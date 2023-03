CLÉ DE PEAU BEAUTÉ ANUNCIA A QUINTA VENCEDORA DO "POWER OF RADIANCE AWARDS"

Reconhece aqueles que capacitaram e melhoraram a vida de meninas e mulheres por meio da educação STEM

TÓQUIO, 7 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Clé de Peau Beauté, marca de luxo para cuidados com a pele e maquiagem, tem o orgulho de anunciar seu quinto ano do "Prêmio Power of Radiance" e nomear Dao Thi Hong Quyen de Hanói, Vietnã como este destinatário do ano. O compromisso filantrópico de longo prazo de Clé de Peau Beauté inclui o "Power of Radiance Awards" anual e uma parceria plurianual com a UNICEF, que visa apoiar programas de educação, emprego e capacitação STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática) para meninas em todo o mundo para capacitar um mundo melhor.

Dao Thi Hong Quyen, ganhadora do prêmio "Power of Radiance Awards" de 2023

As soluções científicas e tecnológicas são essenciais para enfrentar alguns dos maiores problemas do mundo, incluindo a mudança climática e a pobreza. Como tal, o potencial ilimitado de metade da população mundial, que inclui meninas e mulheres, não pode ser negligenciado. As meninas, principalmente de áreas carentes, são ainda mais privadas de educação em STEM. À medida que as habilidades em TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) se tornam mais procuradas, as diferenças de gênero aumentam ainda mais devido à participação limitada de mulheres nessas indústrias.

A sra. Quyen é uma professora de biologia apaixonada que está trabalhando para fechar as lacunas na educação STEM e combater o preconceito de gênero em sua comunidade. No Vietnã, a disparidade educacional é particularmente prevalente entre crianças das províncias mais pobres, [1] que consistem em quantidades mais altas de grupos étnicos minoritários, pessoas com deficiências e meninas. Isso é especialmente verdadeiro na educação STEM, voltada principalmente para meninos,[2] fazendo com que meninas academicamente isoladas sejam impedidas de entrar na força de trabalho.[3] O número de meninas que fizeram o exame de entrada em 2019 atingiu cerca de 10,5% na remota e montanhosa província de Lao Cai, no noroeste do Vietnã, uma província com altas concentrações de minorias étnicas.[4] O início da pandemia exacerbou ainda mais a já terrível crise de aprendizado no Vietnã.[5]

A sra. Quyen está determinada a mudar isso promovendo a educação STEM para meninas e grupos marginalizados no Vietnã, abrindo sua oportunidade de participar e contribuir para essas áreas cruciais. Como diretora de ciência da Genesis school, a Sra. Quyen fez contribuições significativas para a educação STEM nos últimos 8 anos. Como fundadora do projeto "STEM for Rural Area" em 2018, sra. Quyen apoiou mais de 10 escolas, beneficiando mais de 1.200 meninas. Como embaixadora do project Girl in STEM sob a British Council, seu projeto na escola secundária Le Hong Phong viu a participação de mulheres estudantes em atividades STEM aumentar até 70%. Durante a pandemia da Covid-19, ela realizou 28 webinários online para professores de ciências, com novos conteúdos sobre ciências e desenvolvimento de habilidades sociais, incluindo habilidades de aconselhamento para mais de 84.000 professores no Vietnã.

"Nos últimos quatro anos, a Clé de Peau Beauté tem sido muito privilegiada por animar indivíduos excepcionais a impulsionar mudanças positivas por meio da educação e do empoderamento. A sra. Quyen tem um foco inabalável na educação para estudantes vulneráveis. Sua motivação e conquistas significativas em sua comunidade incorporam perfeitamente o espírito de nossas aspirações de transformar o mundo por meio de mudanças positivas e proativas", disse a Sra. Mizuki Hashimoto, diretora de marca da Clé de Peau Beauté. "Acreditamos que o futuro é brilhante e por meio do 'Power of Radiance Awards', esperamos continuar a criar um mundo mais radiante e inspirar outras pessoas a agirem".

