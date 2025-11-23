AutoFlight Aviation Technology stellt kohlenstofffreien eVTOL Water Vertiport vor

Einführung der weltweit ersten integrierten See-Luft-Mobilitätslösung für niedrige Flughöhen



SUZHOU, China, 23. November 2025 /PRNewswire/ -- AutoFlight Aviation Technology, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der elektrischen Senkrechtstart- und -lande-Innovation (eVTOL), hat die weltweit erste integrierte See-Luft-Lösung für die Mobilität in geringer Höhe vorgestellt, die einen kohlenstofffreien Wasservertiport mit eVTOL-Flugzeugen kombiniert, um eine fortschrittliche Infrastruktur für die Luftmobilität über Flüsse, Seen und Küstengebiete zu erweitern. Die Lösung trägt dazu bei, die Luftfahrt in geringer Höhe vom Konzept bis zum realen Einsatz zu bringen, und unterstützt fünf vorrangige Anwendungsfälle: Wartung von Energieplattformen, Notfallrettung, Hochfrequenz-Pendlerdienste, See-Luft-Tourismus und Netze mobiler wassergestützter Anlegestellen.

Kohlenstofffreier eVTOL-Wasser-Vertiport, der schnell über Wasserstraßen eingesetzt werden kann

Der Zero-Carbon eVTOL Water Vertiport von AutoFlight fungiert als schwimmender Vertiport und Betriebszentrale. Es integriert eVTOL-Landeplattformen, Photovoltaik-Lade- und Speichersysteme, intelligente Abfertigungssysteme und Kommunikationssysteme und ermöglicht so einen schnellen Einsatz ohne Bauarbeiten an Land. Seine vollelektrische Konstruktion unterstützt Start, Landung und Aufladung und ermöglicht die Echtzeit-Koordination mit eVTOLs.

Der Wasser-Vertiport ist mit den AutoFlight-Kernmodellen - dem White Shark in Industriequalität, dem 2-Tonnen-Frachtmodell CarryAll und dem sechssitzigen eVTOL Prosperity - kompatibel und bildet so ein flexibles, integriertes Land-See-Luft-Mobilitätsnetz.

Synergien zwischen Luft und See in fünf Schlüsselsektoren

Die Sea-Air-Lösung steigert die Effizienz bei verschiedenen Einsatzprofilen:

Wartung von Meeresenergieplattformen: Erhebliche Verbesserung der Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit beim Transport von Personal und wichtigen Teilen.

Notfallmaßnahmen: Kombiniert großflächige Suche mit schnellem eVTOL-Einsatz, verkürzt die Reaktionszeit und erweitert die Abdeckung.

Hochfrequentes Pendeln: Ermöglicht schnelle Mobilität in Städten, an der Küste und auf Inseln und verkürzt typische Fahrtzeiten von Stunden auf Minuten.

See-Luft-Tourismus: Erweitert die touristischen Angebote um die Premium-Option „Flug+".

Mobile Vertiport-Netzwerke: Mehrere Wasservertiports können vernetzt werden, um Operationen mit hohem Durchsatz und mehreren Flugzeugen zu unterstützen.

Ein neues Paradigma für kohlenstoffarme integrierte Mobilität

In Anbetracht der weltweit wachsenden Nachfrage nach nachhaltigem Verkehr bietet der wasserbasierte Vertiport von AutoFlight einen umweltfreundlichen Ansatz für die Bereitstellung von städtischer und regionaler Luftmobilität. Durch die Nutzung vorhandener Wasserstraßen können Städte die Infrastruktur für den elektrischen Luftverkehr schnell und ohne größere Erschließungsarbeiten aufbauen.

Die gemeinsam mit dem strategischen Partner CATL entwickelte Lösung umfasst sichere, hochleistungsfähige Batteriesysteme und saubere Energietechnologien sowohl für eVTOLs als auch für Vertiports und unterstützt die Entwicklung eines kohlenstoffneutralen Ökosystems für die Luftfahrt.

Erste öffentliche Demonstration

AutoFlight führte die erste öffentliche Demonstration der Sea-Air-Lösung am Dianshan-See in Kunshan durch, wo ein eVTOL der 2-Tonnen-Klasse vom Zero-Carbon Water Vertiport abhob. Es folgte ein Formationsflug mit mehreren Flugzeugen, einschließlich Live-Ablagerungen, die das Potenzial des Systems für Notfallmaßnahmen und Logistik in niedriger Höhe verdeutlichten.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2830276/2__1.jpg