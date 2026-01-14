ZTE تتصدر قائمة CDP للمناخ للعام الثالث توالياً وتُصنّف ضمن أفضل %4 من الشركات عالمياً

شنتشن، الصين، 14 يناير 2026 /PRNewswire/ -- حصلت شركة (0763.HK / 000063.SZ) ZTE Corporation ، المزود العالمي الرائد لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتكاملة، مجدداً على تصنيف "A" في مجال تغير المناخ من CDP، مما يضعها ضمن أفضل %4 من الشركات على مستوى العالم.

وبذلك تكون ZTE قد حققت هذا الإنجاز للعام الثالث على التوالي، لتصبح الشركة الوحيدة في البر الرئيسي للصين التي تحافظ على هذا التميّز لثلاث سنوات متتالية في السنوات الأخيرة. لا يُؤكد هذا التقدير الاعتراف الدولي القوي بالحوكمة البيئية والعمل المناخي لشركة ZTE فحسب، بل يُبرز أيضاً ريادتها في القطاع ودورها الطليعي في دفع التحول العالمي نحو اقتصاد منخفض الكربون.

تُعد CDP منصة دولية رائدة للإفصاح عن المعلومات البيئية، وقد طوّرت نظام قياس معترفاً به عالمياً لتقييم تقدم الشركات في العمل المناخي والشفافية والأداء الشامل. وتُستخدم تصنيفاتها على نطاق واسع لتوجيه قرارات الاستثمار والمشتريات. في عام 2025، أفصحت أكثر من 22,100 شركة حول العالم، تمثّل أكثر من نصف القيمة السوقية العالمية، عن بيانات تتناول تغير المناخ والغابات والأمن المائي من خلال CDP. ويشير الحصول على أعلى تصنيف "A" إلى أن الشركة تتصدر أفضل %4 عالمياً في الحوكمة المناخية، وتحديد الأهداف، وفعالية العمل، وقدرات إدارة المخاطر.

دمجت ZTE المبادئ الخضراء ومنخفضة الكربون في صميم استراتيجيتها التنموية، ممهدة "مسار التحول الرقمي الأخضر" عبر أربعة محاور رئيسية: العمليات الخضراء، وسلسلة التوريد الخضراء، والبنية التحتية الرقمية الخضراء، والتمكين الرقمي الأخضر، بهدف مساعدة مختلف القطاعات على تسريع تحولها نحو الاستدامة.

في مجال العمليات الخضراء، نفّذت ZTE عدة مبادرات لتوفير الطاقة وخفض الانبعاثات، مما أسفر عن توفير 45 مليون كيلوواط/ساعة من الكهرباء. كما سجّلت الشركة انخفاضاً بنسبة %13.4 في انبعاثات النطاقين الأول والثاني مقارنة بالعام السابق. وشهدت منتجات الاتصالات لديها انخفاضاً بنسبة %8.39 في كثافة الانبعاثات خلال مرحلة الاستخدام والصيانة، بينما حققت منتجاتها الاستهلاكية انخفاضاً سنوياً بنسبة %5.02 في الانبعاثات المطلقة عبر دورة حياة المنتج بالكامل. وخفّضت ZTE انبعاثات الكربون للنطاقات الأول والثاني والثالث بمقدار 14.317 مليون طن في عام 2024 مقارنة بمستويات عام 2023.

في مجال سلسلة التوريد الخضراء، دمجت ZTE متطلبات استراتيجية الابتكار الأخضر في أنظمة تكنولوجيا المعلومات لإدارة الموردين، بما يشمل توقيع العقود، والتدقيق الميداني، وتقييم الأداء. وحتى الآن، أجرت الشركة عمليات تدقيق ميداني للمسؤولية الاجتماعية لأكثر من 450 مورداً للإنتاج، ووجّهت 152 مورداً لاستكمال جرد الكربون التنظيمي، وساعدت 51 مورداً في وضع أهداف وتدابير لخفض الكربون.

في مجال البنية التحتية الرقمية الخضراء، تمتلك ZTE حالياً أكثر من 800 براءة اختراع خضراء. وحتى الآن، أجرت الشركة تقييمات للبصمة الكربونية لـ 240 منتجاً، تغطي جميع فئات منتجاتها. ومن خلال حلولها المتكاملة والشاملة، تواصل ZTE مساعدة مشغّلي الشبكات العالميين على توفير أكثر من 10 مليارات كيلوواط/ساعة من الكهرباء سنوياً.

في مجال التمكين الأخضر، دمجت ZTE البنية التحتية للسحابة والشبكة، وإنترنت الأشياء، والبيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، وغيرها من التقنيات المتطورة مع القطاعات التقليدية لتحقيق معادلة رابحة تجمع بين التنمية وخفض الانبعاثات. وأبرمت الشركة شراكات مع أكثر من 2,000 من الرواد في القطاع لتنفيذ ممارسات خضراء مبتكرة بتقنية الجيل الخامس عبر 18 قطاعاً، تشمل الصلب، والمعادن، وتصنيع الإلكترونيات، والموانئ، والنقل بالسكك الحديدية، والتعدين، والطاقة، لتقود بذلك تطوير أكثر من 100 سيناريو تطبيقي مبتكر.

حظي التزام ZTE طويل الأمد بالتنمية المستدامة باعتراف مستمر. فقد حصلت الشركة على موافقة رسمية من مبادرة الأهداف القائمة على العلم (SBTi) لهدفها قصير المدى المتوافق مع مسار 1.5 درجة مئوية وأهدافها طويلة المدى للوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري، كما مُنحت ميدالية EcoVadis الذهبية، مما يضعها ضمن أفضل 4% من الشركات المُقيّمة عالمياً.

بصفتها عضواً في الميثاق العالمي للأمم المتحدة، والمبادرة العالمية للاستدامة الإلكترونية (GeSI)، ومبادرة COP29 الرقمية الخضراء، ستواصل ZTE تعميق دورها كرافعة للاقتصاد الرقمي، بالتعاون مع شركائها وعملائها العالميين للتقدم نحو مستقبل أخضر وذكي، والمساهمة بجهود فاعلة في معالجة تغير المناخ العالمي وبناء عالم أفضل وأكثر استدامة.

