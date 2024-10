Ban Ki-moon przybywa autem Tiggo 9 PHEV na organizowane przez Chery wydarzenie RIDE GREEN LIFE, promując ekologiczne podróżowanie

WUHU, Chiny, 22 października 2024 r. /PRNewswire/ -- 20 października Ban Ki-moon, 8. sekretarz generalny ONZ i prezes Fundacji Ban Ki-moon, odwiedził chińskie miasto Wuhu, aby wziąć udział w RIDE GREEN LIFE, wydarzeniu organizowanym na dużą skalę przez koncern Chery, które przyciągnęło tysiące uczestników. Ban przyjechał na miejsce wydarzenia autem Chery Tiggo 9 PHEV i wyraził swoje uznanie dla innowacyjnych praktyk firmy w zakresie pojazdów zasilanych nowymi źródłami energii. Podkreślił znaczenie tego ekologicznego wydarzenia w promowaniu koncepcji zrównoważonego rozwoju i zwiększaniu świadomości społecznej na temat ochrony środowiska. Wezwał również do globalnej współpracy na rzecz wspierania ekologicznej transformacji i niskoemisyjnej przyszłości.

Mr. Ban Ki-moon takes a group photo with Chery senior executives.

Chery

Założona w 1997 r. Chery Group działa w ponad 100 krajach na świecie i od 21 lat pozostaje w czołówce chińskich eksporterów aut. W 2024 r. Chery Group zajmowała 385. miejsce na liście Fortune Global 500. Chery jest również jednym z trzech producentów samochodów notowanych w rankingu 2024 China ESG Impact List publikowanym przez magazyn Fortune.

Wśród produktów eksportowych Chery znajdują się auta z serii TIGGO, Arrizo i eQ oraz powszechnie stosowane układy napędowe ICE, BEV i PHEV. Chery koncentruje się na wyrażonych w sloganie marki wartościach – ekologii, technologii, rodzinie i partnerstwie – oraz konsekwentnie realizuje strategię działalności przyjaznej dla środowiska i niskoemisyjnej, przyspieszając jej rozszerzenie na nowe obszary, takie jak nowe źródła energii, inteligentna łączność, a także współdzielony transport, platformy i ekosystemy.

Chery aktywnie działa na rzecz dobrobytu społecznego, uczestnicząc w różnych globalnych inicjatywach, takich jak ochrona środowiska, ukierunkowane zwalczanie ubóstwa i darowizny na cele edukacyjne. Firma przeznaczyła 6 milionów dolarów na wsparcie globalnego programu tematycznego UNICEF poświęconego edukacji "Global Education Thematic Programme", wykazując się zaangażowaniem w wypełnianie zobowiązań społecznych chińskiej marki w społeczności międzynarodowej.

Koncern Chery pięciokrotnie znalazł się w tworzonym przez SASAC i CICG rankingu 20 przedsiębiorstw o najlepszym wizerunku międzynarodowym. W rankingu 50 najlepszych chińskich twórców marek globalnych Kantar BrandZ™ 2024 r. koncern zajął pierwsze miejsce w kategorii motoryzacji. Chery ponownie uplasował się na pierwszym miejscu wśród marek krajowych w badaniu jakości pojazdów J.D. Power China Initial Quality Study (IQS) 2024, co stanowi trzecie istotne osiągnięcie marki w 2024 r. po zajęciu pierwszych miejsc we wskaźniku satysfakcji kupujących China Sales Satisfaction Index (SSI) oraz wskaźniku chińskiej branży motoryzacyjnej dotyczącego osiągów, wykonania i budowy Automotive Performance, Execution, and Layout (APEAL).

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2535869/1.jpg