تستضيف شركة ZTE مؤتمر "مستخدمي النطاق العريض من ZTE" لعام 2025 في مدينة مكسيكو تحت شعار "الذكاء الاصطناعي يُعزز مزايا النطاق العريض"

مدينة مكسيكو، 23 أكتوبر 2025 / PRNewswire / -- بدأت ZTE Corporation (مؤشر بورصة هونغ كونغ: 0763.HK / مؤشر بورصة شنتشن: 000063.SZ )، المزود العالمي الرائد لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتكاملة، مؤخرًا مؤتمر "مستخدمي النطاق العريض من ZTE " لعام 2025 في مدينة مكسيكو، في دولة المكسيك.

انعقد المؤتمر هذا العام تحت شعار "الذكاء الاصطناعي يُعزز مزايا النطاق العريض"، وجمع أكثر من 400 من قادة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العالميين، وأبرز مشغلي الاتصالات، ورواد الابتكار في المؤسسات، والشركاء الإستراتيجيين، لتبادل الرؤى حول ابتكارات النطاق العريض في عصر الذكاء.

Xiao Ming, President of ZTE Overseas, delivered an opening speech

وفي الكلمة الافتتاحية، أكد Xiao Ming ، رئيس شركة ZTE Overseas ، أن النطاق العريض يشهد تحولًا من مجرد نوع من الاتصال إلى نوع من الذكاء، ليصبح نظامًا عصبيًا رقميًا للمجتمع الحديث. في رحلتها من "مزود اتصالات" إلى "صانع للذكاء"، تواصل شركة ZTE التعاون مع شركائها العالميين لبناء عالم ذكي ومستدام قائم على الانفتاح والتعاون والنجاح المشترك.

وفي الوقت نفسه، ضم المعرض ثلاث مناطق مخصصة عرضت أحدث ابتكارات ZTE :

الذكاء الاصطناعي × الشبكة الضوئية

في مجال الألياف البصرية إلى الموقع ( FTTx )، تدعم حلول Light PON و Light ODN من ZTE التطور السلِس للشبكات، مما يُتيح نشر الشبكات بسرعة وتكلفة منخفضة باستخدام وحدات محطات الخط الضوئي ( OLT ) الصغيرة والخارجية، وهيكل شبكة مبسط، لتلبية متطلبات بناء الشبكات لمزودي خدمات الإنترنت ( ISP ) ومشغلي أنظمة الكابل ( MSO ). تُسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي في رفع جودة وكفاءة التشغيل.

أما في مجال OTN (شبكات النقل الضوئي)، فتركّز الشركة على مبدأي " OTN من أجل الذكاء الاصطناعي" و"الذكاء الاصطناعي من أجل OTN ". علاوة على ذلك، تُتيح أنظمة تقييم صحة الشبكات الضوئية ووظائف الإنذار المبكر الدقيقة لأعطال الوحدات الضوئية المدعومة بالذكاء الاصطناعي تقليص زمن الصيانة بنسبة 30%.

وفي مجال شبكات IP ، يُساهم حل AI HI-IPNet في تسريع تحقيق العوائد المالية لشبكات IP . فمن خلال راوتر 400GE/800GE عالي الأداء الملائم للذكاء الاصطناعي، تساعد الشركة المشغلين على بناء شبكات تتميز بأقل تكلفة تشغيلية كلية ( TCO ). كما يُتيح تقسيم الشبكة ( slicing ) المتكامل منخفض التأخير على مستوى الملّي ثانية دعم تطوير خدمات عالية القيمة مثل الخطوط الخاصة، والألعاب السحابية، والتفاعل بشكلٍ فوري، مما يُعزز نمو الإيرادات لدى المشغلين.

في مجال الذكاء الاصطناعي المنزلي والاتصال المنزلي، تم تزويد تقنيات ZTE AI Wi-Fi 7 و Gigabit FTTR بابتكارات تشمل هوائيات ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وميزة التجوال السلِس، بالإضافة إلى محرك تسريع الأداء. أما في مجال الذكاء، فقد حوّلت محطات الوسائط المدعومة بالذكاء الاصطناعي صندوق التلفزيون التقليدي إلى محطة متكاملة تغطي جميع السيناريوهات. وفي الوقت نفسه، يحقق محرك القيمة الثلاثي المكوَّن من "المشاهدة الذكية، والتخزين الذكي، والاتصال الذكي" نموذجًا تشغيليًا جديدًا على مستوى مشغلي الشبكات يعتمد على مفهوم "الأمان كخدمة". بالإضافة إلى ذلك، فقد فازت تقنية ZTE AI Smart View بجائزة "أكثر تجربة منزلية ذكية ابتكارًا" في معرض Network X 2025 .

