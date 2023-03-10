تعاونت Hard Rock International مع جون ويك John Wick من Lionsgate: الفصل 4 لجلب تجارب ومفاجآت حصرية لمحبي الامتياز في جميع أنحاء العالم

سيحصل الضيوف على لمحة عن العالم السفلي الفخم لجون ويك John Wick مع تجارب منبثقة غامرة وابتكارات في الطهي وفعاليات خاصة مع الإصدار المسرحي العالمي في 24 مارس/آذار

هوليوود، فلوريدا، 10 مارس/آذار 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Hard Rock International عن شراكة ترويجية مع Lionsgate، استوديو الأفلام والتلفزيون وراء سلسلة أفلام الإثارة الأسطورية جون ويك (John Wick)، للاحتفال بالدفعة الرابعة من السلسلة: جون ويك: الفصل 4 John Wick) : (Chapter 4

The Marquis

تعمل Hard Rock International وLionsgate على إحياء عناصر من عالم جون ويك John Wick لمنح المعجبين فرصة "العيش مثل ويك Live Like Wick". تتضمن هذه العناصر فرصة للفوز ببدلة مصممة خصيصًا من باكو ديلجادو، مصمم الأزياء المرشح لأوسكار جون ويك ® (أفضل تصميم أزياء،The Danish Girl 2015)، هدايا العرض الأول، فعاليات السجادة الحمراء لكبار الشخصيات، وتجارب طهي راقية.

قال كيث شيلدون، رئيس Hard Rock Entertainment في Hard Rock International: "إن Hard Rock متحمسة للغاية للشراكة مع Lionsgate في هذا الإصدار المرتقب للفيلم حيث نسعى باستمرار إلى رفع مستوى العروض الترفيهية التي تعتبر جوهر علامتنا التجارية". "نظرًا للجمهور المذهل، نتطلع إلى تقديم أحداث غامرة، وقائمة محدودة الوقت فقط وخيارات البيع بالتجزئة، وتجارب لا يمكن شراؤها بالمال في فنادقنا لصالح عشاق جون ويك John Wick وضيوف Hard Rock، على حد سواء."

تمنح شركة Hard Rock أحد المعجبين المحظوظين في الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو المكسيك فرصة "لباس" مثل جون ويك John Wick نفسه ببدلة مصممة خصيصًا من مصمم الأزياء الحائز على جائزة، باكو ديلجادو. ستتاح للمشجعين المحظوظين فرصة الاستمتاع بإقامة وتجربة حصرية في جناح Rock Star الأسطوري بفندق Hard Rock Hotel في مدينة نيويورك. لمزيد من المعلومات ولمعرفة القواعد الكاملة، قم بزيارة www.hardrockhotels.com/JW4suitstakes.

من 15 مارس إلى 30 أبريل، تمنح أقسام Hard Rock المختارة عبر المقهى والفنادق والكازينو المعجبين طعمًا لفندق Continental Hotel الفاخر مع عروض الطهي والمشروبات الحصرية التي تميل إلى موضوعات السفر والكوكتيلات والمأكولات المعروضة في جون ويك John Wick امتياز. ستكون هذه العروض متاحة في جميع مواقع مقاهي Hard Rock في أمريكا الشمالية ومقاهي Hard Rock المختارة في أوروبا.

لمعرفة المزيد عن Hard Rock International وجون ويك John Wick من Lionsgate: تجارب الفصل 4، تحقق من @hardrockhotels و@hardrockcafe و@officialhardrock على إنستغرام وتيكتوك. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول هذه الشراكة هنا.

الصورة- https://mma.prnewswire.com/media/2029618/Hard_Rock_International_The_Marquis.jpg

Hard Rock International SOURCE