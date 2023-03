Hard Rock International sa spája s filmom John Wick: Kapitola 4 od Lionsgate, aby fanúšikom franšízy po celom svete priniesol exkluzívne zážitky a prekvapenia

Hostia budú môcť nahliadnuť do honosného podsvetia Johna Wicka s pohlcujúcimi pop-up zážitkami, kulinárskymi inováciami a špeciálnymi podujatiami v rámci celosvetovej kinopremiéry 24. marca.

HOLLYWOOD, Florida, 9. marca 2023 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Hard Rock International oznámila propagačné partnerstvo so spoločnosťou Lionsgate, filmovým a televíznym štúdiom, ktoré stojí za legendárnou sériou napínavých príbehov John Wick, pri príležitosti štvrtého dielu série: John Wick: Kapitola 4.

Hard Rock International a Lionsgate oživujú prvky sveta Johna Wicka a dávajú fanúšikom možnosť „Žiť ako Wick". Tieto prvky zahŕňajú šancu vyhrať na mieru šitý oblek od Paca Delgada, na Oscara® nominovaného návrhára kostýmov Johna Wicka (najlepší kostým, Dánske dievča, 2015), darčeky v podobe vstupeniek na premiéru, VIP podujatia na červenom koberci a kulinárske zážitky na vysokej úrovni.

„Spoločnosť Hard Rock je neuveriteľne nadšená, že môže spolupracovať so spoločnosťou Lionsgate na tomto očakávanom filme, pretože sa neustále snažíme zvyšovať úroveň zábavy, ktorá je základom DNA našej značky," povedal Keith Sheldon, prezident spoločnosti Hard Rock Entertainment pre Hard Rock International. „Vzhľadom na úžasné vzájomné prepojenie divákov sa tešíme na to, že v našich zariadeniach budeme môcť prezentovať pútavé podujatia, časovo obmedzené menu a možnosti maloobchodného predaja a zážitky, ktoré sa nedajú kúpiť za peniaze, a to v prospech fanúšikov Johna Wicka a hostí Hard Rocku."

Hard Rock dáva jednému šťastnému fanúšikovi v Spojených štátoch amerických, Spojenom kráľovstve alebo Mexiku šancu „obliecť sa" ako samotný John Wick s oblekom na mieru od oceneného návrhára filmových kostýmov, Paca Delgada. Šťastný fanúšik bude mať možnosť vychutnať si exkluzívny pobyt a zážitky v legendárnom apartmáne Rock Star v hoteli Hard Rock v New Yorku. Viac informácií a úplné pravidlá nájdete na stránke www.hardrockhotels.com/JW4suitstakes.

Od 15. marca do 30. apríla umožnia vybrané zariadenia Hard Rock v divíziách Cafe, Hotel & Casino fanúšikom užiť si luxusný hotel Continental s exkluzívnymi kulinárskymi a nápojovými ponukami, ktoré vychádzajú z cestovateľských tém, koktailov a kuchyne, ktoré sa objavujú vo franšíze John Wick. Tieto ponuky budú k dispozícii vo všetkých prevádzkach Hard Rock Cafe v Severnej Amerike a vo vybraných Hard Rock Cafe v Európe.

Viac informácií o Hard Rock International a zážitkoch s filmom John Wick: Kapitola 4 od štúdia Lionsgate nájdete na stránkach @hardrockhotels @hardrockcafe a @officialhardrock v sieťach Instagram a TikTok. Viac informácií o tomto partnerstve nájdete tu.

