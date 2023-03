A Hard Rock International se une ao John Wick: Capítulo 4, da Lionsgate, para trazer experiências e surpresas exclusivas aos fãs da franquia em todo o mundo

Os visitantes terão um vislumbre do luxuoso submundo de John Wick com experiências pop-up imersivas, inovações culinárias e eventos especiais com o lançamento global nos cinemas em 24 de Março

HOLLYWOOD, Flórida, 9 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A Hard Rock International anunciou uma parceria promocional com a Lionsgate, o estúdio de cinema e televisão por trás da lendária franquia de suspense John WickWick, para celebrar o quarto capítulo da série: John Wick: Capítulo 4.

A Hard Rock International e a Lionsgate estão trazendo à vida elementos do mundo de John Wick para dar aos fãs a oportunidade de "Viver como Wick". Esses elementos incluem a chance de ganhar um terno feito sob medida de Paco Delgado, o figurinista de John Wickindicado ao Oscar® (Melhor Figurino, A Garota Dinamarquesa, 2015), além de brindes de ingressos de estreia, eventos VIP no tapete vermelho e experiências culinárias de alto nível.

"A Hard Rock está incrivelmente empolgada em fazer parceria com a Lionsgate neste tão aguardado lançamento de filme, enquanto nos esforçamos continuamente para elevar as ofertas de entretenimento que são essenciais para o DNA de nossa marca", disse Keith Sheldon, presidente da Hard Rock Entertainment para Hard Rock International. "Dado o incrível público cruzado, estamos ansiosos para apresentar eventos imersivos, menu de tempo limitado e opções de varejo e experiências que o dinheiro não pode comprar em nossas propriedades para o benefício dos fãs de John Wick e convidados do Hard Rock."

A Hard Rock está dando a um fã sortudo nos Estados Unidos, Reino Unido ou México a chance de "vestir-se" como o próprio John Wick com um terno personalizado do premiado figurinista do filme, Paco Delgado. O sortudo fã terá a chance de desfrutar de uma estadia e experiência exclusiva na lendária suíte Rock Star do Hard Rock Hotel em Nova York. Para mais informações e regras completas, acesse www.hardrockhotels.com/JW4suitstakes.

A partir de 15 de Março a 30 de Abril, algumas propriedades da Hard Rock nas divisões de Cafés, Hotéis e Cassinos estão oferecendo aos fãs uma amostra do luxuoso Hotel Continental com ofertas exclusivas de culinária e bebidas que enfatizam os temas de viagem, coquetéis e culinária apresentados na franquia John Wick. Essas ofertas estarão disponíveis em todos os locais do Hard Rock Cafe na América do Norte e em Hard Rock Cafes selecionados na Europa.

Para mais informações sobre as experiências da Hard Rock International e o John Wick: Capítulo 4 da Lionsgate, acesse @hardrockhotels, @hardrockcafe e @officialhardrock no Instagram e no TikTok. Mais informações sobre esta parceria podem ser encontradas aqui.

