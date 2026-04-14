아딩리 칼리지 베트남, VP뱅크와 협력해 '월드 레디' 금융-교육 솔루션 출시

호찌민시, 베트남 2026년 4월 14일 /PRNewswire/ -- 아딩리 칼리지 베트남(Ardingly College Vietnam) 주식회사가 베트남 번영 합작 상업은행(Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank, VP뱅크)과 협력해 아딩리 칼리지 베트남 재학생 학부모만을 대상으로 고안된 금융–교육 솔루션 '월드 레디(World Ready)'를 공식 출시했다고 발표했다. 이번에 나온 혁신적 금융 솔루션은 자녀의 국제 교육을 계획 중인 가정을 지원하기 위해 마련됐으며, 학부모가 안정적으로 장기 재무 계획을 수립할 수 있도록 돕는 한편 중등 교육 이후 단계에서도 활용 가능한 초기 자본을 유지하게 하는 것을 목표로 한다.

The first British boarding school and an ambition to become an international education hub in the Northwest. (PRNewsfoto/Ardingly College Vietnam) Ardingly College Vietnam Joint Stock Company, in collaboration with Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank (VPBank), announces the launch of a financial–education linked product named “World Ready.” (PRNewsfoto/Ardingly College Vietnam)

이번 출시는 베트남에서 은행과 교육기관 간 전략적 파트너십을 통해 금융 솔루션이 개발된 첫 사례로, 학부모에게 두 가지 편익을 제공한다는 점에서 주목된다. 구체적으로 학부모는 일차 저축 예금(선택한 기간, 프로그램, 학습 형태에 따라 상이)을 통해 '월드 레디' 패키지에 가입할 수 있으며, VP뱅크는 그에 따라 학생이 아딩리 칼리지 베트남에 재학하는 동안 발생하는 등록금 및 관련 비용 전액을 추가 비용 없이 보장한다. 계약된 프로그램이 끝나면 학부모는 최초 원금 100%를 반환 받고, 선택 조건에 따라 발생한 잔여 이자도 함께 수령하게 된다.

이 프로그램의 큰 장점은 신뢰할 수 있는 금융기관을 통해 초기 투자금이 전액 보호받는다는 것과 매년 발생할 수도 있는 등록금 인상으로부터 학부모를 보호한다는 점이다. 이를 통해 자녀 교육을 위한 장기 재무 계획의 안정성과 확실성을 높일 수 있다.

또한 '월드 레디' 금융–교육 패키지는 베트남에서 활동하는 다국적 기업을 포함한 기업들이 고위 임직원 자녀를 위한 교육 복지 정책을 설계하는 데 있어 실용적이고 비용 효율적이며 효과적인 솔루션으로 평가받고 있다. 특히 환율, 금리, 운영 비용 등 글로벌 불확실성이 지속되는 상황에서 그 유용성이 더욱 부각되고 있다.

통합 금융–교육 솔루션의 명칭인 '월드 레디'는 아딩리 칼리지 베트남의 핵심 슬로건이기도 하다. 이는 빠르게 변하고 역동적인 세계에서 학생들이 성공적으로 성장할 수 있도록 준비시키겠다는 교육 철학이 반영된 것이다.

아딩리 칼리지 베트남 소개

아딩리 칼리지 베트남은 코이 응우옌 투자 그룹(Khoi Nguyen Investment Group, KNI)과 1858년에 설립된 명문 영국 기숙학교 아딩리 칼리지 영국(Ardingly College UK) 간 파트너십을 통해 설립된 정통 영국식 기숙학교다. 영국 내에서 아딩리 칼리지는 40대 독립 기숙학교로 평가받고 있으며, 국제 바칼로레아(International Baccalaureate, IB) 학업 성과 분야에서 선두를 다투는 학교로 인정받고 있다.

아딩리 칼리지 베트남의 캠퍼스는 KNI가 구 라오까이 캐나다 국제학교(Canada International School Lao Cai, CIS Lao Cai)에 약 7000억 동을 투자해 개발한 현대식 시설이 특징으로 구 라오까이성 행정 중심지에 위치해 있다. 특히 2025년 10월 완공된 프리미엄 기숙 시설 등 우수한 인프라를 기초로 글로벌 아딩리 칼리지 네트워크의 일원으로서 아딩리 칼리지 영국의 교육 철학, 운영 모델, 품질 기준, 그리고 차별화된 영국식 기숙 시스템을 전면 도입하고 있다.

아딩리 칼리지 베트남은 '월드 레디' 철학을 바탕으로 학업, 역량, 인성 전반에 걸쳐 균형 있는 성장을 추구하며, 학생들이 국제 고등교육에 진학하고 빠르게 변화하는 세계 속에서 글로벌 시민으로 성장할 수 있도록 준비시키는 데 주력하고 있다.

교육 프로그램

아딩리 칼리지 베트남은 현재 두 가지 교육 과정을 운영하고 있으며 모두 통학 및 기숙 형태로 운영된다.

이중언어 프로그램(Bilingual Programme): 초등학교 1학년부터 고등학교 3학년까지 베트남 교육훈련부(Ministry of Education and Training, MOET) 교육과정을 따르며, 옥스퍼드 국제 기준에 따라 제2외국어 영어(English as a Second Language, ESL)를 통합 운영한다. 이 프로그램을 마치면 베트남 고등학교 졸업장을 취득한다.

국제 프로그램(International Programme): 국제 프로그램: 6학년부터 12학년/식스 폼(Sixth Form)까지 OxfordAQA 교육과정을 기반으로 하며, IGCSE 및 A레벨(A-Level) 자격 취득으로 이어진다.

두 프로그램 모두 국적과 성별에 관계없이 6학년(만 11세)부터 12학년(만 18세)까지 기숙 학생을 모집한다. 학교는 현재 2026~2027학년도 첫 학기 신입생을 모집 중이며, 1기 학생을 대상으로 '월드 레디' 금융–교육 패키지를 100명 한정으로 제공하고 있다.

SOURCE Ardingly College Vietnam