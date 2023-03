CLÉ DE PEAU BEAUTÉ OZNAMUJE PIATU LAUREÁTKU OCENENIA „POWER OF RADIANCE AWARDS"

Uznanie pre tých, ktorí prostredníctvom vzdelávania v oblasti vedy, technológie, inžinierstva a matematiky (STEM) posilnili postavenie a zlepšili životy dievčat a žien

TOKIO, 8. marca 2023 /PRNewswire/ -- Clé de Peau Beauté, luxusná značka starostlivosti o pleť a mejkapov, s hrdosťou oznamuje svoj piaty ročník udeľovania cien „Power of Radiance Awards" a za tohtoročnú laureátku menuje Dao Thi Hong Quyen z Hanoja vo Vietname. Dlhodobý filantropický záväzok spoločnosti Clé de Peau Beauté zahŕňa každoročné udeľovanie cien „Power of Radiance Awards" a viacročné partnerstvo s UNICEF, ktorého cieľom je podporovať programy zamestnanosti, vzdelávania v oblasti STEM (veda, technológie, inžinierstvo a matematika) a programy posilnenia postavenia dievčat na celom svete s cieľom posilniť lepší svet.

Ms. Dao Thi Hong Quyen, 2023 Award Recipient of the ‘Power of Radiance Awards’

Vedecké a technologické riešenia sú rozhodujúce pri riešení niektorých z najväčších svetových problémov vrátane klimatických zmien a chudoby. Preto nemožno prehliadnuť neobmedzený potenciál polovice svetovej populácie, ktorá zahŕňa dievčatá a ženy. Dievčatá, najmä zo znevýhodnených oblastí, sú ešte viac ochudobnené o vzdelávanie v oblasti STEM. Vzhľadom na to, že zručnosti v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT) sú čoraz žiadanejšie, rodové rozdiely sa v dôsledku obmedzenej účasti žien v týchto odvetviach ešte viac zväčšili.

Pani Quyen je vášnivá učiteľka biológie, ktorá sa snaží odstrániť medzery vo vzdelávaní STEM a riešiť rodovú zaujatosť vo svojej komunite. Vo Vietname prevládajú rozdiely vo vzdelávaní najmä medzi deťmi z najchudobnejších provincií,[1] ktoré pozostávajú z väčšieho počtu etnických menšín, osôb so zdravotným postihnutím a dievčat. Platí to najmä vo vzdelávaní v oblasti STEM, ktoré je zamerané väčšinou na chlapcov,[2] čo spôsobuje, že akademicky izolovaným dievčatám je zablokované zaradenie do pracovného procesu.[3] Počet dievčat, ktoré v roku 2019 absolvovali prijímacie skúšky do 10. ročníka, dosiahol približne 10,5 % v odľahlej hornatej provincii Lào Cai v severozápadnom Vietname, v provincii s vysokou koncentráciou etnických menšín.[4] Prepuknutie pandémie ešte viac prehĺbilo už aj tak zúfalú krízu vzdelávania vo Vietname.[5]

Pani Quyen je odhodlaná to zmeniť podporou vzdelávania v oblasti STEM pre marginalizované dievčatá a skupiny vo Vietname, čím sa im otvára príležitosť zapojiť sa a prispieť k týmto kľúčovým oblastiam. Ako vedúca pre vedu v škole Genesis pani Quyen za posledných 8 rokov významne prispela k vzdelávaniu v oblasti STEM. Ako zakladateľka projektu „STEM pre vidiecku oblasť" v roku 2018 pani Quyen podporila viac ako 10 škôl a pomohla viac ako 1 200 dievčatám. Je ambasádorkou projektu „Girl in STEM", fungujúceho v rámci Britskej rady, a jej projekt zaznamenal na strednej škole Le Hong Phong nárast účasti študentiek na aktivitách STEM až o 70 %. Počas pandémie ochorenia Covid-19 zorganizovala pre učiteľov 28 online webinárov o vzdelávaní v oblasti STEM s novým obsahom o STEM a rozvoji mäkkých zručností vrátane poradenských zručností pre viac ako 84 000 učiteľov vo Vietname.

„Posledné štyri roky mala spoločnosť Clé de Peau Beauté veľkú česť podnecovať výnimočných jednotlivcov k pozitívnej zmene prostredníctvom vzdelávania a posilnenia postavenia. Pani Quyen sa neochvejne zameriava na vzdelávanie pre zraniteľných študentov. Jej odhodlanie a zmysluplné úspechy v jej komunite dokonale zachytávajú ducha našich ambícií transformovať svet prostredníctvom pozitívnych a proaktívnych zmien," povedala pani Mizuki Hashimoto, riaditeľka značky Clé de Peau Beauté. „Veríme, že budúcnosť je svetlá, a dúfame, že prostredníctvom „Power of Radiance Awards" budeme pokračovať vo vytváraní krajšieho sveta a inšpirovať ostatných, aby začali konať."

