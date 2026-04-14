Ardingly College Vietnam (ACVN) Gandeng Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank (VPBank) Luncurkan Solusi Pembiayaan Pendidikan "World Ready"

Untuk pertama kali di Vietnam, solusi pembiayaan pendidikan dikembangkan melalui kemitraan strategis antara institusi perbankan dan lembaga pendidikan dengan menawarkan dua manfaat bagi orang tua. Melalui skema tersebut, orang tua cukup menempatkan dana tabungan awal (sesuai durasi, program, dan skema studi yang dipilih) untuk mengikuti paket "World Ready". Selanjutnya, VPBank menanggung seluruh biaya pendidikan dan biaya terkait selama masa studi siswa di Ardingly College Vietnam, tanpa biaya tambahan. Setelah program berakhir, orang tua akan menerima kembali 100% nilai pokok investasi, beserta sisa bunga (sesuai ketentuan pilihan paket).

Keunggulan utama dari solusi "World-Ready" terletak pada perlindungan penuh terhadap nilai pokok invesasi di institusi keuangan tepercaya. Solusi ini juga melindungi orang tua dari potensi kenaikan biaya pendidikan setiap tahun. Dengan demikian, perencanaan keuangan jangka panjang untuk pendidikan anak dapat dilakukan secara lebih pasti dan terukur.

Solusi pembiayaan pendidikan "World Ready" juga dinilai sebagai solusi praktis dan efisien bagi perusahaan, termasuk perusahaan multinasional di Vietnam, dalam merancang program tunjangan pendidikan bagi anak karyawan senior—terutama di tengah ketidakpastian global terkait nilai tukar, suku bunga, dan biaya operasional.

Nama "World Ready" sendiri merupakan slogan utama Ardingly College Vietnam yang mencerminkan filosofi pendidikan sekolah, yaitu mempersiapkan siswa agar siap menghadapi dunia yang dinamis dan terus berubah.

Tentang Ardingly College Vietnam

Ardingly College Vietnam merupakan sekolah berasrama bergaya Inggris di Vietnam yang dikembangkan melalui kemitraan antara Khoi Nguyen Investment Group (KNI) dan Ardingly College UK—sekolah berasrama ternama di Inggris yang berdiri sejak 1858. Di Inggris, Ardingly College termasuk dalam jajaran 40 besar sekolah berasrama independen dan memiliki prestasi unggulan dalam program International Baccalaureate (IB).

Ardingly College Vietnam memiliki kampus modern dengan fasilitas lengkap senilai hampir VND 700 miliar. Kampus ini sebelumnya bernama Canada International School Lao Cai (CIS Lao Cai), berlokasi di pusat administratif wilayah Lao Cai. Dengan dukungan infrastruktur yang kuat—termasuk fasilitas asrama premium yang selesai dibangun pada Oktober 2025— Ardingly College Vietnam sepenuhnya mengadopsi filosofi pendidikan, model operasional, standar kualitas, serta sistem pendidikan berasrama khas Inggris dari Ardingly College UK.

Berlandaskan filosofi "World Ready", Ardingly College Vietnam berkomitmen mengembangkan seluruh potensi siswa, baik dari sisi akademik, keterampilan, maupun karakter, agar mereka dapat melanjutkan pendidikan tinggi internasional, serta menjadi warga global.

Program Akademik

Ardingly College Vietnam menawarkan dua jalur pendidikan yang tersedia dalam format reguler maupun berasrama:

Program Bilingual: Menggunakan kurikulum Kementerian Pendidikan dan Pelatihan Vietnam (MOET) dari kelas 1-12, dipadukan dengan program Bahasa Inggris sebagai bahasa kedua (ESL) berbasiskan standar internasional Oxford. Lulusan memperoleh ijazah SMA Vietnam.

Program Internasional: Menggunakan kurikulum OxfordAQA dari kelas 6-12/Sixth Form hingga kualifikasi IGCSE dan A-Level.

Kedua program menerima siswa yang ingin berasrama mulai kelas 6 (usia 11 tahun) hingga kelas 12 (usia 18 tahun), tanpa batasan kewarganegaraan maupun gender. Saat ini, Ardingly College Vietnam membuka pendaftaran untuk tahun ajaran perdana 2026–2027 dengan kuota terbatas hanya 100 paket "World Ready" bagi siswa angkatan pertama.

SOURCE Ardingly College Vietnam