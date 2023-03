ZNAČKA CLÉ DE PEAU BEAUTÉ UDĚLILA JIŽ POPÁTÉ OCENĚNÍ „POWER OF RADIANCE"

Cena vzdává poctu osobnostem, které inspirovaly a zlepšily životy dívek a žen vzděláváním v oborech z oblasti STEM

TOKIO, 8. března 2023 /PRNewswire/ -- Clé de Peau Beauté, luxusní značka kosmetických produktů pro péči o pleť a make-upu, s potěšením oznamuje zahájení již pátého ročníku soutěže „Power of Radiance Awards". Letošní cenu obdrží Dao Thi Hong Quyenová z vietnamské Hanoje. Dlouhodobé filantropické úsilí značky Clé de Peau Beauté zahrnuje každoroční udílení cen „Power of Radiance" a několikaleté partnerství s organizací UNICEF, jehož cílem je podporovat programy vzdělávání, zaměstnanosti a posílení postavení dívek na celém světě v oblasti STEM (věda, technologie, strojírenství a matematika). Ty tak mají možnost přispívat ke vzniku lepšího světa.

Ms. Dao Thi Hong Quyen, 2023 Award Recipient of the ‘Power of Radiance Awards’

Vědecká a technologická řešení jsou zásadní pro řešení řady z těch největších světových problémů včetně klimatických změn a chudoby. Nelze proto přehlížet obrovský potenciál poloviny světové populace, kterou tvoří dívky a ženy. Dívky, zejména ve znevýhodněných oblastech, mají přístup ke vzdělávání v oborech z oblastí STEM velmi omezený. Dovednosti v oblastech informačních a komunikačních technologií (ICT) jsou stále žádanější a v důsledku omezené účasti žen v těchto odvětvích se rozdíly v uplatnění obou pohlaví dále prohlubují.

Dao Thi Hong Quyenová je nadšená učitelka biologie, která se snaží odstranit nedostatky ve vzdělávání v oblasti STEM a řešit genderové předsudky ve své komunitě. Ve Vietnamu jsou rozdíly ve vzdělání obzvláště patrné u dětí z nejchudších provincií,[1] což je skupina, kterou tvoří větší počet etnických menšin, děti se zdravotním postižením a dívky. To platí zejména pro vzdělávání v oblasti STEM, které je zaměřeno převážně na chlapce,[2] což akademicky izolovaným dívkám zamezuje ve vstupu na pracovní trh.[3] Počet dívek, které v roce 2019 skládaly přijímací zkoušky do 10. třídy, dosáhl v odlehlé hornaté provincii Lao Cai v severozápadním Vietnamu s vysokou koncentrací etnických menšin přibližně 10,5 %.[4] Nástup pandemie již tak hrozivou krizi vzdělávání ve Vietnamu dále zhoršil.[5]

Paní Quyenová se rozhodla tuto situaci změnit a podporovat marginalizované dívky a skupiny ve Vietnamu ve vzdělávání v oblasti STEM. Otevírá se jim tak možnost zapojit se do těchto klíčových oborů a přispět k jejich rozvoji. Jako vedoucí oddělení přírodních věd na škole programu Genesis se Quyenová v uplynulých osmi letech na vzdělávání v oblasti STEM podílela velice významným způsobem. Jako zakladatelka projektu „STEM for Rural Area" (STEM pro venkov), který vznikl v roce 2018, podpořila Quyenová více než 10 škol, což bylo v důsledku přínosem pro více než 1 200 dívek. Díky jejímu aktivnímu zapojení na projektu Girl in STEM v rámci organizace British Council se jí prostřednictvím jejího projektu na střední škole Le Hong Phong podařilo zvýšit účast studentek na aktivitách STEM až na 70 %. V průběhu pandemie onemocnění Covid-19 uspořádala pro učitele 28 online webinářů o vzdělávání v oblasti STEM, které je seznamovaly nejen s novým obsahem o STEM a rozvoji měkkých dovedností, ale také s možnostmi rozvoje poradenských schopností více než 84 000 učitelů ve Vietnamu.

„V uplynulých čtyřech letech bylo značce Clé de Peau Beauté velkou ctí podporovat výjimečné osobnosti v jejich úsilí o zavedení pozitivních změn prostřednictvím vzdělávání a posilování postavení členů relevantních skupin. Paní Quyenová se vytrvale zaměřuje na vzdělávání nejvíce postižených skupin studentů. Díky své energii a významnými úspěchy v rámci své komunity je dokonalým ztělesněním naší snahy o přetváření světa prostřednictvím pozitivních a proaktivních změn," uvedla Mizuki Hashimotová, ředitelka značky Clé de Peau Beauté. „Věříme, že směřujeme k lepší budoucnosti a doufáme, že prostřednictvím ocenění „Power of Radiance Awards" budeme i nadále pokračovat v utváření pozitivnějšího světa a inspirovat druhé k aktivní činnosti."

