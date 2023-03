Spoločnosť Shanghai Electric spája svoje sily s globálnymi priemyselnými partnermi na podporu strategického usporiadania prepojenia viacerých druhov energie a doplnkového režimu

V roku 2022 sa novoinštalovaná pobrežná veterná elektráreň spoločnosti Shanghai Electric v Číne umiestnila na prvom mieste z hľadiska kapacity už ôsmy rok po sebe.

Dubajský fototermálny fotovoltický projekt spoločne budovaný so spoločnosťou ACWA Power vstúpil do kľúčovej fázy výstavby.

Do plánovanej výroby bude uvedená nová generácia zariadenia na výrobu vodíka z elektrolyzovanej vody.

ŠANGHAJ, 24. marca 2023 /PRNewswire/ -- Spoločnosť SHANGHAI Electric (SEHK: 2727, SSE:601727) podporuje prieskum a implementáciu doplnkového strategického zavádzania viacerých zdrojov energie zahŕňajúceho skladovanie vodíka pri zaťažovaní zdroja a siete. Cieľom spoločnosti je rozšíriť „integráciu vetra, vody, tepla, skladovania" a „integráciu skladovania vodíka pri zaťažovaní zdroja a siete" prostredníctvom inovácií a tvorby, ako aj modernizácií a aplikácií priemyselnej digitálnej inteligencie. Tento strategický rámec bude zohľadňovať rozvojové ciele krátkodobých stabilných dodávok energie a strednodobého a dlhodobého budovania spoločnosti s nulovými emisiami uhlíka.

The daily power generation of the Datang Nanao Lemen Offshore Wind Power Project hit a new high in a single day.

Pri absencii komplexného a systematického plánu sú transformačné opatrenia často roztrieštené, čo obmedzuje rozsah a vplyv hĺbkovej dekarbonizácie. Podrobne o tom diskutovala Leng Weiqing, predsedkyňa spoločnosti Shanghai Electric Group, vo svojom návrhu počas „dvoch zasadnutí" v roku 2023. „Mali by sme urýchliť vytvorenie systému a mechanizmu na znižovanie emisií uhlíka medzi poskytovateľmi energie a priemyselnými subjektmi, ako aj odstraňovať politické prekážky medzi nimi, aby sme vytvorili spoločnú silu pre znižovanie emisií uhlíka."

S cieľom urýchliť strategické nasadenie spoločnosť Shanghai Electric spolupracuje s priemyselnými organizáciami v Ázii, Číne, na Strednom východe, v Saudskej Arábii a ďalších krajinách a regiónoch.

Pobrežná veterná elektráreň v Číne

Veterná elektráreň od spoločnosti Shanghai Electric nedávno obsadila prvé miesto v zozname nových pobrežných veterných elektrární v Číne, čím už ôsmy rok po sebe získala najvyššie umiestnenie v tomto odvetví, pričom za posledné tri roky kumulatívne vygenerovala 7,05 GW čistej energie. Nedávno jej účasť na výstavbe prvej čínskej plávajúcej pobrežnej veternej elektrárne a projekte výskumu a ukážky integrovaného zariadenia pre rybné hospodárstvo získala ocenenie za inovácie technológie plávajúcej veternej elektrárne, a to na 7. seminári o návrhu elektrárne na nové energie a výbere vybavenia na základe zabezpečenia a overenia plnej bezpečnosti a spoľahlivosti návrhu systému. Predstavitelia projektu pobrežnej veternej elektrárne Datang Nan'ao Lemen, na ktorom sa podieľala spoločnosť Shanghai Electric Wind Power Group, tiež nedávno oznámili, že elektráreň od spustenia projektu dosiahla plnú kapacitu výrobu energie nad rámec návrhu a denne vyrobí 5 882 200 kWh elektrickej energie, čo je nový rekord v jednodňovej výrobe elektrickej energie od spustenia projektu.

Medzinárodné projekty v oblasti fotovoltiky

Dubajský solárny tepelný fotovoltický projekt, budovaný v spolupráci s ACWA Power, vstúpil do rozhodujúcej fázy výstavby, ktorá tento prelomový ekologický projekt zahrnie do 28. konferencie zmluvných strán Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy, ktorá sa bude konať na konci roka 2023 v Spojených arabských emirátoch, a umožní obom stranám pokračovať v budúcej spolupráci na Blízkom východe v oblastiach týkajúcich sa nízkej spotreby energie, ako je napríklad solárna energia, veterná energia, vodíková energia a oblasti nových zdrojov energie. Projekt je pre obe strany medzníkom, ktorý im umožní pokračovať v spolupráci na Blízkom východe v oblastiach solárnej, veternej, vodíkovej a inej nízkej spotreby energie a nových zdrojov energie. Okrem toho bol nedávno spustený aj fotovoltický projekt s výkonom 91,54 MW v okrese Palau v Brašove v Rumunsku. Zákazka zahŕňa obstaranie zariadení, projekt, výstavbu, uvedenie do prevádzky a prevádzku a údržbu (O&M) pre fotovoltický závod s produkciou 91,54 MW. K dnešnému dňu je v rámci projektu dokončený, okrem iného, predbežný návrh dispozičného riešenia, prístupových ciest a káblov a podpísanie zmlúv o obstarávaní hlavných komponentov zariadení, držiakov, invertorov.

Do plánovanej domácej výroby v Číne bude uvedená nová generácia zariadenia na výrobu vodíka z elektrolyzovanej vody

V decembri minulého roka spoločnosť Shanghai Electric uviedla na trh dva nové produkty: zariadenie na výrobu alkalického vodíka z elektrolyzovanej vody s jednotkovou kapacitou výroby vodíka 1500 štandardných metrov kubických za hodinu a zariadenie na výrobu vodíka z elektrolyzovanej vody s protónovou výmennou membránou (PEM) s jednotkovou kapacitou výroby vodíka 50 štandardných metrov kubických za hodinu. Oba tieto produkty budú po dokončení oficiálne zaradené do plánovaných inteligentných výrobných dielní, ktorých výstavba sa urýchlila. Tento vývoj výrazne optimalizuje produkciu vodíka v Číne, ako aj náklady.

„V roku 2023 sme naplánovali výrobnú kapacitu alkalického elektrolyzéra s výkonom 500 MW, čo zodpovedá výrobe 100 súprav alkalických elektrolyzérov s rozlohou 1 000 metrov štvorcových," povedal Wu Liang, zástupca hlavného inžiniera spoločnosti Shanghai Bright-H Technology, ktorú v plnom rozsahu vlastní spoločnosť Shanghai Electric. „Na rok 2025 je naplánovaná 100-megawattová výrobná linka PEM, ktorá dokáže vyrobiť 100 kusov elektrolyzérov PEM s rozlohou 200 metrov štvorcových."

Stav a budúce smerovanie plánovania prepojenia viacerých druhov energie a budovania integrácie vodíka typu „zdroj-sieť-záťaž-skladovanie"

Prepojenie viacerých druhov energie a integrácia vodíka sú nevyhnutné pre udržateľný nízkouhlíkový energetický systém. Prepojenie viacerých druhov energie integruje rôzne nosiče energie a systémy, zatiaľ čo integrácia vodíka začleňuje vodík do energetického systému. Krajiny investujú do inteligentných sietí, skladovania energie, výroby vodíka z obnoviteľných zdrojov a infraštruktúry pre tieto stratégie. Cieľom je zvýšiť efektivitu, udržateľnosť, spoľahlivosť, znížiť emisie a zvýšiť energetickú bezpečnosť. Pokračujúce investície môžu výrazne prispieť k prechodu na udržateľný energetický systém.