„Chcela by som riešiť rodové predsudky vo Vietname zmenou zmýšľania spoločnosti voči dievčatám, pomôcť zabezpečiť rovnocennejší prístup a poskytnúť dievčatám sebadôveru, aby si vybrali a učili sa o STEM, mohli čo najlepšie využiť svoj potenciál a neakceptovali obmedzenia, ktorým čelia. Získanie ocenenia mi umožní zmysluplne prispieť k tejto veci a rozšíriť iniciatívy v oblasti STEM týkajúce sa rodovej transformácie vo Vietname," povedala pani Quyen.

Ako laureátka ocenenia „Power of Radiance Award" za rok 2022 získa pani Quyen grant, ktorý pôjde na podporu vzdelávania v oblasti STEM pre zraniteľné dospievajúce dievčatá v troch zložkách: STEM pre dospievajúcich z etnických menšín, STEM pre študentov so zdravotným postihnutím a komunikačné aktivity v oblasti STEM.

Pani Quyen sa pripája k pôsobivému zoznamu laureátok ocenení „Power of Radiance Awards", ktoré naďalej inšpirujú svojou prácou pri zastupovaní dievčat na celom svete. Medzi predchádzajúce laureátky patria Muzoon Al-Mellehan, sýrska zástankyňa vzdelávania a veľvyslankyne dobrej vôle UNICEF, Binita Shrestha a Pratiksha Pandey, spoluzakladateľky WiSTEM Nepal, Alyona Tkachenko, zástankyňa vzdelávania v oblasti STEM v Kazachstane a Amanda Simandjuntak, generálna riaditeľka a spoluzakladateľka spoločnosti MARKODING Indonesia. Sila uvoľniť vnútornú energiu, ktorá dokáže dosiahnuť skutočnú a pozitívnu zmenu, je v každom človeku a prostredníctvom ocenenia „Power of Radiance Awards" stojí značka Clé de Peau Beauté na strane dievčat a žien na celom svete, ktoré menia svet pre seba, svoje rodiny a komunity.

Cesta spoločnosti Clé de Peau Beauté ako zástancov vzdelávania sa začala snom o lepšom svete. Preto značka vybrala jeden zo svojich najikonickejších produktov prvého kroku, sérum, a zaviazala sa prispieť na túto misiu podielom z jeho predaja. Ocenenia „Power of Radiance Awards" sú financované z percenta globálneho predaja séra.

UNICEF nepodporuje žiadnu spoločnosť, značku, produkt ani službu.

O Dao Thi Hong Quyen

Pani Quyen je vedúcou pre vedu v škole Genesis, priekopníckej škole vo Vietname pre ekologické vzdelávanie, kde dohliada na návrh vedeckých programov. Quyen sa narodila a vyrastala v chudobnej dedine a inšpirovala sa svojím zosnulým otcom, ktorý viac ako 10 rokov vášnivo podporoval vzdelávanie v jej dedine. Snaží sa šíriť vzdelávanie a podporovať dievčatá odstránením rodových rozdielov vo vzdelávaní v oblasti STEM a riešením rodových predsudkov. V roku 2018 založila projekt „STEM pre vidiecku oblasť", ktorý ovplyvňuje viac ako 10 škôl a 2 000 študentov. V roku 2019 získala za svoj ekologický projekt víťaznú cenu v súťaži „SL – STEM of SL – STEM (STEAM)" od Vietnamskej národnej vedeckej univerzity. Bola tiež ambasádorkou projektu „Girl in STEM" Britskej rady. Od roku 2021, s grantmi z projektov podporovaných USA, rozširuje vzdelávanie v oblasti STEM a kariérnu orientáciu v celej krajine. Počas pandémie ochorenia Covid-19 zorganizovala pre učiteľov 28 online webinárov o vzdelávaní v oblasti STEM, výsledkom čoho bol aktualizovaný obsah o STEM a rozvoji mäkkých zručností, vrátane poradenských zručností pre viac ako 84 000 učiteľov vo Vietname. V roku 2022 bola vybraná, aby sa zúčastnila programu Fulbright Teaching Program.

O Clé de Peau Beauté

Clé de Peau Beauté, globálna luxusná značka spoločnosti Shiseido Co Ltd, bola založená v roku 1982 ako dokonalé vyjadrenie elegancie a vedy. Clé de Peau Beauté znamená kľúč ku kráse pleti. Filozofiou značky je otvoriť silu ženského vyžarovania využitím technológií líčenia a pokročilej starostlivosti o pleť z celého sveta. Značka Clé de Peau Beauté, ktorá sa navždy riadi dokonalým estetickým cítením a inteligenciou, vštepila svojim výrobkom modernosť, kúzlo a dynamiku, aby sa vynorila ako líder odvetvia v poskytovaní vyžarovania tak pozoruhodného, že vychádza zvnútra. Je dostupná v 23 krajinách a regiónoch na celom svete.

Oficiálna webová stránka značky Clé de Peau Beauté: https://www.cledepeau-beaute.com/int/powerofradiance-2023.html

Oficiálny Instagram značky Clé de Peau Beauté: https://www.instagram.com/cledepeaubeaute/

