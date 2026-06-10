شركة Hard Rock International تُطلق حملة "جميع الفِرق. مكان واحد." احتفالًا بصيف كرة القدم

البيان الصحفي الكامل

Hard Rock’s global “All Teams. One Place.” campaign is uniting fans worldwide ahead of this summer’s tournament.

هوليوود، فلوريدا، 10 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- كشفت Hard Rock International اليوم عن حملتها "جميع الفِرق. مكان واحد." احتفالًا بأكبر بطولة عالمية لكرة القدم هذا الصيف، بدعم من شراكتها مع الرياضي مُحطِّم الأرقام القياسية وسفير علامة Hard Rock التجارية، Leo Messi. تمتد الحملة عبر منشآت Hard Rock حول العالم، حيث تجمع المشجعين من خلال: سحب عالمي يتضمن جائزة كبرى تتمثل في لقاء خاص مع Messi، إلى جانب أكثر من 300 جائزة إضافية تشمل إقامات في فنادق Hard Rock ونقاط برنامج الولاء *Unity؛ وتجارب حصرية ضمن الجناح الفندقي Messi Legendary Suite في Hard Rock Hotel New York وSeminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood؛ وإطلاق برغر جديد باسم Messi Legendary Burger تم تطويره بالتعاون مع الأسطورة بنفسه؛ وإضافة أطباق جديدة مستوحاة من مطابخ عالمية ومتاحة لفترة محدودة للمشاركة الجماعية؛ وملابس مستوحاة من دول كأس العالم؛ إلى جانب إضافات جديدة إلى مجموعة Messi للبيع بالتجزئة — وكل ذلك ضمن تشكيلة واحدة أسطورية.

قال Leo Messi: "يجمع هذا الصيف المشجعين من مختلف أنحاء العالم من خلال حبهم للعبة واعتزازهم ببلدانهم". "لقد آمنتُ دائمًا بأن كرة القدم للجميع، وكل ما ابتكره أصدقائي في Hard Rock — من الأجنحة الفندقية وقوائم الطعام في المقاهي إلى القمصان المستوحاة من الدول — يساعد المشجعين على دعم فِرقهم ومشاهدة المباريات معًا".

قال Jim Allen، رئيس مجلس إدارة Hard Rock International والرئيس التنفيذي لشركة Seminole Gaming: "إنها الاحتفالية الأضخم بالرياضة والمجتمع العالمي، وتوفر Hard Rock الأجواء الحيوية والشاملة للمشجعين في كل مكان". "سواء كنت تقيم في جناح Messi Legendary Suite داخل Hard Rock Hotel New York أو Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood، أو تستمتع ببرغر Messi Legendary Burger في أحد مقاهينا وفنادقنا المختارة حول العالم، أو تتنافس للفوز بفرصة لقاء Leo نفسه عبر السحب العالمي، فإن Hard Rock هو الوِجهة لكل مشجع، ولكل فريق، ولكل لحظة من هذا الصيف التاريخي".

لإحياء الحملة، يظهر Messi في إعلان جديد تم تصويره داخل Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood، يجسد شغف وروح الاحتفال العالمية لحملة "جميع الفِرق. مكان واحد".

لمزيد من المعلومات حول فعاليات وبرامج حملة "جميع الفِرق. مكان واحد." من شركة Hard Rock، يُرجى زيارة: hardrock.com/allteamsoneplace.

*يُرجى الاطلاع على القواعد الرسمية الخاصة بالسحب للمشاركة. ويمتد السحب من 15 يونيو إلى 31 يوليو 2026. تشمل الجائزة الكبرى لقاءً مباشرًا مع Leo Messi، وتذكرتَي سفر ذهاب وعودة لشخصين، إضافة إلى إقامة لمدة ليلتين في Guitar Hotel بمدينة هوليوود بولاية فلوريدا.