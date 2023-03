CLÉ DE PEAU BEAUTÉ PRZEDSTAWIA PIĄTĄ LAUREATKĘ NAGRODY „POWER OF RADIANCE"

Wyróżnienie tych, którzy poprzez edukację STEM przyczynili się do rozwoju i poprawy życia dziewcząt i kobiet.

TOKIO, 8 marca 2023 r. /PRNewswire/ -- Clé de Peau Beauté, luksusowa marka kosmetyków do pielęgnacji skóry i makijażu, z dumą przedstawia piątą edycję nagrody „Power of Radiance (Potęga Blasku)" i wyróżnia Dao Thi Hong Quyen z Hanoi w Wietnamie jako tegoroczną laureatkę. Długofalowa działalność filantropijna Clé de Peau Beauté obejmuje coroczne przyznawanie nagród „Power of Radiance" oraz wieloletnią współpracę z UNICEF-em, której celem jest wspieranie programów edukacyjnych STEM (w dziedzinach nauki, technologii, inżynierii i matematyki), zatrudnienia i wzmocnienia pozycji dziewcząt na całym świecie, aby umożliwić im budowanie lepszego świata.

Ms. Dao Thi Hong Quyen, 2023 Award Recipient of the ‘Power of Radiance Awards’

Rozwiązania naukowe i technologiczne mają zasadnicze znaczenie w rozwiązywaniu najważniejszych problemów świata, takich jak zmiany klimatyczne i ubóstwo. Dlatego nie można pominąć bezgranicznego potencjału połowy ludności świata, do której należą dziewczęta i kobiety. Dziewczęta, zwłaszcza z uboższych obszarów, są jeszcze bardziej pozbawione edukacji STEM. W miarę jak wzrasta zapotrzebowanie na umiejętności w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), różnice między płciami dodatkowo się zwiększają ze względu na ograniczony udział kobiet w tych branżach.

Quyen jest pełną pasji nauczycielką biologii działającą na rzecz likwidacji luk w edukacji STEM i przeciwdziałania uprzedzeniom płciowym w swojej społeczności. W Wietnamie nierówności w wykształceniu dotyczą przede wszystkim dzieci z najbiedniejszych prowincji [1], w których jest więcej mniejszości etnicznych, osób niepełnosprawnych i dziewcząt. Dotyczy to szczególnie edukacji STEM, nastawionej głównie na chłopców [2], co powoduje, że odizolowane pod względem edukacyjnym dziewczęta są pozbawiane możliwości wejścia na rynek pracy [3]. Liczba dziewcząt przystępujących do egzaminu wstępnego do 10 klasy w 2019 r., w odległej, górzystej prowincji Lao Cai w północno-zachodnim Wietnamie, prowincji o znacznym skupisku mniejszości etnicznych wyniosła około 10,5% [4]. Nadejście pandemii jeszcze bardziej zaostrzyło i tak już dotkliwy kryzys edukacyjny w Wietnamie [5].

Quyen jest zdeterminowana, aby to zmienić, promując edukację STEM dla zmarginalizowanych dziewcząt i grup w Wietnamie, otwierając im możliwość przyłączenia się i wniesienia wkładu w te kluczowe dziedziny. Będąc kierownikiem działu naukowego w szkole Genesis, Quyen w ciągu ostatnich 8 lat wniosła znaczący wkład w obszar edukacji STEM. Jako założycielka projektu „STEM dla obszarów wiejskich" w 2018 roku, Quyen wsparła ponad 10 szkół, z których skorzystało ponad 1 200 dziewcząt. Jako ambasadorka projektu Dziewczynka w STEM w ramach programu British Council, stworzyła projekt, dzięki któremu w Le Hong Phong High School udział uczennic w tego typu zajęciach wzrósł do 70%. Podczas pandemii Covid-19 przeprowadziła 28 webinariów online dla nauczycieli na temat edukacji STEM, prezentując nowe treści dotyczące STEM i rozwoju umiejętności miękkich, w tym umiejętności doradczych, dla ponad 84 tys. nauczycieli w Wietnamie.

„Przez ostatnie cztery lata marka Clé de Peau Beauté miała szczególny przywilej wspierania wybitnych jednostek w celu wprowadzania pozytywnych zmian poprzez edukację i wzmacnianie pozycji. Quyen niezmiennie koncentruje się na edukacji uczniów i uczennic znajdujących się w trudnej sytuacji. Jej zapał i znaczące osiągnięcia w swojej społeczności doskonale oddają ducha naszych dążeń do przekształcania świata poprzez pozytywne i proaktywne zmiany - powiedziała Mizuki Hashimoto, dyrektor marki Clé de Peau Beauté. - Wierzymy, że przyszłość jest jasna i poprzez nagrody >>Power of Radiance<< mamy nadzieję nadal tworzyć jeszcze bardziej promienny świat i inspirować innych do działania".

„Chciałabym rozwiązać problem nierówności płci w Wietnamie, zmieniając nastawienie społeczeństwa do dziewcząt na bardziej równościowe, a także dać im pewność siebie w wyborze i nauce STEM, tak aby mogły w pełni wykorzystać swój potencjał i nie akceptować narzuconych im ograniczeń. Przyznanie nagrody pozwoli mi w znaczący sposób przyczynić się do sprawy i zwiększyć skalę inicjatyw STEM w Wietnamie, które zmniejszają nierówności pod względem płci" - powiedziała Quyen.

