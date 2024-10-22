Пан Ги Мун посещает Chery RIDE GREEN LIFE на Tiggo 9 PHEV, продвигая «зеленые путешествия»

УХУ, Китай, 22 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- 20 октября г-н Пан Ги Мун (Ban Ki-moon), 8-й Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций и Председатель Фонда Пан Ги Муна (Ban Ki-moon Foundation), посетил Уху, Китай, чтобы принять участие в масштабной акции компании Chery RIDE GREEN LIFE, которая привлекла тысячи участников. Во время мероприятия г-н Пан прибыл на площадку на Chery Tiggo 9 PHEV, высоко оценив инновационные технологии компании в области транспортных средств на новых источниках энергии. Он подчеркнул, что мероприятие, посвященное экологичным путешествиям, имеет важное значение для продвижения концепции устойчивого развития и повышения осведомленности общества об охране окружающей среды. Кроме того, он призвал к глобальному сотрудничеству для продвижения «зеленого» перехода и достижения низкоуглеродного будущего.

Mr. Ban Ki-moon takes a group photo with Chery senior executives.

О компании Chery

Основанная в 1997 году, Chery Group работает в более чем 100 странах и регионах по всему миру и остается ведущим китайским экспортером легковых автомобилей в течение 21 года подряд. В рейтинге Fortune Global 500 за 2024 год Chery Group заняла 385-е место. Chery также была одним из трех китайских автопроизводителей, включенных в список «2024 China ESG Impact List», опубликованный Fortune.

Линейка экспортной продукции Chery включает в себя серии TIGGO, Arrizo и eQ, охватывающие основные виды трасмиссии, такие как ICE, BEV и PHEV. С ядром бренда, ориентированным на «Экологичность, технологии, семью и общность», Chery остается приверженной «зеленому» и низкоуглеродному стратегическому направлению, ускоряя свое присутствие в инновационных областях, таких как новые источники энергии, интеллектуальная подключаемость, общая мобильность, платформы и экосистемы.

Chery активно занимается общественной деятельностью, участвуя в различных глобальных инициативах, таких как защита окружающей среды, целевая борьба с бедностью и пожертвования на нужды образования. Например, Chery пожертвовала $6 миллионов на поддержку «Тематической программы глобального образования» ЮНИСЕФ, что демонстрирует приверженность китайского бренда выполнению социальных обязательств в международном сообществе.

Chery была пять раз отмечена SASAC и CICG как одна из «20 лучших зарубежных имиджевых компаний». В отчете 2024 года Kantar BrandZ Top 50 Chinese Global Brand Builders Chery заняла первое место в автомобильной категории. Chery в очередной раз заняла первое место среди отечественных брендов с самым высоким рейтингом в J.D. Исследование 2024 China Initial Quality Study (IQS), проведенное Power, ознаменовало третье крупное достижение бренда в 2024 году, после его первого места в China Sales Satisfaction Index (SSI) и исследованиях China Automotive Performance, Execution, and Layout (APEAL).

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