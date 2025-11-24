AutoFlight Aviation Technology presenta un vertipuerto acuático eVTOL sin emisiones de carbono

Presenta la primera solución integrada de movilidad a baja altitud mar-aire del mundo

SUZHOU, China, 24 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- AutoFlight Aviation Technology, líder mundial en innovación en despegue y aterrizaje vertical eléctrico (eVTOL), ha presentado la primera solución integrada aeronáutica del mundo para la movilidad a baja altitud. Esta solución combina un vertipuerto acuático de cero emisiones de carbono con aeronaves eVTOL para expandir la infraestructura de movilidad aérea avanzada en ríos, lagos y zonas costeras. La solución facilita la transición de la aviación a baja altitud desde su fase conceptual hasta su implementación real y respalda cinco casos de uso prioritarios: mantenimiento de plataformas energéticas, rescate de emergencia, servicios de transporte de alta frecuencia, turismo aeronaval y redes de vertipuertos acuáticos móviles.

AutoFlight Aviation Technology Unveils Zero-Carbon eVTOL Water Vertiport

Vertipuerto acuático eVTOL de cero emisiones, de rápido despliegue en vías fluviales

El vertipuerto acuático eVTOL de cero emisiones de AutoFlight funciona como un vertipuerto flotante y centro de operaciones. Integra plataformas de aterrizaje eVTOL, carga y almacenamiento fotovoltaico, despacho inteligente y sistemas de comunicación, lo que permite un despliegue rápido sin necesidad de construcción en tierra. Su diseño totalmente eléctrico facilita el despegue, el aterrizaje y la carga, a la vez que permite la coordinación en tiempo real con los eVTOL.

El vertipuerto acuático es compatible con los modelos principales de AutoFlight, incluido el White Shark de grado industrial, el modelo de carga de 2 toneladas CarryAll y el eVTOL Prosperity para pasajeros de seis asientos, formando juntos una red de movilidad tierra-mar-aire flexible e integrada.

Sinergizando el mar y el aire en cinco sectores clave

La solución mar-aire mejora la eficiencia en múltiples perfiles de misión:

Mantenimiento de plataformas de energía marina: mejora significativamente la velocidad y la fiabilidad del transporte de personal y piezas críticas.

Respuesta a emergencias: combina la búsqueda en áreas extensas con el rápido despliegue de eVTOL, reduciendo el tiempo de respuesta y ampliando la cobertura.

Desplazamientos de Alta Frecuencia: permite una rápida movilidad urbana, costera e insular, reduciendo los viajes típicos de horas a minutos.

Turismo marítimo-aéreo: añade una opción prémium de "vuelo+" a las experiencias turísticas de alta gama.

Redes móviles de vertipuertos: se pueden conectar en red múltiples vertipuertos acuáticos para soportar operaciones de alto rendimiento con múltiples aeronaves.

Un nuevo paradigma para la movilidad integrada baja en carbono

Ante la creciente demanda mundial de transporte sostenible, el vertipuerto acuático de AutoFlight ofrece un enfoque de bajo impacto para el despliegue de la movilidad aérea urbana y regional. Al aprovechar las vías fluviales existentes, las ciudades pueden desplegar rápidamente infraestructura de aviación eléctrica sin grandes desarrollos urbanísticos.

Desarrollada con el socio estratégico CATL, la solución incorpora sistemas de baterías seguros y de alto rendimiento y tecnología de energía limpia tanto en eVTOL como en vertipuertos, lo que respalda el desarrollo de un ecosistema de movilidad aérea neutral en carbono.

Primera demostración pública

AutoFlight realizó la primera demostración pública de la solución Mar-Aire en el lago Dianshan, en Kunshan, donde un eVTOL de dos toneladas despegó del Vertipuerto de Agua Cero Carbono. A continuación, se realizó un vuelo en formación con varias aeronaves, que incluyó misiones de lanzamiento aéreo en vivo que demostraron el potencial del sistema para la respuesta a emergencias y la logística a baja altitud.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2830276/2__1.jpg