Shanghai Electric nawiązuje współpracę z międzynarodowymi partnerami przemysłowymi, aby promować strategiczne tworzenie połączeń wielu źródeł energii i trybu komplementarnego

W 2022 r. najnowszy pakiet mocy wytwórczych morskich elektrowni wiatrowych Shanghai Electric w Chinach zajął pierwsze miejsce po raz ósmy z rzędu.

Projekt fotowoltaiczny w Dubaju realizowany wspólnie z ACWA Power wszedł w kluczowy etap budowy.

W planach jest wprowadzenie do produkcji nowej generacji urządzeń wytwarzających wodór z wody poddanej elektrolizie.

SZANGHAJ, 24. března 2023 /PRNewswire/ -- Firma Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE:601727) promuje badania i wdrażanie strategicznych rozwiązań uzupełniających w zakresie różnorodnych źródeł energii obejmujących magazynowanie wodoru w sieci. Poprzez działalność innowacyjną i twórczą, jak również poprzez unowocześnianie i stosowanie przemysłowej inteligencji cyfrowej, Spółka zamierza rozwijać „integrację wiatru, wody, ciepła, magazynowania" oraz „integrację źródło-sieć-magazyn wodoru". Wspomniane ramy strategiczne będą uwzględniać cele rozwojowe w zakresie krótkoterminowych stabilnych dostaw energii oraz średnio- i długoterminowej budowy społeczeństwa zeroemisyjnego.

The daily power generation of the Datang Nanao Lemen Offshore Wind Power Project hit a new high in a single day.

Wobec braku wszechstronnego i systematycznego planu środki transformacji są często fragmentaryczne, co ogranicza zakres i wpływ gruntownej dekarbonizacji. Szczegółowo omówiła to Leng Weiqing, prezes Shanghai Electric Group, w swojej propozycji podczas „dwóch sesji" w 2023 roku. „Należy przyspieszyć tworzenie systemu i mechanizmu redukcji emisji dwutlenku węgla wśród dostawców energii i podmiotów przemysłowych, a także usunąć bariery polityczne między nimi, aby stworzyć wspólną strategię na rzecz redukcji emisji dwutlenku węgla".

Celem przyspieszenia strategicznego wdrożenia, Shanghai Electric współpracuje z organizacjami przemysłowymi w Azji, Chinach, na Bliskim Wschodzie, w Arabii Saudyjskiej oraz w innych krajach i regionach.

Morskie elektrownie wiatrowe w Chinach

Spółka Shanghai Electric Wind Power znalazła się ostatnio na szczycie listy najnowszych instalacji morskich elektrowni wiatrowych w Chinach, zdobywając po raz ósmy z rzędu pierwsze miejsce w branży, dostarczając w ciągu ostatnich trzech lat łącznie 7,05 GW czystej energii. Ostatnio jej udział w budowie pierwszego w Chinach projektu badawczo-demonstracyjnego zintegrowanego sprzętu do pływającej morskiej energetyki wiatrowej i hodowli ryb zdobył nagrodę za innowacyjność technologii pływającej energetyki wiatrowej na VII Seminarium projektowania i doboru urządzeń zasilanych nowymi źródłami energii z uwagi na zapewnienie i weryfikację pełnego bezpieczeństwa i niezawodności projektu systemu. Niedawno ogłoszono również, że projekt Datang Nan'ao Lemen Offshore Wind Power, w którym uczestniczy Grupa Shanghai Electric Wind Power, osiągnął pełną wydajność ponad projekt, wytwarzając dziennie 5 882 200 kWh, co jest nowym rekordem w wytwarzaniu energii w ciągu jednego dnia od momentu jego uruchomienia.

