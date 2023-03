CLÉ DE PEAU BEAUTÉ ANNONCE LE CINQUIÈME LAURÉAT DU PRIX « POWER OF RADIANCE »

Le prix rend hommage aux personnes qui ont inspiré et amélioré la vie des jeunes filles et des femmes par le biais de l'éducation dans le domaine des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques

TOKYO, 8 mars 2023 /PRNewswire/ -- Clé de Peau Beauté, la marque de soins de la peau et de maquillage de luxe, est fière d'annoncer la cinquième édition des prix « Power of Radiance » et de nommer Dao Thi Hong Quyen de Hanoi, au Vietnam, comme lauréate de cette année. L'engagement philanthropique à long terme de Clé de Peau Beauté comprend la remise annuelle des prix « Power of Radiance » et un partenariat pluriannuel avec l'UNICEF, qui vise à soutenir les programmes d'éducation, d'emploi et d'autonomisation des jeunes filles dans le monde entier, afin de contribuer à un monde meilleur.

Les solutions scientifiques et technologiques sont essentielles pour s'attaquer à certains des plus grands problèmes du monde, notamment le changement climatique et la pauvreté. À ce titre, le potentiel illimité de la moitié de la population mondiale, qui comprend les filles et les femmes, ne peut être négligé. Les femmes, en particulier celles issues de milieux défavorisés, sont encore plus privées de l'enseignement des STEM. Les compétences en matière de TIC (technologies de l'information et de la communication) sont de plus en plus demandées, les écarts entre les sexes se sont encore creusés en raison de la participation limitée des femmes dans ces secteurs.

Mme Quyen est une enseignante en biologie passionnée qui s'efforce de combler les lacunes dans l'enseignement des STEM et de lutter contre les préjugés sexistes dans sa communauté. Au Vietnam, les disparités en matière d'éducation sont particulièrement marquées chez les enfants des provinces les plus pauvres,[1] qui comptent un plus grand nombre de minorités ethniques, de personnes handicapées et de filles. C'est particulièrement vrai dans l'enseignement des STEM, qui s'adresse surtout aux garçons,[2] ce qui empêche les filles isolées sur le plan scolaire d'entrer dans la vie active.[3] Le nombre de filles qui se sont présentées à l'examen d'entrée en 10e année en 2019 a atteint environ 10,5 % dans la province isolée et montagneuse de Lao Cai, dans le nord-ouest du Vietnam, une province à forte concentration de minorités ethniques.[4] Le début de la pandémie a encore aggravé la crise de l'apprentissage déjà très grave au Vietnam.[5]

Mme Quyen est déterminée à changer cette situation en promouvant l'enseignement des STEM aux filles et aux groupes marginalisées au Vietnam, en leur offrant la possibilité de rejoindre ces domaines cruciaux et d'y contribuer. En tant que responsable des sciences à l'école Genesis, Mme Quyen a apporté des contributions importantes à l'enseignement des STEM au cours des huit dernières années. En tant que fondatrice du projet « STEM for Rural Area » en 2018, Mme Quyen a soutenu plus de 10 écoles, au bénéfice de plus de 1 200 filles. En tant qu'ambassadrice du projet « Girl in STEM » dans le cadre du British Council, son projet au lycée Le Hong Phong a vu la participation des étudiantes aux activités STEM augmenter jusqu'à 70 %. Au cours de la période Covid-19, elle a organisé 28 webinaires en ligne pour les enseignants sur l'enseignement des STEM, avec un nouveau contenu sur les STEM et le développement des compétences générales, y compris les compétences en matière de conseil, pour plus de 84 000 enseignants au Vietnam.

« Au cours des quatre dernières années, Clé de Peau Beauté a eu le grand privilège d'aider des personnes exceptionnelles à susciter des changements positifs par l'éducation et l'autonomisation. Mme Quyen se consacre sans relâche à l'éducation des élèves vulnérables. Son dynamisme et ses réussites significatives dans sa communauté résument parfaitement notre ambition de transformer le monde par un changement positif et proactif », a déclaré Mme Mizuki Hashimoto, directrice de la marque chez Clé de Peau Beauté. « Nous croyons que l'avenir est radieux et grâce aux "Power of Radiance Awards", nous espérons continuer à créer un monde plus radieux et inspirer les autres à agir. »

« Je souhaite m'attaquer aux préjugés sexistes au Vietnam en changeant l'état d'esprit de la société à l'égard des filles avec une approche plus égalitaire, et donner aux filles la confiance nécessaire pour choisir et apprendre les STEM, afin qu'elles puissent tirer le meilleur parti de leur potentiel et ne pas accepter les limites qui leur sont imposées. Recevoir ce prix me permettra de contribuer de manière significative à la cause et d'intensifier les initiatives de transformation des STEM en faveur des femmes au Vietnam », a déclaré Mme Quyen.

