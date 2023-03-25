Shanghai Electric تتحد مع الشركاء الصناعيين العالميين لتعزيز التخطيط الاستراتيجي للاقتران متعدد الطاقة والوضع التكميلي

في عام 2022، احتلت طاقة الرياح البحرية التي تم تركيبها حديثًا في Shanghai Electric في الصين المرتبة الأولى للسنة الثامنة على التوالي.

دخل مشروع دبي للطاقة الكهروضوئية الحرارية الذي تم بناؤه بالاشتراك مع ACWA Power مرحلة بناء رئيسية.

سيتم وضع جيل جديد من معدات إنتاج الهيدروجين المائي المحلل بالكهرباء في الإنتاج المخطط له.

شنغهاي, 25 مارس / آذار 2023 /PRNewswire/ -- (SEHK: 2727, SSE:601727) تروج لاستكشاف وتنفيذ نشر استراتيجي تكميلي متعدد الطاقة يتضمن تخزين الهيدروجين من المصدر والشبكة والتحميل. وتهدف الشركة إلى توسيع "تكامل تخزين الرياح والمياه والحرارة" و"تكامل تخزين الهيدروجين من المصدر والشبكة والتحميل" من خلال الابتكار والإبداع، بالإضافة إلى ترقيات وتطبيقات الذكاء الرقمي الصناعي. وسينظر هذا الإطار الاستراتيجي في الأهداف الإنمائية لإمدادات الطاقة المستقرة قصيرة الأجل وبناء مجتمع خال من الكربون على المديين المتوسط والطويل.

The daily power generation of the Datang Nanao Lemen Offshore Wind Power Project hit a new high in a single day.

في غياب خطة شاملة ومنهجية، غالبًا ما تكون تدابير التحول مجزأة، مما يحد من نطاق وتأثير إزالة الكربون العميقة. تمت مناقشة هذا بالتفصيل من قبل Leng Weiqing، رئيس مجلس إدارة Shanghai Electric، في اقتراحها خلال "Two Sessions" لعام 2023. "يجب علينا تسريع إنشاء نظام وآلية للحد من انبعاثات الكربون بين مزودي الطاقة والكيانات الصناعية، وكذلك إزالة الحواجز السياسية بينهما لتشكيل قوة مشتركة للحد من الكربون."

لتسريع النشر الاستراتيجي، تتعاون Shanghai Electric مع المنظمات الصناعية في آسيا والصين والشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية ودول ومناطق أخرى.

طاقة الرياح البحرية في الصين

تصدرت Shanghai Electric Wind Power مؤخرًا قائمة منشآت طاقة الرياح البحرية الجديدة في الصين، حيث فازت بأعلى تصنيف في الصناعة للسنة الثامنة على التوالي حيث قدمت بشكل تراكمي 7.05 جيجاواط من الطاقة النظيفة على مدار السنوات الثلاث الماضية. في الآونة الأخيرة، مشاركتها في البحث وعرض المعدات المتكاملة لبناء أول مشروع صيني عائم لطاقة الرياح البحرية ومصايد الأسماك المتكاملة فازت مؤخرًا بجائزة الابتكار في تكنولوجيا طاقة الرياح العائمة في الندوة السابعة لتصميم واختيار معدات محطات الطاقة الجديدة بفضل الضمان والتحقق من السلامة الكاملة وموثوقية تصميم النظام. كما أعلن مشروع Datang Nan'ao Lemen Offshore Wind Power، الذي شاركت فيه مجموعة Shanghai Electric Wind Power Group، مؤخرًا أنه حقق توليدًا كاملًا يتجاوز التصميم، حيث أكمل توليد طاقة يومي قدره 5882200 كيلو واط/ساعة، وهو رقم قياسي جديد في توليد الطاقة ليوم واحد منذ بدء المشروع.

