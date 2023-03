Hard Rock International fait équipe avec John Wick : Chapitre 4 de Lionsgate pour offrir des expériences exclusives et des surprises aux fans de la franchise du monde entier

Les visiteurs auront un aperçu du monde souterrain somptueux de John Wick avec des expériences pop-up immersives, des innovations culinaires et des événements spéciaux avec la sortie mondiale au cinéma le 24 mars

HOLLYWOOD, Floride, 10 mars 2023 /PRNewswire/ -- Hard Rock International a annoncé un partenariat promotionnel avec Lionsgate , le studio de cinéma et de télévision derrière la légendaire franchise de thrillers John Wick, pour célébrer le quatrième épisode de la série : John Wick : Chapitre 4

The Marquis

Hard Rock International et Lionsgate donnent vie à des éléments du monde de John Wick pour permettre aux fans de vivre comme Wick. Ces éléments comprennent une chance de gagner un costume sur mesure de Paco Delgado, costumier de John Wick nommé aux Oscars® dans la catégorie « Meilleur costume » pour le film Danish Girl en 2015, des billets pour la première du film, des occasions de participer à des événements VIP sur le tapis rouge et des expériences culinaires exceptionnelles.

« Hard Rock est vraiment excité de s'associer à Lionsgate sur cette sortie de film très attendue alors que nous nous efforçons continuellement d'élever les offres de divertissement qui sont au cœur de l'ADN de notre marque », a déclaré Keith Sheldon, président de Hard Rock Entertainment pour Hard Rock International. « Compte tenu de la diversité des publics, nous avons hâte de présenter des événements immersifs, des menus et des boutiques de souvenirs à durée limitée et des expériences inestimables dans nos propriétés aux fans de John Wick et aux hôtes de Hard Rock. »

Hard Rock donnera la chance à un fan aux États-Unis, au Royaume-Uni ou au Mexique de « s'habiller » comme John Wick avec un costume sur mesure créé par le costumier primé du film, Paco Delgado. Le fan aura la chance de profiter d'un séjour et d'une expérience exclusifs au Hard Rock Hotel légendaire, dans la Rock Star Suite à New York. Pour obtenir de plus amples renseignements et connaître les règles complètes, consultez www.hardrockhotels.com/JW4suitstakes .

Du 15 mars au 30 avril, certains des cafés, hôtels et casinos de Hard Rock offriront aux fans un avant-goût du luxueux Continental Hotel avec des menus et des boissons exclusifs créés autour du thème des voyages, des cocktails, et de la cuisine présents dans la franchise John Wick. Ces offres seront disponibles dans tous les Hard Rock Cafe en Amérique du Nord et certains Hard Rock Cafe en Europe.

Pour en savoir plus sur Hard Rock International et les expériences John Wick : Chapitre 4 de Lionsgate, suivez @hardrockhotels @hardrockcafe et @officialhardrock sur Instagram et TikTok . Pour obtenir plus d'informations concernant cette collaboration, cliquez ici .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2029618/Hard_Rock_International_The_Marquis.jpg

SOURCE Hard Rock International