Ardingly College Việt Nam (ACVN) hợp tác cùng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) ra mắt sản phẩm Tài chính - Giáo dục "World Ready"

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Việt Nam, ngày 14 tháng 4 năm 2026 /PRNewswire/ -- Công ty Cổ phần Ardingly College Việt Nam phối hợp cùng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) chính thức công bố sản phẩm liên kết Tài chính – Giáo dục mang tên "World Ready", được thiết kế dành riêng cho phụ huynh học sinh của Ardingly College Việt Nam. Đây là giải pháp tài chính nhằm giúp các gia đình có nhu cầu cho con học tập chương trình giáo dục quốc tế an tâm hoạch định lộ trình đầu tư dài hạn cho con cái, đồng thời vẫn đảm bảo duy trì được phần vốn bỏ ra ban đầu để tiếp tục cho con em học tập ở các bậc học sau trung học.

Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, một giải pháp tài chính được triển khai trên cơ sở liên kết giữa ngân hàng và đơn vị giáo dục với quyền lợi kép độc đáo dành cho phụ huynh. Cụ thể, với một khoản tiền gửi tiết kiệm ban đầu (tuỳ theo chọn lựa về thời gian, chương trình và hình thức học tập), phụ huynh có thể tham gia gói Tài chính - Giáo dục "World Ready" để được VP Bank đảm bảo thanh toán học phí và các khoản phí liên quan trong suốt quá trình học tập của học sinh tại Ardingly College Việt Nam mà không phải trả thêm bất cứ khoản nào khác. Sau khi học sinh hoàn tất chương trình học theo hợp đồng, phụ huynh sẽ nhận lại toàn bộ vốn gốc gửi tiết kiệm ban đầu cùng phần lãi tích lũy còn lại (nếu có - tuỳ theo chọn lựa của phụ huynh).

Ưu điểm nổi bật của chương trình là giúp phụ huynh bảo toàn 100% vốn đầu tư ban đầu tại một định chế tài chính có uy tín, đồng thời không phải chịu ảnh hưởng bởi bất kỳ sự thay đổi nào trong chính sách học phí thường niên của trường, và do vậy, hoàn toàn an tâm trong kế hoạch tài chính lâu dài lo cho việc học hành của con cái.

Gói Tài chính – Giáo dục "World Ready" còn được đánh giá là giải pháp thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả đối với doanh nghiệp, bao gồm cả các doanh nghiệp đa quốc gia đang hoạt động tại Việt Nam, trong việc xây dựng chính sách ưu đãi giáo dục cho con em của đội ngũ nhân

sự cao cấp - đặc biệt trong bối cảnh nhiều biến động bất ổn về tỷ giá, lãi suất và chi phí hoạt động trên toàn cầu hiện nay.

"World Ready" - tên của sản phẩm liên kết Tài chính - Giáo dục này cũng chính là slogan của Ardingly College Việt Nam, thể hiện triết lý giáo dục: Chuẩn bị cho học sinh sẵn sàng bước vào một thế giới nhiều thách thức và biến động.

Về trường Ardingly College Việt Nam

Ardingly College Việt Nam là trường nội trú Anh Quốc chính thống tại Việt Nam, được phát triển trên cơ sở hợp tác giữa Tập đoàn Đầu tư Khôi Nguyên (KNI) và Ardingly College UK – ngôi trường nội trú danh tiếng tại Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, thành lập từ năm 1858. Tại Anh, Ardingly College nằm trong top 40 trường nội trú độc lập tốt nhất và là trường đứng đầu về kết quả học thuật của chương trình Tú tài quốc tế (IB).

Ardingly College Việt Nam thừa hưởng hệ thống cơ sở vật chất tiện nghi, hiện đại với tổng giá trị đầu tư gần 700 tỷ đồng của Trường quốc tế Canada Lào Cai (CIS Lào Cai) trước đây do KNI đầu tư tại khu trung tâm hành chính của tỉnh Lào Cai (cũ). Với lợi thế về cơ sở vật chất và đặc biệt là khu nội trú cao cấp vừa hoàn thiện tháng 10/2025, sau khi gia nhập mạng lưới gia đình Ardingly College toàn cầu, Ardingly College Việt Nam sẽ kế thừa trọn vẹn triết lý đào tạo, quy trình vận hành, tiêu chuẩn chất lượng và mô hình nội trú đặc trưng Anh Quốc của Ardingly College UK. Với triết lý "World Ready", Ardingly College Việt Nam hướng tới phát triển toàn diện học sinh cả về học thuật, kỹ năng và nhân cách, chuẩn bị cho các em sẵn sàng bước vào môi trường đại học quốc tế và trở thành công dân toàn cầu trong một thế giới không ngừng biến đổi.

Ardingly College Việt Nam hiện cung cấp hai chương trình giáo dục với cả hai hình thức bán trú và nội trú:

Chương trình Song ngữ: Là chương trình của Bộ GD & ĐT Việt Nam từ lớp 1 đến lớp 12, kết hợp chương trình tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai (ESL) theo tiêu chuẩn của chương trình phổ thông quốc tế Oxford. Đích đến là bằng tốt nghiệp THPT của Bộ GD & ĐT Việt Nam.

Chương trình Quốc tế: Là chương trình phổ thông OxfordAQA từ lớp 6 đến lớp 12/Sixth Form. Đích đến là Chứng chỉ Tú tài Anh (IGCSE) và Tú tài Anh nâng cao (A-Levels).

Cả hai chương trình đều tiếp nhận học sinh vào nội trú từ lớp 6 (11 tuổi) đến lớp 12 (18 tuổi), không phân biệt quốc tịch, giới tính. Trường hiện đang tuyển sinh cho năm học đầu tiên 2026-2027 và chỉ dành 100 gói Tài chính - Giáo dục World Ready cho các học sinh của năm học đầu tiên.

