجارية في Clé de Peau Beauté: "على مدار السنوات الأربع الماضية، وClé de Peau Beauté محظوظة إلى حد كبير لتشجيع الأفراد المتميزين لدفع تغيير إيجابي من خلال التعليم والتمكين. لدى السيدة كوين التركيز الثابت على التعليم للطلاب المستضعفين. إن قيادتها وإنجازاتها ذات مغزى في مجتمعها تجسد تمامًا روح تطلعاتنا لتحويل العالم من خلال التغيير الإيجابي والاستباقي". "نعتقد أن المستقبل مشرق ومن خلال"جوائز قوة التألق"، نأمل أن نستمر في إنشاء عالم أكثر إشراقًا وإلهام الآخرين لاتخاذ إجراء".

قالت السيدة كوين: "أود أن أتعامل مع التحيزات بين الجنسين في فيتنام من خلال تغيير عقلية المجتمع تجاه الفتيات مع مقاربة أكثر مساواة، وتزويد الفتيات بالثقة في الاختيار والتعلم، حتى يتمكنوا من تحقيق أقصى استفادة من إمكاناتهن وعدم قبول الحدود المفروضة عليهم. سيسمح لي الحصول على الجائزة بالمساهمة بشكل مفيد في قضية وزيادة مبادرات STEM التحويلية بين الجنسين في فيتنام ".

بصفتها متلقية "جائزة قوة التألق" لعام 2023، ستُمنح السيدة كوين منحة من أجل دعم تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM للفتيات المراهقات الضعيفات في ثلاثة مكونات: STEM للمراهقين من الأقليات العرقية، STEM للطلاب ذوي الإعاقة، وأنشطة الاتصال على STEM.

تنضم السيدة كوين إلى قائمة مثيرة للإعجاب من متلقي جوائز "قوة التألق" الذين يستمرون في إلهامنا من خلال عملهم للدفاع عن الفتيات في جميع أنحاء العالم. ومن بين المتلقين السابقين مزون المليهان، محامية التعليم السوري وسفيرة النوايا الحسنة لليونيسيف، وبينيتا شريستا وبراتيكشا باندي، المؤسستان المشاركتان لـ WiSTEM Nepal، وأليونا تكاتشينكو، محامية التعليم في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في كازاخستان، وأماندا سيماندجونتاك، الرئيسة التنفيذي والمؤسسة المشاركة لشركة MARKODING في إندونيسيا. لدى كل فرد القدرة على إطلاق العنان لإشراق داخلي الذي يمكن من تحقيق تغييرًا حقيقيًا وإيجابيًا، ومن خلال "جوائز قوة التألق"، تقف Clé de Peau Beauté مع الفتيات والنساء على الصعيد العالمي أثناء تحويلهم للعالم لأنفسهم، وعائلاتهم ومجتمعاتهم.

وقد بدأت مسيرة Clé de Peau Beauté الداعمة للتعليم برغبتها في المساهمة في جعل العالم مكانًا أفضل. ولهذا السبب اختارت الشركة منتج The Serum، باعتباره أحد باكورة منتجاتها الأكثر شهرة، وتعهدت بتخصيص نسبة من مبيعاته لتحقيق هذا الهدف. وقد خصصت شركة Clé de Peau Beauté نسبة من المبيعات العالمية لأحد منتجاتها وهو "The Serum" لتمويل "جوائز قوة التألق".

لا تعتمد اليونيسف أي شركة، أو علامة تجارية، أو منتج، أو خدمة.

نبذة عن داو ثي هونغ كوين

السيدة كوين هي رئيسة العلوم في مدرسة Genesis، وهي مدرسة رائدة في فيتنام للتعليم الأخضر، حيث تشرف على تصميم برامج العلوم. ولدت وترعرعت في قرية فقيرة،واستلهمت من والدها الراحل الذي روج للتعليم بحماس في قريتها لأكثر من 10 سنوات. تسعى إلى نشر التعليم ودعم الفتيات عن طريق سد الفجوة بين الجنسين في تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) والتعامل مع التحيز بين الجنسين. في عام 2018، أسست مشروع "STEM للمنطقة القروية"، مما أثر على أكثر من 10 مدارس و 2000 طالب. في عام 2019، حصلت على الجائزة الفائزة في "مسابقةSL – STEM of SL – STEM (STEAM)" من قبل جامعة فيتنام الوطنية للعلوم بسبب مشروعها البيئي. كانت أيضًا سفيرة مشروع البنات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (Girl in STEM) من قبل المجلس البريطاني. من عام 2021، مع منح من المشاريع المدعومة من الولايات المتحدة، قامت بزيادة تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والتوجه الوظيفي على مستوى البلاد. خلال COVID-19، أجرت 28 ندوات عبر الإنترنت للمعلمين حول تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM، مما أدى إلى تحديث محتويات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتنمية المهارات الشخصية، بما في ذلك مهارات الاستشارة، لأكثر من 84000 مدرس في فيتنام. في عام 2022، تم اختيارها للمشاركة في برنامج Fulbright للتعليم.

حول Clé de Peau Beauté

تأسست Clé de Peau Beauté، العلامة التجارية العالمية الفاخرة من Shiseido Cosmetics، في عام 1982 للتعبير المثالي عن الأناقة والعلم. واسم الشركة Clé de Peau Beauté هو عبارة فرنسية تعني "مفتاح جمال البشرة". وتهدف العلامة التجارية إلى إظهار جمال النساء من خلال إنتاج مستحضرات تجميل وعناية بالبشرة متميزة باستخدام تقنيات عالمية متطورة. وأصبحت شركة Clé de Peau Beauté، بفضل فريق عملها الذي يتمتع بالذكاء والحس الجمالي الرائع ومنتجاتها العصرية التي تتسم بالجمال والحيوية، من الشركات الرائدة ذات البصمة المتميزة في قطاع مستحضرات التجميل. وتتوفر منتجات Clé de Peau Beauté حاليًا في 23 دولة ومنطقة حول العالم.

الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة Clé de Peau Beauté:‏ https://www.cledepeau-beaute.com/int/powerofradiance-2023.html

صفحة الإنستجرام الرسمية لـClé de Peau Beauté: https://www.instagram.com/cledepeaubeaute/

[1] المصدر: Worldbank، 2022. https://blogs.worldbank.org/eastasiapacific/reducing-gaps-education-remains-important-vietnam-new-school-year-kicks

[2] https://vietnamnet.vn/en/stem-education-experiencing-growing-pains-in-vietnam-E175882.html

[3] المصدر: Worldbank، 2022. https://blogs.worldbank.org/eastasiapacific/reducing-gaps-education-remains-important-vietnam-new-school-year-kicks

[4] البروفيسور إيان كوكسهيد، 2019 التقدم التعليمي من الصف التاسع إلى الصف العاشر بين الأطفال الفيتناميين: النتائج المؤقتة من بيانات درجة الاختبار.

[5] اليونيسيف، 2021 https://www.unicef.org/eap/media/9346/file/Sit%20An%20-%20Viet%20Nam%20case%20study.pdf

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