AutoFlight Aviation Technology Lansir eVTOL Water Vertiport yang Bebas Karbon

eVTOL Water Vertiport yang Bebas Karbon, Mudah dan Cepat Diterapkan di Jalur Perairan

eVTOL Water Vertiport Nol Karbon milik AutoFlight berfungsi sebagai vertiport terapung sekaligus pusat operasional. Solusi ini mengintegrasikan platform pendaratan eVTOL, sistem pengisian daya berbasiskan panel surya, sistem penyimpanan energi, serta pusat kendali dan komunikasi pintar. Berkat integrasi ini, instalasi solusi cepat dilakukan, tanpa harus membangun infrastruktur darat. Desain elektrik mendukung lepas-landas, pendaratan, pengisian daya, serta koordinasi real-time dengan pesawat eVTOL.

Lebih lagi, water vertiport ini kompatibel dengan model utama AutoFlight—mulai dari White Shark untuk penggunaan industri, CarryAll untuk kargo kelas 2 ton, hingga Prosperity, eVTOL berkapasitas enam penumpang. Seluruhnya membentuk jaringan mobilitas darat–laut–udara yang fleksibel dan terintegrasi.

Sinergi Laut dan Udara untuk Lima Sektor Utama

Solusi Laut-Udara meningkatkan berbagai misi:

Pemeliharaan Platform Energi di Laut: Mempercepat dan menjaga keandalan pengiriman personel serta suku cadang penting.

Tanggap Darurat: Mendukung misi pencarian di area luas dengan pengiriman cepat melalui eVTOL, meningkatkan respons dan memperluas jangkauan.

Komuter Frekuensi Tinggi: Mendukung mobilitas cepat di wilayah perkotaan, pesisir, dan pulau—memangkas waktu perjalanan dari hitungan jam menjadi menit.

Pariwisata Laut–Udara: Menawarkan pengalaman wisata premium dengan pilihan perjalanan "flight+" .

. Jaringan Mobile Vertiport: Beberapa water vertiport dapat terhubung guna mendukung moda transportasi dengan lebih dari satu pesawat terbang yang berkapasitas besar.

Paradigma Baru untuk Solusi Mobilitas Terintegrasi yang Rendah Karbon

Seiring dengan pesatnya kebutuhan global terhadap solusi transportasi berkelanjutan, water vertiport AutoFlight menjadi pendekatan dengan dampak lingkungan yang minim untuk pengembangan mobilitas udara di area perkotaan dan regional. Dengan memanfaatkan jalur air yang telah tersedia, berbagai kota dapat membangun infrastruktur penerbangan elektrik dengan cepat, tanpa harus mengembangkan lahan secara besar-besaran.

Dikembangkan bersama mitra strategis CATL, solusi ini mengintegrasikan sistem baterai yang aman dan berkinerja tinggi, serta teknologi energi bersih pada pesawat eVTOL maupun vertiport, mendukung ekosistem mobilitas udara dengan prinsip netralitas karbon.

Demo Publk Perdana

AutoFlight menggelar sesi demo publik pertama untuk solusi Laut–Udara tersebut di Danau Dianshan, Kunshan. Dalam sesi ini, eVTOL kelas 2 ton lepas landas dari Water Vertiport Nol Karbon. Demo publik lalu berlanjut dengan formasi terbang yang melibatkan lebih dari satu unit pesawat, termasuk misi airdrop yang membuktikan potensi dari solusi ini dalam tanggap darurat dan logistik di ruang udara rendah.

SOURCE AutoFlight Aviation Technology