منظومة الذكاء الاصطناعي

قدّمت ZTE حلولها الشاملة لمراكز البيانات الحاسوبية الذكية، والتي تتميز بحاويات حوسبة ذكية معيارية ومُسبقة الصنع، مزودة بتقنية التبريد بالسوائل، مما يؤدي إلى تقليص زمن التسليم بنسبة 40%. في مجال توزيع الطاقة، تم اعتماد تقنية تجميع قضبان التوصيل الكهربائي الذكية ( Intelligent Bus Bar Pooling ) لدعم نطاق واسع من كثافات الطاقة داخل الخزائن.

كما استعرضت ZTE حلولها المتكاملة للحوسبة الذكية والتي تشمل مجموعة شاملة من الخوادم العامة وخوادم الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك جهاز AiCube الشامل المصمم خصيصًا للقطاعات الصناعية، مما يُتيح بناء أساس قوي للحوسبة عالية الأداء. على صعيد البرمجيات، تقدم ZTE منصة ذكاء اصطناعي قليلة الأوامر البرمجية مزودة بخطوات إرشادية، ووحدة Co-Sight Agent Factory ، لخفض العوائق أمام تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وقدرتها على الاستدلال، وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي باستخدام سلسلة متتابعة من المراحل الآلية ( pipeline-based ) في غضون دقائق فقط، مما يمكِّن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من بناء قدراتها الخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي ضمن مَوجة التحول الرقمي العالمية.

أما في مجال الطاقة الرقمية، فتوفّر شركة ZTE Digital Energy أساس الطاقة لحوسبة الذكاء الاصطناعي وشبكات الاتصالات. يستعرض جناح أعمال الطاقة المتجددة حلولًا متكاملة تشمل الطاقة الكهروضوئية ( ( PV ، وتخزين الطاقة، والدمج بين الطاقة الكهروضوئية والتخزين، وذلك لتوفير طاقة ذكية ونظيفة للمشغلين العالميين والعملاء من المؤسسات.

الابتكار في الرياضة

استعدادًا لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 ( FIFA World Cup ) المقرر إقامتها في الأميركتين، كشفت ZTE عن منطقة تجريبية بعنوان "يوم واحد لعشاق كرة القدم"، تستعرض فيها كيف تُسهم تقنياتها في تعزيز تجربة المشجعين — بدءًا من البث المباشر فائق السرعة والعرض الغامر متعدد الشاشات، وصولًا إلى الاتصال السلِس داخل الملاعب ومناطق المشجعين.

كما تمتد حلول الألياف الضوئية إلى الغرفة ( FTTR ) من ZTE لتوفير اتصال ضوئي بسرعة فائقة بالجيجابت ( Ultra-Gigabit ) للفنادق والمتاجر، مما يُعزز كفاءة التشغيل وتجربة المستخدم على حد سواء. تُسهم الكاميرات وأنظمة المراقبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في رفع مستوى السلامة وجودة الخدمات.

فيما يخص الأماكن الكبرى، يوفر حل AI-Optical Stadium شبكات FTTR-B ضوئية بالكامل بسرعات تصل إلى 10 جيجابت في الثانية، مما يُساهم في تقليص زمن تفعيل الخدمات بشكلٍ كبير مع زيادة عرض النطاق الترددي في الوقت نفسه.

إن حل AI All-Scenario Live Broadcast ، القائم على منصة Cloud Premium Video وبنية السحابة الهجينة، يدعم تشغيل الفيديو فائق الدقة 4K/8K ، مع استمرارية التشغيل عبر الأجهزة المختلفة، بالإضافة إلى عمليات تشغيلية مُحسّنة بالذكاء الاصطناعي، لإعادة تعريف تجربة المشاهدة وجعلها غامرةً أكثر وأسلس وأذكى.

طوال المؤتمر، أكدت ZTE وشركاؤها التزامهم بالتعاون في بناء الذكاء الرقمي عبر أمريكا اللاتينية.