Międzynarodowe projekty fotowoltaiczne

Wspólnie realizowany z ACWA Power projekt słoneczno-fotowoltaiczny w Dubaju wszedł w decydującą fazę budowy, która będzie przełomowym projektem ekologicznym dla 28. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, zaplanowanej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich na koniec 2023 r., a także umożliwi obu stronom kontynuację przyszłej współpracy na Bliskim Wschodzie w zakresie obszarów o niskim zużyciu energii, takich jak energia słoneczna, energia wiatrowa, energia wodorowa i nowe obszary energetyczne. Przedsięwzięcie to stanowi kamień milowy dla obu stron w kontynuacji współpracy na Bliskim Wschodzie w zakresie energii słonecznej, wiatrowej, wodorowej i innych technologii o niskim zużyciu energii oraz nowych źródeł energii. Ponadto niedawno rozpoczęto również realizację projektu fotowoltaicznego o mocy 91,54 MW zlokalizowanego w okręgu Palau, Brasov, w Rumunii. Umowa obejmuje zakup urządzeń, projekt, budowę, uruchomienie oraz eksploatację i konserwację instalacji fotowoltaicznej o mocy 91,54 MW. Dotychczas w ramach projektu zakończono wstępne przygotowanie planu, dróg dojazdowych i kabli oraz podpisano umowy na realizację zamówień publicznych m.in. na główne elementy wyposażenia, wsporniki i falowniki.

Nowa generacja urządzeń do produkcji wodoru w procesie elektrolizy wody zostanie wdrożona do planowanej produkcji krajowej w Chinach

W grudniu ubiegłego roku grupa Shanghai Electric wypuściła na rynek dwa nowe produkty: urządzenia do produkcji wodoru z wody po elektrolizie alkalicznej o wydajności 1500 standardowych metrów sześciennych na godzinę oraz urządzenia do produkcji wodoru z wody po elektrolizie z membraną protonową (PEM) o wydajności 50 standardowych metrów sześciennych na godzinę. Oba te elementy zostaną oficjalnie włączone do planowanych inteligentnych warsztatów produkcyjnych po ich ukończeniu, których budowa jest obecnie przyspieszona. Rozwój ten zdecydowanie zoptymalizuje produkcję wodoru w Chinach, jak również koszty.

„W 2023 roku zaplanowaliśmy zdolność produkcyjną elektrolizera alkalicznego o mocy 500 MW, co odpowiada produkcji 100 zestawów elektrolizerów alkalicznych o powierzchni 1 tys. metrów kwadratowych - powiedział Wu Liang, zastępca głównego inżyniera Shanghai Bright-H Technology, spółki należącej w całości do Shanghai Electric. - Natomiast na rok 2025 planowana jest linia produkcyjna PEM o mocy 100 megawatów, która jest w stanie wyprodukować 100 sztuk elektrolizerów PEM o powierzchni 200 metrów kwadratowych".

Sytuacja i przyszłe plany kierunkowe w zakresie łączenia wielu źródeł energii i włączenia wodoru w konfiguracji źródło-sieć-magazyn

Połączenie wielu źródeł energii i włączenie wodoru są niezbędne dla zrównoważonego, niskoemisyjnego systemu energetycznego. Połączenie wielu źródeł energii integruje różnorodne nośniki i systemy energetyczne, natomiast włączenie wodoru oznacza jego uwzględnienie w systemie energetycznym. Poszczególne kraje inwestują w inteligentne sieci, magazynowanie energii, produkcję wodoru ze źródeł odnawialnych i infrastrukturę dla tych strategii. Celem jest zwiększenie efektywności, trwałości, niezawodności, zmniejszenie emisji i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego. Kontynuacja inwestycji może znacząco przyczynić się do przejścia na zrównoważony system energetyczny.

Shanghai Electric

Shanghai Electric Group Company Limited (SEHK: 2727, SSE:601727), czołowy międzynarodowy dostawca ekologicznych rozwiązań systemowych klasy przemysłowej o zasięgu ogólnoświatowym, specjalizuje się w inteligentnej energii, inteligentnej produkcji i integracji inteligencji cyfrowej. Koncentrując się na rozwoju niskoemisyjnym i transformacji cyfrowej, otwierając nowe przestrzenie i promując kolejne czynniki wzrostu, Shanghai Electric będzie dążyć do osiągnięcia pozycji lidera w zamiarach osiągnięcia szczytowej emisji dwutlenku węgla przed 2030 r. i neutralności węglowej przed 2060 r., produkcji urządzeń dla nowych źródeł energii oraz lokalizacji urządzeń najwyższej klasy, wykorzystując bezgraniczne możliwości innowacyjnego ekosystemu przemysłowego z udziałem globalnych partnerów.

