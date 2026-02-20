Broadpin تعيّن "هيلموت بيندر" رئيسًا تنفيذيًا

الرئيس التنفيذي الجديد يسلط الضوء على الفرصة للمضي قدمًا معًا وبناء المرحلة التالية من النمو

بيرخن أوب زووم، هولندا , 20 فبراير / شباط 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة Broadpin " برودبن " عن تعيين "هيلموت بيندر" رئيسًا تنفيذيًا، مما يمثل بداية مرحلة جديدة في رحلة النمو العالمية للشركة. يجلب "بيندر" خبرة قيادية دولية واسعة النطاق؛ حيث قام بتوجيه المنظمات المملوكة للقطاع الخاص، والمدعومة بأسهم خاصة، والسريعة التوسع في نقاط التحول الرئيسية مثل التدويل، والاندماج والاستحواذ، والتحول الثقافي في جميع أنحاء العالم.

Helmut Binder, Broadpin CEO

يخلف "بيندر" سلفه "سيبو واينبيرج"، الذي لعب دورًا مركزيًا في تطوير العديد من المبادرات الرئيسية خلال العام الماضي. وتشمل هذه عمليات إطلاق منصة إدارة علاقات العملاء العالمية لـ Broadpin، وتطوير "نموذج التشغيل المستهدف" ، وإطلاق علامة Broadpin التجارية الموحدة.

وقال "هيلموت بيندر"، الرئيس التنفيذي لشركة Broadpin : "تمتلك Broadpin إمكانات عالمية قوية وفريقًا محترمًا وموهوبًا في جميع المناطق". "ما يحفزني أكثر هو الفرصة لبناء الفصل التالي معًا، مع الوضوح والغرض المشترك والتزام متسق لعملائنا بخدمتهم على مستوى العالم في بيئة برمجيات "أوراكل" (Oracle) بأكملها. الفرص المقبلة أمامنا كبيرة ، وأتطلع إلى العمل مع الزملاء، والعملاء المحتملين، والعملاء الحاليين في جميع أنحاء العالم لتحقيقها."

"تجربة "هيلموت" التي امتدت لسنوات عديدة في قيادة المنظمات الدولية ومواءمة الفرق حول الأولويات المشتركة كرئيس تنفيذي تجعله مناسبًا تمامًا لتوجيه Broadpin إلى الأمام" ، وفقًا لشركة "آيس ليك كابيتال" (IceLake Capital). "نقدّر الأساس الذي وضعه (سيبو) ونتطلع إلى مرحلة النمو التالية تحت قيادة (هيلموت)".

المضي قدمًا .. معًا

مع دخول Broadpin هذه المرحلة التالية ، يتم التركيز على أهمية المواءمة العالمية ، والثقافة التعاونية ، والإحساس المشترك بالاتجاه. سيستمر التركيز في الأولويات الرئيسية للشركة على ما يلي:

التميّز لدى العملاء: تعزيز الشراكات وتقديم قيمة قابلة للقياس في كل سوق.

توليد الطلب على نطاق واسع: بناء نهج منسق وقائم على البيانات للنمو على مستوى مختلف المناطق.

التنفيذ المنضبط: العمل مع توقعات واضحة ومساءلة وعمليات متسقة في جميع أنحاء العالم.

فريق عالمي واحد: تعزيز السلوكيات التي توحد قيم Broadpin ؛ والتي تتمثل في التعاون والشفافية والنزاهة والخبرة التقنية والالتزام المشترك بتحقيق وعودنا للعملاء.

أضاف "بيندر": "تعكس هذه المبادئ كيفية عملنا ، والمستقبل الذي نهدف إلى إنشاؤه ، والقيم التي تربط فرقنا عبر الحدود". "عندما نتقدم إلى الأمام مع هدف مشترك ونعمل معًا ، فإننا نخلق زخمًا قويًا يفيد أفرادنا وعملاءنا وشركاءنا. لدي ثقة كبيرة في الفرص المقبلة ، ويشرفني أن أقود Broadpin إلى الفصل التالي."

نبذة عن Broadpin

تُعدُّ شركة Broadpin (المعروفة سابقًا باسم "آي تي جي" [ITG]) شركة استشارية عالمية لحلول "أوراكل" ، حيث تأسست من خلال دمج كل من شركات "بروجكت بارتنرز" (Project Partners)، و"بروماتيس" (Promatis)، و"كويستور" (Quistor)، و"بي آي تي إس إس" (PITSS)، وتُمثل كل منها قوة قيادية على مستوى المنطقة. مع عقود من الخبرة المشتركة ، تجمع Broadpin بين معرفة "أوراكل" العميقة ، وقدرة التسليم المثبتة ، والتزام مشترك بمساعدة العملاء على تحقيق نتائج مجدية وقابلة للقياس.

تقدم Broadpin خدمات استشارية شاملة لمنتجات "أوراكل" في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك تنفيذات إدارة موارد المؤسسات، والهجرة إلى السحابة ، وتحسين العمليات ، والتحليلات ، والتحول الرقمي. من خلال الجمع بين الوصول العالمي والخبرة المحلية ، تدعم Broadpin المنظمات عبر مختلف الصناعات في بناء قدرات الوضوح ، وتسريع الأداء ، وتحقيق القيمة طويلة الأجل من استثمارات "أوراكل" الخاصة بهم.

