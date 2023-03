Shanghai Electric schließt sich mit globalen Industriepartnern zusammen, um die strategische Auslegung von Multi-Energie-Kopplung und Komplementärmodus zu fördern

Im Jahr 2022 stand die von Shanghai Electric neu installierte Offshore-Windkraftkapazität in China zum achten Mal in Folge an erster Stelle.

Das gemeinsam mit ACWA Power errichtete Dubai Photothermal Photovoltaic Project ist in eine wichtige Bauphase eingetreten.

Eine neue Generation von Anlagen zur Herstellung von Wasserstoff aus Elektrolytwasser wird in die geplante Produktion aufgenommen.

SHANGHAI, 24. März 2023 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) fördert die Erforschung und Umsetzung einer komplementären Multi-Energie-Strategie, die die Quelle-Netz-Last-Wasserstoffspeicherung beinhaltet. Das Unternehmen will die "Integration von Wind, Wasser, Wärme und Speicherung" und die "Integration von Quelle-Netz-Last-Wasserstoffspeicherung" durch Innovation und Entwicklung sowie durch die Aufrüstung der digitalen Intelligenz in der Industrie und deren Anwendung ausbauen. Dieser strategische Rahmen wird die Entwicklungsziele einer kurzfristig stabilen Energieversorgung und des mittel- und langfristigen Aufbaus einer kohlenstofffreien Gesellschaft berücksichtigen.

The daily power generation of the Datang Nanao Lemen Offshore Wind Power Project hit a new high in a single day.

In Ermangelung eines umfassenden und systematischen Plans sind die Transformationsmaßnahmen oft fragmentiert, was den Umfang und die Auswirkungen einer tiefgreifenden Dekarbonisierung begrenzt. Dies wurde von Leng Weiqing, der Vorsitzenden der Shanghai Electric Group, in ihrem Vorschlag während der "Zwei Sitzungen" im Jahr 2023 ausführlich erörtert. "Wir sollten die Schaffung eines Systems und eines Mechanismus zur Verringerung der Kohlenstoffemissionen zwischen Energieversorgern und Industrieunternehmen beschleunigen und politische Hindernisse zwischen ihnen beseitigen, um eine gemeinsame Kraft für die Kohlenstoffreduzierung zu bilden."

Um den strategischen Einsatz zu beschleunigen, kooperiert Shanghai Electric mit Industrieunternehmen in Asien, China, dem Nahen Osten, Saudi-Arabien und anderen Ländern und Regionen.

Offshore-Windkraft in China

Shanghai Electric Wind Power führte kürzlich die Liste der neuen Offshore-Windkraftanlagen in China an und belegte damit zum achten Mal in Folge den ersten Platz in der Branche. In den letzten drei Jahren hat das Unternehmen insgesamt 7,05 GW an sauberer Energie bereitgestellt. Kürzlich wurde das Unternehmen für seine Beteiligung am Bau von Chinas erster schwimmender integrierter Anlage für Offshore-Windkraft und Fischzucht für ein Forschungs- und Demonstrationsprojekt mit dem Innovationspreis für schwimmende Windkrafttechnologie auf dem 7. New Energy Power Plant Design and Equipment Selection Seminar ausgezeichnet, weil es die volle Sicherheit und Zuverlässigkeit des Systemdesigns gewährleistet und überprüft hat. Das Datang Nan'ao Lemen Offshore Wind Power Project, an dem die Shanghai Electric Wind Power Group beteiligt war, hat ebenfalls vor kurzem bekannt gegeben, dass es die volle Stromerzeugung über das geplante Maß hinaus erreicht hat. Mit einer täglichen Stromerzeugung von 5.882.200 kWh wurde ein neuer Höchstwert bei der Stromerzeugung an einem Tag seit Inbetriebnahme des Projekts erreicht.