"Desejo enfrentar as tendências de gênero no Vietnã, mudando a mentalidade da sociedade em relação às meninas com uma abordagem mais igualitária, e oferecer às meninas a confiança de escolher e aprender Ciências, para que elas possam aproveitar ao máximo seu potencial e não aceitar os limites impostos a elas. Receber o prêmio me permitirá contribuir significativamente para a causa e ampliar as iniciativas de Ciências transformadoras de gênero no Vietnã", disse a Sra. Quyen.

Como a ganhadora do "Power of Radiance Awards de 2023", a Sra. Quyen receberá um subsídio que contribuirá para apoiar a educação STEM para meninas adolescentes vulneráveis em três componentes: STEM para adolescentes de minorias éticas, STEM para estudantes com deficiência e atividades de comunicação em STEM.

S sra. Quyen une-se a uma lista impressionante de recebedores do "Power of Radiance Awards" que continuam a inspirar por meio de seu trabalho defendendo meninas em todo o mundo. Entre os ganhadores anteriores estão Muzoon Almellehan, a defensora da educação Síria e a embaixadora da boa vontade da UNICEF, Binita Shrestha e Pratiksha Pandey, as cofundadoras da WiSTEM Nepal, Alyona Tkachenko defensora da educação STEM no Cazaquistão e Amanda Simandjuntak, CEO e cofundadora da MARKODING Indonesia. O poder de liberar um brilho interno que pode realizar mudanças reais e positivas está dentro de cada indivíduo e, por meio do "poder do Radiance Awards", a Clé de Peau Beauté está ao lado de meninas e mulheres em todo o mundo à medida que transformam o mundo para si mesmas, suas famílias e suas comunidades.

A jornada da Clé de Peau Beauté como defensora da educação começou com um sonho por um mundo melhor. É por isso que a marca selecionou um de seus produtos de base mais icônicos, o The Serum, e designou uma parcela de suas vendas para essa missão. O "Power of Radiance Awards" é financiado por uma porcentagem das vendas globais da Serum.

A UNICEF não endossa nenhuma empresa, marca, produto ou serviço.

Sobre a Dao Thi Hong Quyen

A Sra. Quyen é diretora de Ciências da escola Genesis, uma escola pioneira no Vietnã para educação Green, onde ela supervisiona o projeto de programas de ciências. Nascida e criada em um vilarejo pobre, Quyen foi inspirada por seu falecido pai, que promoveu com paixão a educação em seu vilarejo por mais de 10 anos. Ela busca difundir a educação e apoiar meninas, fechando a lacuna de gênero na educação STEM e enfrentando o preconceito de gênero. Em 2018, ela fundou o projeto "STEM for Rural Area", impactando mais de 10 escolas e 2.000 alunos. Em 2019, ela conquistou o prêmio vencedor no concurso "SL – STEM of SL – STEM (STEAM)" da Vietnam National University of Science por seu projeto ecológico. Ela também foi embaixadora do projeto Girl in STEM pela British Council. Desde 2021, com subsídios de projetos apoiados por nós, ela vem ampliando a educação STEM e a orientação para a carreira em todo o país. Durante a Covid-19, ela realizou 28 webinars online para professores em educação STEM, resultando em conteúdos atualizados sobre o desenvolvimento de STEM e habilidades sociais, incluindo habilidades de aconselhamento, para mais de 84.000 professores no Vietnã. Em 2022, ela foi selecionada para participar da Fulbright Teaching Program.

Sobre a Clé de Peau Beauté

Clé de Peau Beauté, a marca global de luxo da Shiseido Co Ltd, foi fundada em 1982 como a expressão máxima de elegância e ciência. Clé de Peau Beauté significa a chave para a beleza da pele. A filosofia da marca é liberar o poder do resplendor de uma mulher, utilizando tecnologias de maquiagem e cuidados avançados com a pele do mundo todo. Sempre guiada por uma sensibilidade estética e inteligência requintadas, a Clé de Peau Beauté incutiu em seus produtos modernidade, encanto e dinamismo para se tornar líder do setor no fornecimento de um resplendor tão notável, que emana de dentro. Disponível em 23 países e regiões em todo o mundo.

Site oficial da Clé de Peau Beauté: https://www.cledepeau-beaute.com/int/powerofradiance-2023.html

Instagram oficial da Clé de Peau Beaut é: https://www.instagram.com/cledepeaubeaute/