المشاريع الدولية للطاقة الشمسية

دخل مشروع دبي للطاقة الشمسية الحرارية الكهروضوئية، الذي تم بناؤه بالاشتراك مع شركة ACWA Power، مرحلة حرجة من البناء، والذي سيخصص مشروعًا أخضر بارزًا للمؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المقرر عقده في دولة الإمارات العربية المتحدة في نهاية عام 2023، وسيمكن الطرفين من مواصلة تعاونهما المستقبلي في الشرق الأوسط فيما يتعلق بالمجالات منخفضة استهلاك الطاقة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الهيدروجينية ومجالات الطاقة الجديدة. ويعد المشروع علامة بارزة لكلا الطرفين لمواصلة تعاونهما في الشرق الأوسط في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين وغيرها من مصادر الطاقة المنخفضة ومصادر الطاقة الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق المشروع الكهروضوئي بقدرة 91.54 ميجاواط في مقاطعة بالاو، براسوف، رومانيا، مؤخرًا. يتضمن العقد شراء المعدات والتصميم والبناء والتشغيل والتشغيل والصيانة لمحطة الطاقة الكهروضوئية بقدرة 91.54 ميجاواط. وقد أنجز المشروع حتى الآن التصميم الأولي للمخطط وطرق الوصول والكابلات، وتوقيع عقود الشراء لمكونات المعدات الرئيسية، والأقواس، والعاكسات، وغيرها.

سيتم وضع جيل جديد من معدات إنتاج الهيدروجين المائي المحلل كهربائيًا في الإنتاج المخطط له محليًا في الصين

في ديسمبر الماضي، أصدرت Shanghai Electric اثنين من المنتجات الجديدة: معدات إنتاج الهيدروجين المائي القلوي المحلل كهربائيًا بقدرة إنتاج هيدروجين واحدة تبلغ 1500 متر مكعب قياسي في الساعة، ومعدات إنتاج الهيدروجين المائي المحلل كهربائياً بغشاء تبادل البروتون (PEM) بقدرة إنتاج هيدروجين واحدة تبلغ 50 متر مكعب قياسي في الساعة. سيتم دمج كل من هذه المنتجات رسميًا في ورش الإنتاج الذكية المخطط لها عند الانتهاء منها، والتي تم تسريع بنائها. وسيؤدي هذا التطور إلى تحسين إنتاج الهيدروجين في الصين بشكل كبير، فضلًا عن التكاليف.

قال Wu Liang، نائب كبير المهندسين في Shanghai Bright-H Technology، وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة Shanghai Electric: "لقد خططنا لإنتاج 500 ميجاواط من المحلل الكهربائي القلوي في عام 2023، وهو ما يعادل إنتاج 100 مجموعة من المحاليل الكهربائية القلوية التي تبلغ مساحتها 1000 متر مربع". "ومن المقرر إنشاء خط إنتاج PEM بقدرة 100 ميجاواط في عام 2025، وهو قادر على إنتاج 100 وحدة من أجهزة التحليل الكهربائي PEM بمساحة 200 متر مربع."

الحالة والتخطيط الاتجاهي المستقبلي لتوصيل الطاقة المتعددة وبناء تكامل الهيدروجين لتخزين الشبكة المصدر

يعد الاقتران متعدد الطاقة وتكامل الهيدروجين ضروريين لنظام طاقة مستدام منخفض الكربون. يدمج الاقتران متعدد الطاقة العديد من ناقلات وأنظمة الطاقة، بينما يدمج تكامل الهيدروجين الهيدروجين في نظام الطاقة. وتستثمر البلدان في الشبكات الذكية، وتخزين الطاقة، وإنتاج الهيدروجين المتجدد، والبنية التحتية لهذه الاستراتيجيات. الهدف هو زيادة الكفاءة والاستدامة والموثوقية وتقليل الانبعاثات وتعزيز أمن الطاقة. ويمكن أن يسهم استمرار الاستثمار إسهامًا كبيرًا في الانتقال إلى نظام للطاقة المستدامة.

نبذة عن Shanghai Electric

(SEHK: 2727, SSE:601727) Shanghai Electric Group Company Limited ، هي المزود العالمي الرائد لحلول الأنظمة الذكية الصديقة للبيئة ذات المستوى الصناعي مع وجود في جميع أنحاء العالم، مكرسة للطاقة الذكية والتصنيع الذكي ودمج التقنيات الرقمية ذكاء. مع التركيز على التنمية منخفضة الكربون والتحول الرقمي من خلال فتح ساحات جديدة وتعزيز محركات النمو الجديدة، ستسعى Shanghai Electric جاهدة لتكون رائدة في السعي لتحقيق ذروة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون قبل عام 2030 وتحقيق الحياد الكربوني قبل عام 2060، وإنتاج معدات الطاقة الجديدة، وتوطين المعدات المتطورة، والاستفادة من الفرص غير المحدودة في نظام بيئي صناعي مبتكر جنبًا إلى جنب مع الشركاء العالميين.

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