Internationale Photovoltaikprojekte

Das gemeinsam mit ACWA Power errichtete Dubai Solar Thermal Photovoltaic Project ist in eine kritische Bauphase eingetreten, die der 28. Konferenz der Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen, die Ende 2023 in den Vereinigten Arabischen Emiraten stattfinden wird, ein richtungsweisendes grünes Projekt widmen wird. Dies wird es beiden Parteien ermöglichen, ihre künftige Zusammenarbeit im Nahen Osten in Bereichen mit niedrigem Energieverbrauch wie Solarenergie, Windenergie, Wasserstoff und neue Energieformen fortzusetzen. Das Projekt ist ein Meilenstein für beide Parteien, um ihre Zusammenarbeit im Nahen Osten in den Bereichen Solar- und Windenergie, Wasserstoff und anderen neuen Energiequellen mit niedrigem Energieverbrauch fortzusetzen. Außerdem wurde vor kurzem das 91,54-MW-Photovoltaikprojekt im Kreis Palau, Brasov, Rumänien in Betrieb genommen. Der Vertrag umfasst die Beschaffung der Ausrüstung, die Planung, den Bau, die Inbetriebnahme sowie den Betrieb und die Wartung (O&M) der 91,54-MW-PV-Anlage. Bislang wurden im Rahmen des Projekts die Vorentwürfe für die Anlage, die Zufahrtsstraßen und die Kabel fertiggestellt und die Beschaffungsverträge für wichtige Ausrüstungskomponenten, Halterungen, Wechselrichter usw. unterzeichnet.

Eine neue Generation von Anlagen zur Herstellung von Wasserstoff aus Elektrolytwasser wird in China in die geplante Produktion aufgenommen

Im vergangenen Dezember brachte Shanghai Electric zwei neue Produkte auf den Markt: eine Anlage zur Herstellung von Wasserstoff aus alkalischem Elektrolytwasser mit einer einzelnen Wasserstoffproduktionskapazität von 1500 Standardkubikmetern pro Stunde und eine Anlage zur Herstellung von Wasserstoff aus Elektrolytwasser mit Protonenaustauschmembran (PEM). Sie hat eine einzelne Wasserstoffproduktionskapazität von 50 Standardkubikmetern pro Stunde. Beide Produkte werden nach ihrer Fertigstellung offiziell in die geplanten intelligenten Produktionsstätten integriert, deren Bau beschleunigt wurde. Diese Entwicklung wird deutlich zur Optimierung der Wasserstoffproduktion in China beitragen und auch die Kosten senken.

"Wir haben für das Jahr 2023 eine Produktionskapazität von 500 MW für alkalische Elektrolyseure geplant, was der Herstellung von 100 Sätzen alkalischer Elektrolyseure mit einer Fläche von 1.000 Quadratmetern entspricht", sagte Wu Liang, stellvertretender Chefingenieur von Shanghai Bright-H Technology, einem Unternehmen, das sich vollständig im Besitz von Shanghai Electric befindet. "Und für 2025 ist eine 100-Megawatt-PEM-Produktionslinie geplant, die 100 Einheiten von PEM-Elektrolyseuren mit einer Fläche von 200 Quadratmetern produzieren kann."

Stand und zukünftige Richtungsplanung der Multi-Energie-Kopplung und des Aufbaus der Quelle-Netz-Last-Speicher-Wasserstoffintegration

Die Multi-Energie-Kopplung und Wasserstoffintegration sind für ein nachhaltiges, kohlenstoffarmes Energiesystem unerlässlich. Die Multi-Energie-Kopplung integriert verschiedene Energieträger und -systeme, während die Wasserstoffintegration den Wasserstoff in das Energiesystem einbindet. Länder investieren in intelligente Netze, Energiespeicherung, erneuerbare Wasserstofferzeugung und Infrastruktur für diese Strategien. Ziel ist es, die Effizienz, Nachhaltigkeit und Zuverlässigkeit zu erhöhen, die Emissionen zu verringern und die Energiesicherheit zu verbessern. Kontinuierliche Investitionen können wesentlich zum Übergang zu einem nachhaltigen Energiesystem beitragen.