„Chtěla bych se vypořádat s genderovými předsudky ve Vietnamu dosažením rovnějšího pohledu společnosti na dívky a dodat dívkám sebevědomí při výběru a studiu oborů v oblasti STEM, aby tak mohly co nejlépe využít svůj potenciál a nepodřizovaly se společenským omezením, se kterými se setkávají. Získání této ceny pro mě představuje možnost podílet se na těchto aktivitách ještě významněji a dále rozšířit iniciativy v oblasti STEM, které mění genderové podmínky ve Vietnamu," prohlásila Quyenová.

Jakožto držitelka ocenění „Power of Radiance 2023" získá Quyenová grant, který bude určen na podporu vzdělávání nejcitlivější skupiny dospívajících dívek v oblasti STEM ve třech složkách: STEM pro dospívající z etnických menšin, STEM pro studenty se zdravotním postižením a komunikační aktivity v oblasti STEM.

Quyenová se připojila k působivému seznamu držitelů ocenění „Power of Radiance", kteří vytrvale inspirují svým úsilím na podporu dívek po celém světě. V minulosti byly oceněny například Muzoon Almellehanová, syrská propagátorka vzdělávání a velvyslankyně dobré vůle organizace UNICEF, Binita Shresthová a Pratiksha Pandeyová, spoluzakladatelky organizace WiSTEM Nepál, Alyona Tkachenková, propagátorka vzdělávání STEM v Kazachstánu, a Amanda Simandjuntaková, generální ředitelka a spoluzakladatelka organizace MARKODING Indonésie. Schopnost aktivně inspirovat k lepšímu světu a dosahovat skutečných a pozitivních změn se ukrývá v každém z nás. Prostřednictvím ocenění „Power of Radiance" značka Clé de Peau Beauté podporuje dívky a ženy z celého světa, které mění svět pro sebe, své rodiny i komunity.

Cesta značky Clé de Peau Beauté k podpoře vzdělávání začala sny o lepším světě. Právě proto se tato značka rozhodla podpořit toto úsilí právě podíly z prodeje jednoho ze svých nejikoničtějších produktů primární péče o pleť, pleťové vody „The Serum". Udílení cen „Power of Radiance" je financováno podílem z celosvětového prodeje pleťové vody „The Serum" značky Clé de Peau Beauté.

O Dao Thi Hong Quyenové

Dao Thi Hong Quyenová je vedoucí oddělení přírodních věd ve škole programu Genesis, která je průkopníkem ekologického vzdělávání ve Vietnamu a kde dohlíží na tvorbu přírodovědných programů. Quyenová se narodila a vyrůstala v chudé vesnici. Inspirací pro ni byl její otec, který za svého života více než 10 let v její vesnici vášnivě podporoval vzdělávání. Snaží se šířit vzdělání a podporovat dívky tím, že odstraňuje rozdíly mezi muži a ženami ve vzdělávání v oblasti STEM a bojuje proti genderovým předsudkům. V roce 2018 založila projekt „STEM for Rural Area" (STEM pro venkov), který ovlivnil více než 10 škol a 2 000 studentů. V roce 2019 získala se svým ekologickým projektem první cenu v soutěži „SL – STEM of SL – STEM (STEAM)", kterou vyhlásila Vietnamská národní vědecká univerzita. Byla také velvyslankyní projektu Girl in STEM organizace British Council. Od roku 2021 díky grantům z projektů podporovaných USA rozšiřuje vzdělávání a profesní orientaci v oblasti STEM po celé zemi. V průběhu pandemie onemocnění Covid-19 uspořádala pro učitele 28 online webinářů o vzdělávání v oblasti STEM, které je seznamovaly s aktualizovaným obsahem o STEM a rozvoji měkkých dovedností, ale také s možnostmi rozvoje poradenských schopností více než 84 000 učitelů ve Vietnamu. V roce 2022 byla vybrána k účasti na Fulbrightově programu pro učitele.

O značce Clé de Peau Beauté

Clé de Peau Beauté, celosvětová luxusní značka společnosti Shiseido Co., Ltd., byla založena v roce 1982 jako dokonalé spojení elegance a vědy. Název „Clé de Peau Beauté" znamená „klíč ke kráse pleti". Filozofií značky je umožnit ženám zazářit prostřednictvím technologie make-upu a pokročilých přípravků pro péči o pleť z celého světa. Clé de Peau Beauté, značka, která se vždy řídila jedinečným estetickým citem a inteligencí, vdechla svým produktům moderní tvář, kouzlo a dynamiku a stala se absolutní jedničkou v oboru, která přináší zářivost tak mimořádnou, že vychází z vašeho nitra. Její produkty jsou k dispozici ve 23 zemích a regionech po celém světě.

Oficiální webové stránky značky Clé de Peau Beauté: https://www.cledepeau-beaute.com/int/powerofradiance-2023.html

Oficiální Instagram značky Clé de Peau Beauté: https://www.instagram.com/cledepeaubeaute/

