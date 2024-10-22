Ban Ki-moon يحضر فعالية RIDE GREEN LIFE لشركة Chery في سيارة Tiggo 9 PHEV، لدعم السفر الأخضر

Mr. Ban Ki-moon takes a group photo with Chery senior executives.

ووهو، الصين، 22 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- في 20 أكتوبر، زار السيد Ban Ki-moon، الأمين العام الثامن للأمم المتحدة ورئيس مؤسسة Ban Ki-moon، مدينة ووهو الصينية للمشاركة في فعالية RIDE GREEN LIFE واسعة النطاق التي نظمتها شركة Chery ولاقت إقبالًا واسعًا من آلاف المشاركين. خلال الفعالية، وصل السيد Ban إلى المكان على متن سيارة Tiggo 9 PHEV من Chery، وأشاد بممارساتها المبتكرة في مجال مركبات الطاقة الجديدة. كما أكد على أهمية فعالية ركوب الدراجات الخضراء في تعزيز مفهوم التنمية المستدامة ورفع مستوى الوعي العام بحماية البيئة. علاوة على ذلك، دعا السيد Ban إلى التعاون العالمي لتعزيز الانتقال الأخضر إلى حلول صديقة بالبيئة وتحقيق مستقبل منخفض الانبعاثات الكربونية.

حول Chery

تعمل مجموعة Chery، التي تأسست في عام 1997، في أكثر من 100 دولة ومنطقة في جميع أنحاء العالم، إذ ظلت أكبر مصدر للسيارات السياحية الصينية على مدار 21 عامًا متتالية. احتلت مجموعة Chery المرتبة 385 في قائمة Fortune Global 500 لعام 2024. كما كانت Chery أيضًا واحدة من بين ثلاث شركات صينية لصناعة السيارات التي أُدرِجت في " قائمة تأثير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) للشركات الصينية لعام 2024" التي نشرتها مجلة Fortune.

تشمل مجموعة منتجات التصدير التابعة لشركة Chery سلسلة TIGGO وArrizo وeQ، والتي تغطي مجموعات المحركات الرئيسية مثل محركات الاحتراق الداخلي (ICE) والكهربائية بالكامل (BEV) والهجينة القابلة للشحن الخارجي (PHEV). وانطلاقًا من إيمانها بجوهر علامتها التجارية الذي يكمن في "البيئة والتكنولوجيا والأسرة والرفقة"، تستمر Chery بالتزامها باستراتيجية خضراء ومنخفضة الكربون، وتعزز وجودها في مجالات جديدة مثل الطاقة الجديدة والاتصال الذكي والتنقل المشترك والمنصات والنظم البيئية.

تساهم Chery بنشاط في الرفاهية العامة، وتشارك في مبادرات عالمية مختلفة مثل حماية البيئة، والتخفيف المستهدف للفقر، والتبرعات التعليمية. فعلى سبيل المثال، تبرعت Chery بمبلغ 6 ملايين دولار أمريكي لدعم "البرنامج العالمي للتعليم المصنف حسب المواضيع" التابع لليونيسف، مما يدل على التزامها بتحقيق المسؤوليات الاجتماعية للعلامة التجارية الصينية في المجتمع الدولي.

حصلت Chery على التكريم خمس مرات باعتبارها واحدة من "أفضل 20 شركة ذات أفضل صورة خارجية" من قبل لجنة مراقبة وإدارة الأصول المملوكة للدولة التابعة لمجلس الدولة الصينية SASAC والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية CICG. في تقرير Kantar BrandZ لأفضل 50 علامة تجارية صينية عالمية لعام 2024، احتلت Chery المرتبة الأولى في فئة السيارات. وحصلت Chery مرة أخرى على المركز الأول للعلامة التجارية المحلية الأعلى تصنيفاً في دراسة الجودة الأولية (IQS) في الصين لعام 2024 التي أجرتها شركة J.D. Power، مما يمثل ثالث إنجاز رئيسي للعلامة التجارية في عام 2024، بعد إحرازها المركز الأول في مؤشر رضا المبيعات في الصين (SSI) ودراسة الأداء والتنفيذ والتخطيط للسيارات الصينية (APEAL).

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