AutoFlight Aviation Technology dévoile l'eVTOL zéro carbone Water Vertiport

Présentation de la première solution intégrée de mobilité à basse altitude mer-air au monde



SUZHOU, Chine, 23 novembre 2025 /PRNewswire/ -- AutoFlight Aviation Technology, leader mondial de l'innovation en matière de décollage et d'atterrissage verticaux électriques (eVTOL), a dévoilé la première solution mer-air intégrée au monde pour la mobilité à basse altitude, associant un vertiport aquatique sans carbone à un avion eVTOL afin d'étendre l'infrastructure de mobilité aérienne avancée à travers les fleuves, les lacs et les zones côtières. Cette solution permet de faire passer l'aviation à basse altitude du concept au déploiement dans le monde réel et prend en charge cinq cas d'utilisation prioritaires : la maintenance des plateformes énergétiques, les secours d'urgence, les services de navette à haute fréquence, le tourisme maritime et aérien, et les réseaux de vertiports mobiles sur l'eau.

AutoFlight Aviation Technology Unveils Zero-Carbon eVTOL Water Vertiport

Vertiport aquatique eVTOL sans carbone, rapidement déployable sur les voies navigables

L'eVTOL Water Vertiport zéro carbone d'AutoFlight fonctionne comme un vertiport flottant et un centre d'opérations. Il intègre des plateformes d'atterrissage eVTOL, des systèmes de recharge et de stockage photovoltaïques, des systèmes de répartition intelligents et des systèmes de communication, ce qui permet un déploiement rapide sans construction terrestre. Sa conception entièrement électrique prend en charge le décollage, l'atterrissage et le chargement, tout en permettant une coordination en temps réel avec les eVTOL.

Le vertiport aquatique est compatible avec les principaux modèles d'AutoFlight, notamment le White Shark de qualité industrielle, le modèle cargo CarryAll de 2 tonnes et l'eVTOL Prosperity de six places, formant ainsi un réseau de mobilité terre-mer-air flexible et intégré.

Synergie entre la mer et l'air dans cinq secteurs clés

La solution Sea-Air améliore l'efficacité dans de multiples profils de mission :

Maintenance des plateformes d'énergie marine : Améliore considérablement la rapidité et la fiabilité du transport du personnel et des pièces critiques.

Intervention d'urgence : Combine la recherche de zones étendues et le déploiement rapide d'eVTOL, ce qui permet de réduire le temps de réponse et d'étendre la couverture.

Les trajets domicile-travail à haute fréquence : Permet une mobilité urbaine, côtière et insulaire rapide, réduisant les trajets habituels de plusieurs heures à quelques minutes.

Tourisme aérien et maritime : Ajoute une option premium « vol+ » aux expériences touristiques haut de gamme.

Réseaux mobiles Vertiport : Plusieurs vertiports nautiques peuvent être mis en réseau pour soutenir les opérations multi-aériennes à haut débit.

Un nouveau paradigme pour une mobilité intégrée à faible émission de carbone

Face à la demande mondiale croissante en matière de transport durable, le vertiport aquatique de AutoFlight constitue une approche à faible impact pour le déploiement de la mobilité aérienne urbaine et régionale. En tirant parti des voies navigables existantes, les villes peuvent rapidement déployer une infrastructure d'aviation électrique sans avoir à procéder à d'importants travaux d'aménagement du territoire.

Développée avec le partenaire stratégique CATL, cette solution intègre des systèmes de batteries sûrs et performants ainsi qu'une technologie d'énergie propre pour les eVTOL et les vertiports, contribuant ainsi au développement d'un écosystème de mobilité aérienne neutre en carbone.

Première démonstration publique

AutoFlight a effectué la première démonstration publique de la solution mer-air au lac Dianshan à Kunshan, où un eVTOL de 2 tonnes a décollé du Zero-Carbon Water Vertiport. Un vol en formation à plusieurs aéronefs a suivi, y compris des missions de largage en direct qui ont mis en évidence le potentiel du système pour les interventions d'urgence et la logistique à basse altitude.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2830276/2__1.jpg