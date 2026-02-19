Broadpin nombra a Helmut Binder como consejero delegado

El nuevo consejero delegado destaca la oportunidad de avanzar juntos y construir la siguiente fase de crecimiento

BERGEN OP ZOOM, Países Bajos, 19 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Broadpin anunció hoy el nombramiento de Helmut Binder como consejero delegado, lo que marca el inicio de una nueva etapa en el crecimiento global de la compañía. Binder aporta una amplia experiencia en liderazgo internacional, tras haber guiado a organizaciones privadas y de capital privado, así como a organizaciones de rápido crecimiento, en momentos clave como la internacionalización, la integración de fusiones y adquisiciones y la transformación cultural en todo el mundo.

Helmut Binder, Broadpin CEO

Binder sucede a Sebo Wijnberg, quien desempeñó un papel fundamental en el impulso de varias iniciativas importantes durante el último año. Estas incluyen la implementación de la plataforma global de CRM de Broadpin, el desarrollo de su Modelo Operativo Objetivo (MOT) y el lanzamiento de la marca unificada Broadpin.

"Broadpin cuenta con un gran potencial global y un equipo talentoso y respetado en todas las regiones", afirmó Helmut Binder, consejero delegado de Broadpin. "Lo que más me motiva es la oportunidad de construir juntos nuestro próximo capítulo, con claridad, un propósito compartido y un compromiso constante con nuestros clientes para servirles globalmente en todo el entorno de software de Oracle. Las oportunidades que tenemos por delante son sustanciales, y espero trabajar con colegas, clientes potenciales y clientes de todo el mundo para hacerlas realidad".

"Los muchos años de experiencia de Helmut liderando organizaciones internacionales y coordinando equipos en torno a prioridades comunes como consejero delegado lo convierten en la persona ideal para guiar a Broadpin hacia el futuro", indicaron desde IceLake Capital. "Apreciamos las bases que Sebo sentó y esperamos con ilusión la próxima fase de crecimiento bajo el liderazgo de Helmut".

Avanzando juntos

A medida que Broadpin entra en esta nueva fase, se hace hincapié en la importancia de la alineación global, una cultura colaborativa y un rumbo compartido. Las prioridades clave de la empresa seguirán siendo:

Excelencia del cliente : Fortaleciendo las alianzas y generando valor medible en cada mercado.

: Fortaleciendo las alianzas y generando valor medible en cada mercado. Generación de demanda a escala : Desarrollando un enfoque coordinado y basado en datos para el crecimiento en todas las regiones.

: Desarrollando un enfoque coordinado y basado en datos para el crecimiento en todas las regiones. Ejecución disciplinada : Operando con expectativas claras, responsabilidad y procesos consistentes en todo el mundo.

: Operando con expectativas claras, responsabilidad y procesos consistentes en todo el mundo. Un equipo global: Reforzando los valores que unen a Broadpin: colaboración, transparencia, integridad, experiencia técnica y un compromiso compartido para cumplir nuestra promesa a los clientes.

"Estos principios reflejan nuestra forma de trabajar, el futuro que aspiramos a crear y los valores que conectan a nuestros equipos a través de las fronteras", añadió Binder. "Cuando avanzamos con un propósito compartido y actuamos juntos, creamos un fuerte impulso que beneficia a nuestra gente, a nuestros clientes y a nuestros socios. Tengo plena confianza en las oportunidades que tenemos por delante y me siento honrado de liderar a Broadpin en su siguiente capítulo".

Acerca de Broadpin

Broadpin (anteriormente ITG) es una consultora global de soluciones Oracle, surgida de la fusión de sus socios de proyecto, Promatis, Quistor y PITSS, cada uno de ellos líderes reconocidos en su región y área de especialización. Con décadas de experiencia combinada, Broadpin aúna un profundo conocimiento de Oracle, una capacidad de entrega demostrada y un compromiso compartido para ayudar a los clientes a lograr resultados significativos y medibles.

Broadpin ofrece servicios integrales de consultoría de Oracle en todo el mundo, incluyendo implementaciones de ERP, migración a la nube, optimización de procesos, análisis y transformación digital. Al combinar alcance global con experiencia local, Broadpin apoya a organizaciones de todos los sectores en la creación de claridad, la aceleración del rendimiento y la obtención de valor a largo plazo de sus inversiones en Oracle.

Contacto de medios:

Megan Testani

[email protected]