En tant que lauréate du prix « Power of Radiance » 2023, Mme Quyen recevra une subvention qui servira à soutenir l'enseignement des STEM pour les adolescentes vulnérables dans trois domaines : STEM pour les adolescentes issues de minorités ethniques, STEM pour les élèves en situation de handicap, et activités de communication sur les STEM.

Mme Quyen rejoint une liste impressionnante de lauréats des prix « Power of Radiance » qui continuent d'inspirer par leur travail de défense des filles dans le monde entier. Parmi les anciens lauréats figurent Muzoon Almellehan, défenseur de l'éducation en Syrie et ambassadrice de bonne volonté de l'UNICEF, Binita Shrestha et Pratiksha Pandey, cofondatrices de WiSTEM Nepal, Alyona Tkachenko, défenseur de l'enseignement des STEM au Kazakhstan, et Amanda Simandjuntak, PDG et cofondatrice de MARKODING Indonesia. Le pouvoir d'éclairer le monde pour apporter un changement réel et positif est en chacun de nous. Grâce aux prix « Power of Radiance », Clé de Peau Beauté soutient les filles et les femmes du monde entier qui transforment le monde pour elles-mêmes, leurs familles et leurs communautés.

Clé de Peau Beauté est devenue une championne de l'éducation pour concrétiser son rêve d'un monde meilleur. C'est pourquoi la marque a choisi d'utiliser une partie des recettes générées par les ventes de The Serum, l'un de ses produits de base les plus emblématiques, pour appuyer cette mission. Les prix « Power of Radiance » sont financés par un pourcentage des ventes mondiales de The Serum.

L'UNICEF ne cautionne aucune entreprise, marque, produit ou service.

À propos de Dao Thi Hong Quyen

Mme Quyen est responsable des sciences à l'école Genesis, une école pionnière de l'éducation verte au Vietnam, où elle supervise la conception des programmes scientifiques. Née et élevée dans un village pauvre, Mme Quyen a été inspirée par son défunt père qui a promu avec passion l'éducation dans son village pendant plus de 10 ans. Elle cherche à diffuser l'éducation et à soutenir les filles en comblant l'écart entre les sexes dans l'enseignement des STEM et en s'attaquant aux préjugés sexistes. En 2018, elle a fondé le projet « STEM for Rural Area », qui a eu un impact sur plus de 10 écoles et 2 000 étudiants. En 2019, elle a remporté le prix du concours « SL - STEM of SL - STEM (STEAM) » organisé par l'Université nationale des sciences du Vietnam pour son projet écologique. Elle a également été l'ambassadrice du projet « Girl in STEM » du British Council. Depuis 2021, grâce à des subventions provenant de projets soutenus par les États-Unis, elle a développé l'enseignement des STEM et l'orientation professionnelle dans tout le pays. Au cours de la période Covid-19, elle a organisé 28 webinaires en ligne pour les enseignants sur l'enseignement des STEM, ce qui a permis d'améliorer les contenus sur les STEM et le développement des compétences générales, y compris les compétences en matière de conseil, pour plus de 84 000 enseignants au Vietnam. En 2022, elle a été sélectionnée pour participer au Programme d'enseignement Fulbright.

À propos de Clé de Peau Beauté

Clé de Peau Beauté, la marque de luxe mondiale de Shiseido Co Ltd, a été fondée en 1982 comme l'expression ultime de l'élégance et de la science. Clé de Peau Beauté signifie la clé de la beauté de la peau. La philosophie de la marque est de libérer le pouvoir de l'éclat d'une femme en exploitant les technologies de maquillage et les soins de la peau avancés du monde entier. Toujours guidée par une sensibilité et une intelligence esthétiques exquises, Clé de Peau Beauté a insufflé à ses produits de la modernité, de l'enchantement et du dynamisme pour émerger en tant que leader de l'industrie en offrant un éclat si remarquable qu'il émane de l'intérieur. Disponible dans 23 pays et régions du monde.

Site Web officiel du Clé de Peau Beauté : https://www.cledepeau-beaute.com/int/powerofradiance-2023.html

Instagram officiel de Clé de Peau Beauté : https://www.instagram.com/cledepeaubeaute/

