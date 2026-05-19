أعلنت CHERY رسميًا عن تعيين Robert Lewandowski سفيرًا عالميًا لعلامة CHERY، في خطوة تُعزز الحضور العالمي لفلسفة العلامة التجارية "من أجل العائلة"

صدر عن

Chery Automobile Co., Ltd.

19 مايو, 2026, 21:23 AST

برشلونة، إسبانيا، 19 مايو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت علامة CHERY رسميًا، من مركز عملياتها الأوروبي في برشلونة، انضمام أسطورة كرة القدم العالمية Robert Lewandowski إلى العلامة كسفير عالمي لعلامة CHERY. شهد الحفل حضور Zhu Shaodong، النائب التنفيذي لرئيس Chery International والرئيس التنفيذي لمنطقة الاتحاد الأوروبي. وخلال الحدث، وقع الطرفان رسميًا اتفاقية الشراكة، وتبادلا الهدايا التذكارية، كما أقيـم حفل تسليم مفاتيح سيارة TIGGO9 CSH، إيذانًا ببدء فصل جديد من التعاون العالمي بين الجانبين.

Zhu Shaodong, Executive Vice President of Chery International and CEO of the EU Region, signs the partnership agreement with Robert Lewandowski.
اللاعب Lewandowski أحد أبرز الأسماء في عالم كرة القدم، ويحظى بتقدير عالمي بفضل تميزه المهني المستمر، وانضباطه المهني، وصورته الإيجابية أمام الجمهور. كما أن التزامه الدائم بالقيم الأسرية، وروح المسؤولية، والرؤية طويلة الأمد، ينسجم بشكلٍ طبيعي مع رسالة CHERY "من أجل العائلة".

بالنسبة لعلامة CHERY، فإن "من أجل العائلة" ليس مجرد شعار للعلامة التجارية — بل الركيزة الأساسية لتطوير منتجاتها وتقنياتها. تركز CHERY على ما يهم العائلات بالدرجة الأولى، وتلتزم بتقديم "المساحة. من أجل العائلة" و"السلامة. من أجل العائلة" و"التكنولوجيا. من أجل العائلة"، تلبيةً لاحتياجات المستخدمين إلى مساحة أكبر، وأمان أعلى، وتجارب تنقل أذكى.

في المستقبل، ستواصل CHERY تعزيز حضورها العالمي من خلال الابتكار التكنولوجي والالتزام طويل الأمد بالتميّز، وتوفير تجارب تنقل أكثر أمانًا ومتعة للمستخدمين حول العالم.

