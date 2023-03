Shanghai Electric s'associe à des partenaires industriels mondiaux pour promouvoir l'agencement stratégique du couplage multi-énergie et du mode complémentaire

En 2022, la nouvelle capacité éolienne offshore de Shanghai Electric en Chine s'est classée au premier rang pour la huitième année consécutive.

SHANGHAI, 25 mars 2023 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE:601727) promeut l'exploration et la mise en œuvre d'un déploiement stratégique complémentaire multi-énergie impliquant le stockage de l'hydrogène à la source-réseau-charge. La société vise à étendre « l'intégration de l'énergie éolienne, de l'eau, de la chaleur, du stockage » et « l'intégration du stockage de l'hydrogène par le réseau source », par l'innovation et la création, ainsi que les mises à niveau et les applications de l'intelligence numérique industrielle. Ce cadre stratégique tiendra compte des objectifs de développement de l'approvisionnement énergétique stable à court terme, et de la construction à moyen et à long terme d'une société zéro carbone.

The daily power generation of the Datang Nanao Lemen Offshore Wind Power Project hit a new high in a single day.

En l'absence d'un plan global et systématique, les mesures de transformation sont souvent fragmentées, ce qui limite la portée et l'impact de la décarbonisation profonde. Cette question a été discutée en détail par Leng Weiqing, président du Shanghai Electric Group, dans sa proposition au cours des deux sessions de 2023. « Nous devrions accélérer la création d'un système et d'un mécanisme pour réduire les émissions de carbone des fournisseurs d'énergie et des entités industrielles, et pour supprimer également les barrières politiques entre eux afin de constituer une force conjointe pour la réduction du carbone ».

Pour accélérer le déploiement stratégique, Shanghai Electric coopère avec des organisations industrielles en Asie, en Chine, au Moyen-Orient, en Arabie saoudite et dans d'autres pays et régions.

L'éolien offshore en Chine

Shanghai Electric Wind Power s'est récemment classée au premier rang des nouvelles installations éoliennes offshore en Chine, remportant le premier rang de l'industrie pour la huitième année consécutive avec une production cumulée d'énergie propre de 7,05 GW au cours des trois dernières années. Récemment, sa participation à la construction du premier projet chinois de recherche et de démonstration des équipements intégrés pour l'énergie éolienne flottante et la pêche en mer a remporté le prix de l'innovation technologique en matière d'énergie éolienne flottante au 7e séminaire de sélection des équipements et de la conception des centrales à énergie nouvelle en assurant et en vérifiant la sécurité et la fiabilité de la conception du système. Le projet éolien offshore Datang Nan'ao Lemen, dans lequel Shanghai Electric Wind Power Group a participé, a également récemment annoncé avoir atteint la pleine génération au-delà de la conception, complétant une production d'énergie quotidienne de 5 882 200 kWh, un nouveau sommet dans la production d'électricité d'un jour depuis la mise en service du projet.

Projets photovoltaïques internationaux

Le projet solaire thermique photovoltaïque de Dubaï, construit conjointement avec ACWA Power, est entré dans une phase critique de construction, qui consacrera un projet vert historique à la 28e conférence des parties à la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques qui se tiendra aux Émirats arabes unis à la fin de 2023, et permettra aux deux parties de poursuivre leur coopération future au Moyen-Orient dans des domaines à faible consommation d'énergie tels que l'énergie solaire, l'énergie éolienne, l'énergie hydrogène et les nouvelles énergies. Le projet est un point de repère pour les deux parties afin de poursuivre leur coopération au Moyen-Orient dans les domaines du solaire, de l'éolien, de l'hydrogène et d'autres sources d'énergie nouvelles. De plus, le projet photovoltaïque de 91,54 MW situé dans le comté de Palau, à Brasov, en Roumanie, a été lancé récemment. Le contrat comprend l'achat d'équipements, la conception, la construction, la mise en service et l'exploitation, ainsi que l'entretien (F et E) pour la centrale photovoltaïque de 91,54 MW. À ce jour, le projet a terminé la conception préliminaire de l'aménagement, des routes d'accès et des câbles, et les contrats d'approvisionnement pour les principaux composants d'équipement, les supports, les onduleurs, entre autres, ont été signés.

Une nouvelle génération d'équipements de production d'hydrogène par électrolyse de l'eau sera mise en production au niveau national en Chine

En décembre dernier, Shanghai Electric a lancé deux nouveaux produits : des équipements de production d'hydrogène par électrolyse alcaline avec une capacité de production d'hydrogène unique de 1 500 mètres cubes standard par heure, et des équipements de production d'hydrogène par électrolyse de l'eau avec une membrane d'échange de protons (PEM) pour une capacité de production d'hydrogène de 50 mètres cubes standard par heure. Ces deux produits seront officiellement intégrés dans les ateliers de production intelligents prévus à leur achèvement, dont la construction a été accélérée. Ce développement permettra d'optimiser considérablement la production d'hydrogène de la Chine, ainsi que les coûts.

« Nous avons prévu une capacité de production d'électrolyseurs alcalins de 500 MW en 2023, ce qui équivaut à la production de 100 ensembles d'électrolyseurs alcalins de 1 000 mètres carrés », a déclaré Wu Liang, ingénieur en chef adjoint de Shanghai Bright-H Technology, une entreprise entièrement détenue par Shanghai Electric. « Et une ligne de production de 100 mégawatts PEM est prévue pour 2025, qui est capable de produire 100 unités d'électrolyseurs PEM de 200 mètres carrés ».

État d'avancement et planification directionnelle future du couplage multi-énergie et de la construction de l'intégration source-réseau-charge-stockage-hydrogène

Le couplage multi-énergie et l'intégration de l'hydrogène sont essentiels pour un système énergétique durable à faible teneur en carbone. Le couplage multi-énergie intègre divers vecteurs et systèmes énergétiques, tandis que l'intégration d'hydrogène intègre l'hydrogène dans le système énergétique. Les pays investissent dans les réseaux intelligents, le stockage d'énergie, la production d'hydrogène renouvelable et l'infrastructure pour ces stratégies. L'objectif est d'accroître l'efficacité, la durabilité et la fiabilité, de réduire les émissions et d'améliorer la sécurité énergétique. La poursuite des investissements peut contribuer de manière significative à la transition vers un système énergétique durable.

