A Shanghai Electric une forças com parceiros industriais globais para promover layout estratégico de acoplamento multienergético e modo complementar

Em 2022, a recém-instalada capacidade de energia eólica offshore da Shanghai Electric na China ficou em primeiro lugar pelo oitavo ano consecutivo.

O Projeto Fototérmico Fotovoltaico de Dubai , construído em conjunto com a ACWA Power, entrou em uma fase de construção importante .

Uma nova geração de equipamentos de produção de hidrogênio de água eletrolisada será colocada em produção planejada.

XANGAI, 24 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE:601727) está promovendo a exploração e implementação de uma instalação estratégica complementar de energias múltiplas envolvendo armazenamento de hidrogênio fonte-rede-carga. A empresa pretende expandir a "integração de vento, água, calor, armazenamento" e "integração de armazenamento de hidrogênio fonte-rede-carga" por meio de inovação e criação, bem como atualizações e aplicativos de inteligência digital industrial. Essa estrutura estratégica considerará os objetivos de desenvolvimento de fornecimento estável de energia de curto prazo e construção de uma sociedade de carbono zero a médio e longo prazo.

Na ausência de um plano abrangente e sistemático, as medidas de transformação são muitas vezes fragmentadas, limitando o alcance e o impacto da descarbonização profunda. Isso foi analisado em detalhes por Leng Weiqing, presidente do Shanghai Electric Group, em sua proposta durante as 'Duas Sessões' de 2023. "Devemos acelerar a criação de um sistema e mecanismo para reduzir as emissões de carbono entre os fornecedores de energia e entidades industriais, bem como remover as barreiras políticas entre eles para formar uma força conjunta para a redução do carbono".

Para acelerar a implementação estratégica, a Shanghai Electric está colaborando com organizações industriais na Ásia, China, Oriente Médio, Arábia Saudita e outros países e regiões.

Energia eólica Offshore na China

Recentemente, a Shanghai Electric Wind Power liderou a lista de novas instalações de energia eólica offshore na China, conquistando a classificação mais alta do setor pelo oitavo ano consecutivo, oferecendo cumulativamente 7,05 GW de energia limpa nos últimos três anos. Recentemente, sua participação na construção do primeiro projeto integrado de pesquisa e demonstração de equipamentos integrados de energia eólica offshore flutuante e agricultura pesqueira da China ganhou recentemente o Prêmio de Inovação em Tecnologia de Energia Eólica Flutuante no Seminário 7th New Energy Power Plant Design and Equipment Selection Seminar em virtude de garantir e garantir toda a segurança e confiabilidade do projeto do sistema. O Projeto de energia eólica offshoreDatang Nan'ao Lemen, do qual participou o Shanghai Electric Wind Power Group, também anunciou ter recentemente alcançado a geração total além do design, completando uma geração diária de energia de 5,882.200 kWh, um novo recorde em geração de energia em um único dia desde que o projeto foi lançado.

Projetos fotovoltaicos internacionais

A Dubai Solar Thermal Photovoltaic Project, construída em conjunto com ACWA Power, entrou em um estágio crítico de construção, que dedicará um histórico projeto ecológico à 28ª sessão da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima a ser realizada nos Emirados Árabes Unidos no final de 2023, e permitirá que ambas continuem sua cooperação futura no Oriente Médio em áreas de baixo consumo de energia, como energia solar, energia eólica, energia de hidrogênio e novas áreas de energia. O projeto é um marco para ambas as partes continuarem sua cooperação no Oriente Médio nas áreas de energia solar, eólica, hidrogênio e outras fontes de baixo consumo de energia e novas fontes de energia. Além disso, o projeto fotovoltaico 91,54 MW localizado no condado de Palau, Brasov, Romênia, também foi lançado recentemente. O contrato inclui a aquisição de equipamentos, projeto, construção, comissionamento e operação e manutenção (O&M) para a usina fotovoltaica de 91,54 MW. Até o momento, o projeto concluiu o projeto preliminar do layout, vias de acesso e cabos e a assinatura de contratos de aquisição de componentes de equipamentos principais, suportes, inversores, entre outros.

Uma nova geração dos equipamentos de produção de hidrogênio de água eletrolisada será colocada em produção planejada internamente na China.

No último dezembro a Shanghai Electric lançou dois novos produtos: equipamentos de produção de hidrogênio de água eletrolisada alcalina com capacidade única de produção de hidrogênio de 1500 metros cúbicos padrão por hora e equipamentos de produção de hidrogênio eletrolisados de água de membrana de troca de prótons (PEM) com uma capacidade única de produção de hidrogênio de 50 metros cúbicos padrão por hora. Esses dois produtos serão oficialmente incorporados às oficinas planejadas de produção inteligente após a conclusão, cuja construção foi acelerada. Esse desenvolvimento otimizará significativamente a produção de hidrogênio da China, bem como os custos.

"Planejamos uma capacidade de produção de eletrolisadores alcalinos 500 MW em 2023, o equivalente à produção de 100 conjuntos de eletrolisadores alcalinos de 1.000 metros quadrados", disse Wu Liang, vice-engenheiro-chefe da Shanghai Bright-H Technology, uma empresa de propriedade integral da Shanghai Electric. "E uma linha de produção de PEM 100-megawatt planejada para 2025, que é capaz de produzir 100 unidades de eletrolisadores PEM de 200 metros quadrados".

Status e planejamento direcional futuro do acoplamento multienergia e construção de integração de hidrogênio de fonte-rede-carga-armazenamento

O acoplamento multienergia e a integração de hidrogênio são essenciais para um sistema de energia sustentável e de baixo carbono. O acoplamento multienergia integra vários transportadores e sistemas de energia, enquanto a integração de hidrogênio incorpora hidrogênio ao sistema de energia. Os países investem em redes inteligentes, armazenamento de energia, produção de hidrogênio renovável e infraestrutura para essas estratégias. O objetivo é aumentar a eficiência, a sustentabilidade, a confiabilidade, reduzir as emissões e aumentar a segurança da energia. O investimento contínuo pode contribuir significativamente para a transição para um sistema de energia sustentável.

