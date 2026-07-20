Robert Lewandowski يتألق في إعلان CHERY التلفزيوني الجديد ويجسّد فلسفة "من أجل العائلة"

Robert Lewandowski, CHERY Brand Global Ambassador

ووهو، الصين، 20 يوليو 2026 /PRNewswire/ -- في 18 يوليو، أطلقت علامة CHERY إعلانها التلفزيوني الجديد عالميًا، من بطولة Robert Lewandowski، السفير العالمي لعلامة CHERY وأحد أبرز المهاجمين أصحاب القميص رقم 9 في عالم كرة القدم. يروي الفيلم القصة من منظور ابنته، عبر تعليق صوتي تؤديه، ويقدّم Lewandowski بوصفه بطلًا تحت الأضواء، وأبًا وزوجًا وحاميًا لأسرته في المنزل. ومن خلال هذا المنظور العائلي، يضفي الإعلان التلفزيوني على فلسفة العلامة التجارية "من أجل العائلة" التي تتبناها CHERY طابعًا أكثر دفئًا وإنسانية، ويعزّز في الوقت نفسه وعد العلامة التجارية بضمان راحة البال والمتعة في كل رحلة بفضل جودة موثوقة وتكنولوجيا مدروسة.

شاهد الإعلان التلفزيوني كاملًا على صفحة CHERY الرسمية على فيسبوك: https://www.facebook.com/share/v/1EedpaSMhC/

في نظر عشاق كرة القدم حول العالم، يتميّز Lewandowski بالثبات في الأداء والانضباط الذاتي، وبإصرار لا يلين على الفوز. ويستند الفيلم إلى هذه الصفات، ثم يبرز كيف تمتد إلى ما وراء المنافسة. ويربط الفيلم، الذي يرتكز على فلسفة "من أجل العائلة"، بين ذهنية البطل التي يتحلى بها في الملعب والتزامه تجاه أسرته خارجه. وفي القصة، تصبح أسرته مصدر قوة له حين يواجه تحديات الملعب، فيما يقف هو إلى جانب أفرادها ويحميهم في حياته اليومية. ومن خلال الجمع بين التدريب والمباريات والسفر واللحظات العائلية، ترسم القصة مفهومًا أوسع لروح البطل، يشمل المسؤولية والرفقة والحماية المتبادلة.

وفي الفيلم، تظهر سيارة TIGGO9 CSH بوصفها شريكًا رئيسيًا للعائلة خلال الرحلات التي يصوّرها الإعلان، فتسهم في تحويل وعد علامة CHERY إلى تجربة تنقل ملموسة. فالسفر بالنسبة إلى العائلات لا يقتصر أبدًا على بلوغ الوجهة. بل هو أيضًا وقت تقضيه الأسرة معًا، ورعاية يتبادلها أفرادها على الطريق، وشعور بالطمأنينة بفضل ما توفره المساحة والسلامة والتكنولوجيا في كل رحلة. ومن هذا المنطلق، لا يكتفي الإعلان التلفزيوني بالحديث عن مزايا المركبة، بل يتناول أيضًا القيمة العاطفية الكامنة في التنقل العائلي.

وبالنسبة إلى علامة CHERY، لا تقتصر فلسفة "من أجل العائلة" على كونها شعارًا. بل هي التزام طويل الأمد يوجّه تطوير المنتجات والابتكار التكنولوجي وبناء الحضور العالمي للعلامة التجارية. المساحة. من أجل العائلة. السلامة. من أجل العائلة. التكنولوجيا. من أجل العائلة. وتجسّد هذه الركائز الثلاث استجابة CHERY للاحتياجات الحقيقية للعائلات حول العالم من خلال منتجات وتقنيات وتجارب العلامة التجارية، صُمّمت جميعها لتلائم الحياة الأسرية.

فالبطل الحقيقي لا يكتفي بالفوز بالمباريات. أما البطل بمعناه الإنساني، فيتجاوز حدود الملعب. وتطلّعًا إلى المستقبل، ستواصل CHERY التمسك بفلسفة "من أجل العائلة"، والوقوف إلى جانب العائلات حول العالم، وضمان مزيد من راحة البال والمتعة في كل رحلة.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/3005744/CHERY.jpg