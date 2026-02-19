Broadpin ernennt Helmut Binder zum Chief Executive Officer

Neuer CEO unterstreicht die Chance, gemeinsam voranzukommen und die nächste Wachstumsphase zu gestalten

BERGEN OP ZOOM, Niederlande, 19. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Broadpin gab heute die Ernennung von Helmut Binder zum Chief Executive Officer bekannt, was den Beginn einer neuen Etappe auf der globalen Wachstumsreise des Unternehmens markiert. Binder bringt umfangreiche internationale Führungserfahrung mit, da er Unternehmen in Privatbesitz und mit Private-Equity-Beteiligung sowie schnell skalierende Unternehmen an wichtigen Wendepunkten wie Internationalisierung, Integration von Fusionen und Übernahmen und kulturellem Wandel auf der ganzen Welt geleitet hat.

Helmut Binder, Broadpin CEO

Binder tritt die Nachfolge von Sebo Wijnberg an, der im vergangenen Jahr eine zentrale Rolle beim Vorantreiben mehrerer wichtiger Initiativen gespielt hat. Dazu gehören die Einführung der globalen CRM-Plattform von Broadpin, die Entwicklung des Target Operating Model (TOM) und die Einführung der einheitlichen Marke Broadpin.

„Broadpin hat ein starkes globales Potenzial und ein angesehenes und talentiertes Team in allen Regionen", sagte Helmut Binder, CEO von Broadpin. „Was mich am meisten motiviert, ist die Chance, unser nächstes Kapitel gemeinsam aufzubauen, mit Klarheit, gemeinsamen Zielen und einem konsequenten Engagement für unsere Kunden, um sie weltweit in Bezug auf die gesamte Oracle-Softwareumgebung zu betreuen. Die vor uns liegenden Chancen sind beträchtlich, und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Kollegen, Interessenten und Kunden in aller Welt, um sie zu verwirklichen."

„Helmuts langjährige Erfahrung in der Führung internationaler Organisationen und in der Ausrichtung von Teams auf gemeinsame Prioritäten als CEO macht ihn zu einer perfekten Besetzung für die Führung von Broadpin", so IceLake Capital. „Wir schätzen das von Sebo geschaffene Fundament und freuen uns auf die nächste Wachstumsphase unter Helmuts Führung."

Gemeinsam vorwärts gehen

Mit dem Eintritt von Broadpin in diese nächste Phase liegt der Schwerpunkt auf der Bedeutung globaler Ausrichtung, einer Kultur der Zusammenarbeit, und eines gemeinsamen Verständnisses der strategischen Richtung. Zu den wichtigsten Prioritäten des Unternehmens werden weiterhin gehören:

Exzellente Kundenorientierung: Stärkung von Partnerschaften und Schaffung eines messbaren Mehrwerts auf jedem Markt.

Stärkung von Partnerschaften und Schaffung eines messbaren Mehrwerts auf jedem Markt. Bedarfsgenerierung in großem Umfang: Aufbau eines koordinierten, datengesteuerten Ansatzes für das Wachstum in allen Regionen.

Aufbau eines koordinierten, datengesteuerten Ansatzes für das Wachstum in allen Regionen. Disziplinierte Ausführung: Wir arbeiten weltweit mit klaren Erwartungen, Verantwortlichkeiten und einheitlichen Prozessen.

Wir arbeiten weltweit mit klaren Erwartungen, Verantwortlichkeiten und einheitlichen Prozessen. Ein globales Team: Stärkung der Verhaltensweisen, die Broadpin vereinen – Zusammenarbeit, Transparenz, Integrität, technisches Fachwissen und die gemeinsame Verpflichtung, unser Kundenversprechen zu erfüllen.

„Diese Grundsätze spiegeln die Art und Weise wider, wie wir arbeiten, die Zukunft, die wir schaffen wollen, und die Werte, die unsere Teams über die Grenzen hinweg verbinden", so Binder weiter. „Wenn wir mit einem gemeinsamen Ziel vorwärts gehen und gemeinsam handeln, schaffen wir eine starke Dynamik, die unseren Mitarbeitern, unseren Kunden und unseren Partnern zugute kommt. Ich habe großes Vertrauen in die vor uns liegenden Möglichkeiten und fühle mich geehrt, Broadpin in sein nächstes Kapitel zu führen."

Informationen zu Broadpin

Broadpin (ehemals ITG) ist ein globales Beratungsunternehmen für Oracle-Lösungen, das aus dem Zusammenschluss von Project Partners, Promatis, Quistor und PITSS hervorgegangen ist, von denen jedes in seiner Region und seinem Fachgebiet als führend gilt. Mit jahrzehntelanger Erfahrung vereint Broadpin fundierte Oracle-Kenntnisse, bewährte Bereitstellungsfähigkeiten und ein gemeinsames Engagement, Kunden dabei zu helfen, sinnvolle, messbare Ergebnisse zu erzielen.

Broadpin bietet weltweit End-to-End-Beratungsdienstleistungen für Oracle an, darunter ERP-Implementierungen, Cloud-Migration, Prozessoptimierung, Analytik und digitale Transformation. Durch die Kombination von globaler Reichweite und lokaler Expertise unterstützt Broadpin Unternehmen aller Branchen dabei, Klarheit zu schaffen, die Leistung zu steigern und langfristigen Wert aus ihren Oracle-Investitionen zu ziehen.