Jako laureatka nagrody „Power of Radiance" w 2023 r., Quyen otrzyma grant, który zostanie przeznaczony na wsparcie edukacji STEM dla dziewcząt w wieku szkolnym w trzech obszarach: STEM dla młodzieży z mniejszości etnicznych, STEM dla uczniów i uczennic niepełnosprawnych oraz działania komunikacyjne dotyczące STEM.

Quyen dołącza do imponującej listy laureatów i laureatek nagrody „Power of Radiance", którzy nieprzerwanie inspirują poprzez swoją pracę na rzecz dziewcząt na całym świecie. Wśród wcześniejszych wyróżnionych znaleźli się: Muzoon Almellehan, syryjski rzecznik edukacji i Ambasador Dobrej Woli UNICEF, Binita Shrestha i Pratiksha Pandey, współzałożycielki WiSTEM Nepal, Alyona Tkachenko, rzeczniczka edukacji STEM w Kazachstanie oraz Amanda Simandjuntak, prezeska i współzałożycielka MARKODING Indonezja. Potęga wyzwolenia wewnętrznego blasku, który może dokonać prawdziwej i pozytywnej zmiany, tkwi w każdym człowieku, a poprzez nagrody takie jak „Power of Radiance", marka Clé de Peau Beauté wspiera dziewczęta i kobiety na całym globie, które zmieniają świat dla siebie, swoich rodzin i społeczności.

Historia Clé de Peau Beauté, jako orędownika edukacji rozpoczęła się od marzenia o lepszym świecie. Dlatego też marka wybrała jeden ze swoich najbardziej kultowych produktów pierwszego kroku, Serum, i zobowiązała się przeznaczyć część jego sprzedaży na tę misję. Nagrody „Power of Radiance" są finansowane z części światowej sprzedaży Serum.

UNICEF nie popiera żadnej firmy, marki, produktu ani usługi.

Dao Thi Hong Quyen

Quyen jest kierownikiem działu naukowego w szkole Genesis, pionierskiej szkole w Wietnamie specjalizującej się w edukacji ekologicznej, gdzie nadzoruje tworzenie programów naukowych. Urodzona i wychowana w biednej wiosce, Quyen została zainspirowana przez swojego zmarłego ojca, który z pasją promował edukację w swojej wiosce przez ponad 10 lat. Jej celem jest szerzenie edukacji i wspieranie dziewcząt poprzez likwidację luki w edukacji STEM i zwalczanie uprzedzeń płciowych. W 2018 r. założyła projekt „STEM dla obszarów wiejskich", którego skorzystało ponad 10 szkół i 2 tys. uczniów i uczennic. W 2019 r. zdobyła nagrodę w konkursie „SL - STEM of SL - STEM (STEAM)", organizowanym przez Wietnamski Narodowy Uniwersytet Naukowy, za swój projekt ekologiczny. Została również ambasadorką projektu Dziewczynka w STEM prowadzonego przez British Council. Od 2021 r., dzięki grantom z projektów wspieranych przez USA, rozwija w całym kraju edukację STEM i orientację zawodową. W latach pandemii Covid-19 przeprowadziła 28 webinariów online dla nauczycieli na temat edukacji STEM, w wyniku czego ponad 84 tys. nauczycieli w Wietnamie otrzymało zaktualizowane treści dotyczące STEM i rozwoju umiejętności miękkich, w tym umiejętności doradczych. W 2022 roku została wybrana do udziału w programie Fulbrighta w zakresie nauczania.

Clé de Peau Beauté

Clé de Peau Beauté, międzynarodowa marka luksusowa należąca do Shiseido Co. Ltd., powstała w 1982 r. jako najwyższa forma połączenia elegancji z nauką. Nazwa Clé de Peau Beauté oznacza klucz do piękna skóry. Filozofia marki polega na wyzwalaniu mocy blasku kobiet przez wykorzystanie innowacyjnych technologii kosmetyków do pielęgnacji skóry i makijażu z całego świata. Marka, niezmiennie kierując się duchem rozwagi i inteligencji estetycznej, naznacza swoje produkty nowoczesnością, czarem i dynamizmem. Dzięki temu Clé de Peau Beauté jawi się jako lider branży pod względem zapewniania wyjątkowego blasku, który pochodzi z wnętrza. Kosmetyki marki dostępne są w 23 krajach i regionach na świecie.

Oficjalna strona internetowa Clé de Peau Beauté: https://www.cledepeau-beaute.com/int/powerofradiance-2023.html

Oficjalny profil Clé de Peau Beauté na Instagramie: https://www.instagram.com/cledepeaubeaute/

[1] Źródło: Worldbank, 2022. https://blogs.worldbank.org/eastasiapacific/reducing-gaps-education-remains-important-vietnam-new-school-year-kicks

[2] https://vietnamnet.vn/en/stem-education-experiencing-growing-pains-in-vietnam-E175882.html

[3] Źródło Worldbank, 2022. https://blogs.worldbank.org/eastasiapacific/reducing-gaps-education-remains-important-vietnam-new-school-year-kicks

[4] Prof. Ian Coxhead, 2019 „Educational progression from 9th grade to 10th grade among Vietnamese children: interim findings from test score data (Przejście z klasy 9 do 10 u dzieci wietnamskich – wyniki śródroczne na podstawie punktów uzyskanych z testów)".

[5] UNICEF, 2021 https://www.unicef.org/eap/media/9346/file/Sit%20An%20-%20Viet%20Nam%20case%20study.pdf

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2010087/CPB_0091_witheffect_final.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1740205/cpb_logo_set_bold_Logo.jpg

SOURCE Clé de Peau Beauté